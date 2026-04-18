Νεκρή η Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές – Είχε βρεθεί αναίσθητη στον πάτο πισίνας στο Παρίσι

Η ηθοποιός Νάντια Φαρές, με καταγωγή από τη Γαλλία, η οποία είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (17.04.2026).

Η άτυχη 57χρονη ηθοποιός νοσηλευόταν σε κώμα στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, ωστόσο οι κόρες της ανακοίνωσαν στο Πρακτορείο Ειδήσεων της Γαλλίας ότι η Νάντια Φάρες δυστυχώς κατέληξε.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11.04.2026). Ενώ κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα σε μια πισίνα στην οδό Μπλανς στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Νάντια Φαρές άφησε ξαφνικά τη σανίδα και βούτηξε στον πάτο της πισίνας. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι την είδαν σε στάση γιόγκα, σκυμμένη, στον πάτο. Σύμφωνα με αυτούς, παρέμεινε εκεί για τρία με τέσσερα λεπτά πριν ανασυρθεί στην επιφάνεια, αναίσθητη, από δύο άλλους κολυμβητές. Την έβγαλαν από το νερό και φέρεται να ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Ποια είναι η Νάντια Φαρές

Η Νάντια Φαρές ζει μεταξύ του Λος Άντζελες και του Παρισιού, είναι παντρεμένη με τον αμερικανικής καταγωγής παραγωγό Στιβ Τσάσμαν από τον Ιούλιο του 2002. Μαζί έχουν δύο κόρες, τη Σάνα και τη Σίλια, οι οποίες είναι είκοσι χρονών. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Gala νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι με τον σύζυγό της είχαν χωρίσει.

Γεννημένη στο Μαρόκο, εγκαταστάθηκε γρήγορα στη Νίκαια με την οικογένειά της και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1994 στο θρίλερ του Κρίστοφερ Φρανκ, Elles n’oublient jamais (Δεν ξεχνούν ποτέ). Συνέχισε να εμφανίζεται σε περίπου είκοσι μεγάλου μήκους ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Les Rivières pourpres (Τα πορφυρά ποτάμια) του Ματιέ Κασσοβίτς το 2000, που γυρίστηκε στην περιοχή Ιζέρ .

Πρωταγωνίστησε επίσης σε δύο ταινίες του Κλοντ Λελούς: Hommes, femmes : mode d’emploi (Άνδρες, Γυναίκες: Εγχειρίδιο Χρήστη) το 1996 και Chacun sa vie (Όλοι έχουν τη δική τους ζωή) το 2017. Και σε δύο ακόμη του Μπερνί Μπονβουαζέν: Les Demons de Jésus (Οι δαίμονες του Ιησού) το 1997 και Les Grandes Bouches (Τα μεγάλα στόματα) την επόμενη χρονιά.

Αφού έβαλε την καριέρα της σε παύση για να φροντίσει τα παιδιά της, η Νάντια Φαρές επέστρεψε στη μικρή οθόνη το 2016, στη σειρά Marseille , που προβλήθηκε στο Netflix, καθώς και στη μίνι σειρά Les Ombres rouges το 2019, που επαναπροβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο TF1, και στη σειρά Luther , επίσης στο TF1.