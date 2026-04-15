Γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας στο Παρίσι – Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα

Στον πάτο μίας πισίνας βρέθηκε η 57χρονη γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, το περασμένο Σάββατο (11/4/2026) σε ένα πολυτελές αθλητικό κλαμπ στο Παρίσι. Η ηθοποιός νοσηλεύεται πλέον σε τεχνητό κώμα και η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η κωμική ηθοποιός Νάντια Φαρές γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «The Crimson Rivers» μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι και τέθηκε από τους γιατρούς σε τεχνητό κώμα αφού φαίνεται να έμεινε για αρκετά λεπτά στον πάτο της πισίνας, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης ledauphine.gr.

Το χρονικό του περιστατικού

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου. Ενώ κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα σε μια πισίνα γυμναστικής στην οδό Μπλανς στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Νάντια Φαρές άφησε ξαφνικά τη σανίδα και βούτηξε στον πάτο της πισίνας.

Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι την είδαν σε στάση γιόγκα, σκυμμένη, στον πάτο. Σύμφωνα με αυτούς, παρέμεινε εκεί για τρία με τέσσερα λεπτά πριν ανασυρθεί στην επιφάνεια, αναίσθητη, από δύο άλλους κολυμβητές. Την έβγαλαν από το νερό και φέρεται να ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε ανάνηψη και τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά το ατύχημα. Νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση από την Τετάρτη. Έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά «δεν έχει εντοπιστεί κανένα αδίκημα σε αυτό το στάδιο», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού στο TF1info .

Τι είναι γνωστό για τον τόπο του ατυχήματος

Η πισίνα του αθλητικού συλλόγου Blanche είναι πολύ μεγάλη: είκοσι μέτρα επί δέκα. Βρίσκεται στο υπόγειο του αθλητικού συλλόγου, ο οποίος άνοιξε το καλοκαίρι του 2018 και στεγάζεται σε μια ιδιωτική έπαυλη στην Pigalle, με έξι επίπεδα αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμένη για διαλογισμό, χωρίς άμεσο ηλιακό φως, η πισίνα μπορούσε να φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, μαθήματα γιόγκα στο νερό. Το κτίριο Art Nouveau, πρώην σπίτι του Paul de Choudens, στέγαζε την École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) τη δεκαετία του 1940, πριν μεταφερθεί στη Λυών. Οι ετήσιες συνδρομές ξεκινούν από περίπου 2.200 ευρώ.

Ποια είναι η Νάντια Φαρές

Η Νάντια Φαρές ζει μεταξύ του Λος Άντζελες και του Παρισιού, είναι παντρεμένη με τον αμερικανικής καταγωγής παραγωγό Στιβ Τσάσμαν από τον Ιούλιο του 2002. Μαζί έχουν δύο κόρες, τη Σάνα και τη Σίλια, οι οποίες είναι είκοσι χρονών. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Gala νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι με τον σύζυγό της είχαν χωρίσει.

Γεννημένη στο Μαρόκο, εγκαταστάθηκε γρήγορα στη Νίκαια με την οικογένειά της και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1994 στο θρίλερ του Κρίστοφερ Φρανκ, Elles n’oublient jamais (Δεν ξεχνούν ποτέ). Συνέχισε να εμφανίζεται σε περίπου είκοσι μεγάλου μήκους ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Les Rivières pourpres (Τα πορφυρά ποτάμια) του Ματιέ Κασσοβίτς το 2000, που γυρίστηκε στην περιοχή Ιζέρ .

Πρωταγωνίστησε επίσης σε δύο ταινίες του Κλοντ Λελούς: Hommes, femmes : mode d’emploi (Άνδρες, Γυναίκες: Εγχειρίδιο Χρήστη) το 1996 και Chacun sa vie (Όλοι έχουν τη δική τους ζωή) το 2017. Και σε δύο ακόμη του Μπερνί Μπονβουαζέν: Les Demons de Jésus (Οι δαίμονες του Ιησού) το 1997 και Les Grandes Bouches (Τα μεγάλα στόματα) την επόμενη χρονιά.

Αφού έβαλε την καριέρα της σε παύση για να φροντίσει τα παιδιά της, η Νάντια Φαρές επέστρεψε στη μικρή οθόνη το 2016, στη σειρά Marseille , που προβλήθηκε στο Netflix, καθώς και στη μίνι σειρά Les Ombres rouges το 2019, που επαναπροβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο TF1, και στη σειρά Luther , επίσης στο TF1.

Τα προβλήματα υγείας που έχει αντιμετωπίσει

Η Νάντια Φαρές μίλησε για τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Gala νωρίτερα φέτος : «Κανείς δεν το ξέρει, αλλά το 2007, υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο λόγω ενός αρκετά μεγάλου ανευρύσματος. Μια ωρολογιακή βόμβα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Και μέσα σε τέσσερα χρόνια, έχω υποβληθεί σε τρεις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Όλοι έχουμε τις παθήσεις μας», εξήγησε.

Τον Σεπτέμβριο, είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει τα γυρίσματα της πρώτης της μεγάλου μήκους ταινίας ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στο Παρίσι.