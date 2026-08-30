«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» επιστρέφει για 7ο χρόνο στο θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», που αγαπήθηκε όσο λίγες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους θεατές, μετά από την παύση του ενός χρόνου, ανοίγει ξανά τις πόρτες του θεάτρου Αλκμήνη από 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 18.00.

Τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης, που θα ανέβει στο θέατρο Αλκμήνη, υπογράφει η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη σε παραγωγή της A PRIORI.

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Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επί σκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας όλους τους ρόλους της νουβέλας, σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφύζει από Ζωή!

Υπόθεση

Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς, αρρωσταίνει βαριά. Η αρρώστια κι ο επικείμενος θάνατός του, εκμηδενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Επιτυχίες, ανούσιες

συναναστροφές, εξουσία, κύρος και χρήμα στέκουν αδύναμα μπροστά στο τέλος. Ολόκληρη η ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα και ο Γάιος είναι θνητός» που διδάχτηκε κατά την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά δέσμιό του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι! Αυτός μπορεί να ξεγελάσει τον Θάνατο!

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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΙΛΙΤΣ βασίζεται σε αληθινό γεγονός, στην αρρώστια και στον θάνατο του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, όπως τα διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του αποθανόντος. Παρ’ όλο που δεν είναι από τα πιο γνωστά έργα, συγκαταλέγεται από φιλοσόφους και λογοτέχνες στα πιο σημαντικά και πιο ώριμα έργα του Τολστόι.

Συντελεστές

Μετάφραση από τα ρωσικά: Παύλος Στεφάνου

Θεατρική διασκευή/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά/Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Creative Agency: GridFox

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: A PRIORI www.a-priori.gr

Με τους: Θανάση Κουρλαμπά και Γιώργο Γαλίτη

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ και πωλείται στο θέατρο Αλκμήνη.

Πληροφορίες

Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου 2026

Κάθε Παρασκευή στις 18.00

Διάρκεια παράστασης: 85’ χωρίς διάλειμμα