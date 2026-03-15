Όσκαρ 2026: Η λαμπρή τελετή live από το newsit.gr – Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα φαβορί, οι υποψηφιότητες και οι εκπλήξεις

Αναμονή τέλος! Με τον ενθουσιασμό στα ύψη, απόψε (15.03.2026) η μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ έφτασε και η 98η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, τιμώντας τις εξαιρετικές παραγωγές του 2025. Για ακόμη μια χρονιά οι υποψήφιοι για το πολυπόθητο Όσκαρ ανταγωνίζονται στήθος με στήθος για να κατακτήσουν το περίφημο χρυσό τρόπαιο. Το newsit.gr θα μεταδώσει ζωντανά όλα όσα συμβούν στην λαμπρή τελετή!

Η φετινή εκδήλωση αναμένεται να είναι μια ιστορική στιγμή λόγω ορισμένων νέων αλλαγών στους κανόνες ψηφοφορίας και μερικών εκπλήξεων. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει επίσημα, η ελίτ του Χόλιγουντ συγκεντρώνεται απόψε στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood, στο Λος Άντζελες για την 98η τελετή των Όσκαρ η οποία ξεκινά στις 4 μ.μ. (1 π.μ. ώρα Ελλάδας) στο ABC, με τον Conan O’Brien να επιστρέφει ως παρουσιαστής. Παράλληλα, όπως είναι παράδοση, οι περσινοί νικητές θα επιστρέψουν για να απονείμουν τα βραβεία στην τελετή, μεταξύ των οποίων είναι οι Adrien Brody (βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου για το The Brutalist), Kieran Culkin (βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου για το A Real Pain), Mikey Madison (βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου για το Anora) και Zoe Saldana (βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου για το Emilia Perez).

Μαζί τους θα εμφανιστεί ένα ευρύ φάσμα ηθοποιών και κινηματογραφιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όπως οι: Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr, Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum και Sigourney Weaver.

Όπως πάντα, οι εκδηλώσεις και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί θα ξεκινήσουν ώρες πριν από την κύρια εκδήλωση. Μάλιστα φέτος, η Ακαδημία εισήγαγε μια σημαντική αλλαγή φέτος για να βελτιώσει τις αποφάσεις ψηφοφορίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ, τα μέλη πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες ταινίες σε μια κατηγορία πριν ψηφίσουν, και αυτό θα ελέγχεται μέσω του Academy Screening Room.

Το φετινό θέμα της μεγάλης βραδιάς είναι «A Human Touch», πράγμα που σημαίνει ότι η τελετή θα δώσει έμφαση σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της δημιουργικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η βραδιά περιλαμβάνει εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Brittani Howard, Shaboozey και Raphael Saadiq. Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχει επίσης ένα εκτενές τμήμα «In Memorium» για να τιμηθούν οι προσωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου που έφυγαν από τη ζωή το περασμένο έτος.

Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν τη λάμψη του κόκκινου χαλιού, μουσικές παραστάσεις όπως το «I Lied to You» από το «Sinners» και παρουσιαστές όπως ο Adrien Brody και η Priyanka Chopra Jonas. Μόνο δύο από τα υποψήφια τραγούδια θα ερμηνευθούν στα Όσκαρ του 2026: Το «Golden» των K-Pop Demon Hunters και το «I Lied To You» των Sinners. Έτσι, στα Όσκαρ θα υπάρχουν ζωντανές εμφανίσεις από τους EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (η φωνή του HUNTR/X), Miles Caton και Raphael Saadiq.

HUNTR/X fans, it's time to get your light sticks out!



EJAE, AUDREY NUNA and REI AMI will bring “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS to the stage at the 98th Oscars.



Τα φαβορί για Καλύτερη Ταινία

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία «Sinners», σπάζοντας ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες και πρωταγωνιστή τον Michael B. Jordan, ο οποίος επίσης διεκδικεί και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Αν και φέτος υπήρξαν πολλές δυνατές εμφανίσεις, καμία δεν πλησίασε τη δημοτικότητα του Sinners. Σε σκηνοθεσία του Ράιαν Κούγκλερ, η ταινία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Όσκαρ που κατείχαν κλασικές ταινίες όπως το All About Eve, το Titanic και το La La Land, οι οποίες είχαν λάβει από 14 υποψηφιότητες.

Ακολουθούν από κοντά αρκετοί άλλοι ισχυροί υποψήφιοι. Το θρίλερ δράσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο «One Battle After Another» έχει εξασφαλίσει συνολικά 13 υποψηφιότητες και έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ακολουθούν τρεις άλλοι υποψήφιοι: το «Marty Supreme» του Τίμοθι Σαλαμέ, το «Frankenstein» του Τζέικομπ Ελόρντι και η ταγικωμωδία «Sentimental Value» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τριέρ. Και οι τρεις αυτές ταινίες έχουν από λάβει εννέα υποψηφιότητες.

Αρκετές άλλες ταινίες διαγωνίζονται επίσης για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μεταξύ των οποίων οι «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «F1» με τον Μπραντ Πιτ και «Hamnet» με τους Πολ Μέσκατ και Τζέσι Μπάκλεϊ. Για μήνες, η ταινία «One Battle After Another» θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Ωστόσο, στην τελική ευθεία της σεζόν των βραβείων, ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο έντονος, με την ταινία «Sinners» να κερδίζει έδαφος.

Οι υποψήφιοι και οι επικρατέστεροι

Οι κατηγορίες ερμηνείας είναι επίσης γεμάτες με υποψηφίους υψηλού προφίλ. Οι φαβορί για την κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ίθαν Χοκ για το «Blue Moon» και ο Wagner Moura για το «The Secret Agent».

Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, η Jessie Buckley προηγείται για την ερμηνεία της στο Hamnet, μαζί με τη Renate Reinsve για το Sentimental Value και την Emma Stone για την ερμηνεία της στο Bugonia. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και οι Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You» και η

Kate Hudson για το «Song Sung Blue».

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αναμένεται ευρέως να κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet». Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, από την άλλη, προβλέπεται να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners», ξεπερνώντας τον σκληρό ανταγωνισμό από τον Τίμοθι Σαλαμέ, πρωταγωνιστή της ταινίας «Marty Supreme», ο οποίος έπειτα από αμφιλεγόμενες δηλώσεις είναι αντιμέτωπος με έμμεσο μποϊκοτάζ από το απλό κοινό.

Κατηγορία Β’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου

Στην κατηγορία Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος, οι υποψήφιες είναι η Έλ Φάνινγκ για το «Sentimental Value», η Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας επίσης για το «Sentimental Value», η Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η Ούνμι Μοσάκου για το «Sinners» και η Τεϊάνα Τέιλορ για το «One Battle After Another».

Στην κατηγορία Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος, οι υποψήφιοι είναι οι εξής: Ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο για την ταινία «One Battle After Another», ο Τζέικομπ Ελόντι για το «Frankenstein», ο Ντέλροϊ Λίντο για το «Sinners», ο Σον Πεν για το «One Battle After Another» και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το «Sentimental Value».

Στις κατηγορίες Καλύτερου Ηθοποιού Β’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου, η Teyana Taylor (για το One Battle After Another) θεωρείται πολύ δυνατή υποψήφια, ενώ ο Sean Penn (επίσης για το One Battle After Another) είναι το φαβορί για το βραβείο στην αντίστοιχη κατηγορία.

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ανά κατηγορία

Στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία, οι υποψήφιοι σκηνοθέτες είναι η Κλόε Ζάο για το «Hamnet», ο Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme», ο Πολ Τόμας Άντερσον για το «One Battle After Another», ο Γιοακίμ Τριέρ για το «Sentimental Value» και ο Ράιαν Κούγκλερ για το «Sinners».

Για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Blue Moon», «It Was Just An Accident», «Marty Supreme», «Sentimental Value» και «Sinners».

Στην κατηγορία Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Bugonia», «Frankenstein», «Hamnet», «One Battle After Another» και «Train Dreams».

Οι υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας είναι οι «Frankenstein» με τον Dan Laustsen, «Marty Supreme» με τον Darius Khondji, «One Battle After Another» με τον Michael Bauman, «Sinners» με την Autumn Durald Arkapaw — η πρώτη γυναίκα έγχρωμη υποψήφια στην ιστορία της κατηγορίας — και «Train Dreams» με τον Adolpho Veloso.

Best Picture nominees:



• BUGONIA

• F1

• FRANKENSTEIN

• HAMNET

• MARTY SUPREME

• ONE BATTLE AFTER ANOTHER

• THE SECRET AGENT

• SENTIMENTAL VALUE

• SINNERS

• TRAIN DREAMS



Στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Arco», «Elio», «KPop Demon Hunters», «Little Amélie or the Character of Rain» και «Zootopia 2». Στην κατηγορία Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, οι υποψήφιες είναι «Butterfly», «Forevergreen», «The Girl Who Cried Pearls», «Retirement Plan» και «The Three Sisters».

Στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων, οι υποψήφιες είναι «Butcher’s Stain», «Jane Austen’s Period Drama», «A Friend of Dorothy», «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».

Για την Καλύτερο Ντοκιμαντέρ, οι υποψήφιες είναι «The Alabama Solution», «Come See Me in the Good Light», «Cutting Through Rocks», «Mr. Nobody Against Putin» και «The Perfect Neighbor».

Στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους ή Ντοκιμαντέρ, οι υποψήφιες είναι «All Empty Rooms», «Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud», «Children No More: Were and Are Gone», «The Devil is Busy» και «Perfectly a Strangeness».

Στην κατηγορία Καλύτερο Μοντάζ Ταινίας, οι υποψήφιες είναι το «F1» με μοντέρ Στίβεν Μίριον, το «Marty Supreme» μονταρισμένο από Ρόναλντ Μπρόνσταϊν και Τζος Σάφντι, το «One Battle After Another» μονταρισμένο από Άντι Τζούργκενσεν, το «Sentimental Value» μονταρισμένο από Ολιβιέ Μπουργκ και το «Sinners» μονταρισμένο από Μάικλ Π. Σόουερ.

Στην κατηγορία Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Avatar: Fire and Ash», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme» και «Sinners».

Στην κατηγορία Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, οι υποψήφιες είναι «Frankenstein», «Kokuho», «Sinners», «The Smashing Machine» και «The Ugly Stepsister».

Για το Καλύτερο Πρωτότυπο Μουσικό Θέμα, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Bugonia», «Frankenstein», «Hamnet», «One Battle After Another» και «Sinners».

Στην κατηγορία Καλύτερης Κινηματογράφησης, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Frankenstein», «Marty Supreme», «One Battle After Another», «Sinners» και «Train Dreams».

Στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, οι υποψήφιες είναι από τη Βραζιλία «The Secret Agent», από τη Γαλλία «It Was Just an Accident», από τη Νορβηγία «Sentimental Value», από την Ισπανία «Sirât» και από την Τυνησία «The Voice of Hind Rajab».

Για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, οι υποψήφιοι είναι τα «Dear Me» από την ταινία «Diane Warren: Relentless», «Golden» από «KPop Demon Hunters», «I Lied to You» από «Sinners», «Sweet Dreams Of Joy» από «Viva Verdi!» και «Train Dreams» από την ομώνυμη ταινία.

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνογραφίας, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «One Battle After Another» και «Sinners». Στην κατηγορία Καλύτερου Ήχου, οι υποψήφιες ταινίες είναι «F1», «Frankenstein», «One Battle After Another», «Sinners» και «Sirāt».

Τέλος, στην κατηγορία Καλύτερων Οπτικών Εφέ, οι υποψήφιες ταινίες είναι «Avatar: Fire and Ash», «F1», «Jurassic World Rebirth», «The Lost Bus» και «Sinners».

Μάλιστα πλέον υπάρχει και νέα κατηγορία Καλύτερου Καστ, η οποία περιλαμβάνει τα Hamnet, Marty Supreme, Sinners, One Battle After Another και The Secret Agent.

Το μενού

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μετά την απονομή των βραβείων, οι αστέρες του Χόλιγουντ και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονται για ένα πολυτελές γεύμα στο Governors Ball, με περισσότερα από 70 πιάτα που συνδυάζουν υψηλή κουζίνα με comfort food και διεθνείς γεύσεις.

Για 32η χρονιά, ο Wolfgang Puck και η ομάδα των ειδικών μαγειρικής του έχουν αναλάβει το φαγητό που σερβίρεται στο επίσημο πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ. «Όλοι γνωρίζουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Puck. Ο Puck και η ομάδα του είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν γαστρονομική απόλαυση με το μενού τους. «Θα σερβίρουμε περίπου 25.000 πιάτα από την κουζίνα εκείνο το βράδυ», είπε ο γιος του Puck, ο σεφ Byron Lazaroff-Puck. «Έχουμε 150 σεφ για να το κάνουν!»

Το μενού περιλαμβάνει κλασικά αγαπημένα όπως τα chicken pot pie (πραγματικό comfort food με ζύμη και τρυφερό κοτόπουλο), πίτσα με καπνιστό σολομό και άλλα signature πιάτα που έχουν γίνει αγαπητά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει επίσης σταθμός με σούσι και nigiri, με πέντε chefs να ετοιμάζουν χειροποίητες ιαπωνικές δημιουργίες, καθώς και μια ειδική «ζώνη» όπου φτιάχνονται gelato και παγωτά από το μηχάνημα νέας γενιάς.

Μεταξύ των εκλεκτών πιάτων που προβλέπονται είναι επίσης gourmet ψαρονέφρι και Wagyu beef υψηλής ποιότητας, χειροποίητες πίτσες, macaroni & cheese, καθώς και διάφορα ευφάνταστα πιάτα με κρεμώδη ζυμαρικά, sea‑food και black truffle (μαύρη τρούφα), προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.

Στα επιδόρπια ξεχωρίζουν οι μικρές χρυσές σοκολατένιες εκδοχές των αγαλματιδίων Όσκαρ, που ψεκάζονται με 24Κ χρυσό με δυνατότητα φαγώσιμης χρήσης, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από macarons, sorbet, ιταλικό παγωτό και άλλες γλυκές δημιουργίες.

Στον τομέα των ποτών, σερβίρονται κορυφαία champagne και premium κρασιά, ενώ έχει προετοιμαστεί μια επιλογή signature κοκτέιλ από Tequila Don Julio — με ονόματα όπως Best in Show, Golden Cut Margarita, The Sequel και Maestro Martini — για να συνοδεύσουν το γεύμα σε ύφος… όσο λαμπερό είναι και η ίδια η νύχτα.