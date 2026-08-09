Νίκος Καλογερόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός

«Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος, που είχε διανύσει μία αξιοσημείωτη καριέρα σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού, Νίκου Καλογερόπουλου, έγινε γνωστή την Κυριακή (09.08.2026) και σκόρπισε θλίψη στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

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Η Σεμίνα Διγενή θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

«Νίκο μου αγαπημένε, εκείνο το ζόρικο ζεϊμπέκικο, που τραγουδούσε μόνο για σένα, ο Δημητράτος, στο “Κοίτα τι Έκανες”, συνεχίστε το στα κουτούκια του Σείριου. Ξαναβλέπω εκείνη την εκπομπή, που έλαμψες, σπουδαίο και απείθαρχο πλάσμα…», έγραψε στην ανάρτησή της η Σεμίνα Διγενή.

Το βιογραφικό του

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

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Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη και Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο μπαμπούλας», (1976) και παίχτηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ.

Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» (1984), μία ταινία που αγαπιέται ακόμα από τον κοινό και αποτέλεσε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς σταθμούς της καριέρας του. Μάλιστα, κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (1975).

Ακολούθησαν κι άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως «Ο φωτογράφος του χωριού» (1977), «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη πολιτεία» (1980).

Το 1980, συμμετείχε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι». Στην τηλεόραση συμμετείχε και σε άλλες σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» (1985), «Όλη η δόξα όλη η χάρη» (1989), «Στο κάμπινγκ» και άλλες.

Από το 1980 που ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα, συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Νίκος Περάκης, Θόδωρος Μαραγκός, Κώστας Φέρρης, Νίκος Ζαπατίνας, ενώ ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με γνωστούς ηθοποιούς, όπως οι Γιώργος Κιμούλης, Ηλίας Λογοθέτης, Αντώνης Καφετζόπουλος και άλλοι.

Το 1982 συμμετείχε στην ταινία «Άρπα Colla» και το 1983 ακολούθησε άλλη μία επιτυχημένη ερμηνεία στην ταινία «Ρεμπέτικο», όπου τιμήθηκε με το Βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε και με άλλα καλλιτεχνικά είδη, όπως η ποίηση και το τραγούδι. Παράλληλα, έγραψε θεατρικά έργα όπως το «Σατιρικό των Ελλήνων» και «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Το 1991, κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με όνομα «Επιστρόφια». Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Θετή Ταυτότης» είχε δημοσιευτεί 10 χρόνια πριν (1981). Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο “Τα δέοντα”, σε μουσική και στίχους του ιδίου.

Στον κινηματογράφο έπαιξε επίσης στην ταινία «Θηλυκή εταιρεία» (1999) και «Ένας κι ένας» (2000), όπου και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Ακολούθησαν κι άλλες ταινίες έως το 2011, οπότε έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», στην οποία έγραψε επίσης το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και ως ηθοποιός.

Την αμέσως επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοΐτη «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου».