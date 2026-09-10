Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αρχίζει η έκθεση «Fragments of Olympus» του δημιουργού Κυριάκου Παρουτιάδη

Η Tsantilis Art Gallery με αδιάλειπτη παρουσία από το 1925, παρουσιάζει την ατομική έκθεση «Fragments of Olympus» του δημιουργού Κυριάκου Παρουτιάδη, μια εντυπωσιακή εικαστική πρόταση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στην ελληνική μυθολογική κληρονομιά, τη σύγχρονη γλυπτική και το συλλεκτικό design.

Η έκθεση αποτελεί μια σύγχρονη ωδή στην αισθητική δύναμη των αρχαίων συμβόλων. Δεν αναπαράγει το παρελθόν· το μεταμορφώνει. Οι μύθοι του Ολύμπου αποσυντίθενται σε νέα, καθαρή και εκλεπτυσμένη γλώσσα μορφών, όπου η γεωμετρία, η υλικότητα και το φως δημιουργούν μια νέα εμπειρία. Tα εγκαίνια είναι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 και η διάρκεια της έκθεσης 10 ημέρες.

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Τα έργα του Παρουτιάδη χαρακτηρίζονται από αρχιτεκτονική αυστηρότητα, γλυπτική ακρίβεια και εξαιρετική αισθητική ισορροπία. Οι ανάγλυφες επιφάνειες, οι γεωμετρικές χαράξεις και οι δυναμικές συνθέσεις δημιουργούν ένα μοναδικό παιχνίδι βάθους, σκιάς και φωτός, μετατρέποντας κάθε έργο σε ένα σύγχρονο αντικείμενο τέχνης με ισχυρή παρουσία.

Φιλοτεχνημένα με πρωτοποριακά υλικά και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας, τα έργα ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής γλυπτικής και τοποθετούνται στο σημείο όπου συναντώνται η τέχνη, η αρχιτεκτονική και το υψηλό interior design.

Κάθε δημιουργία λειτουργεί ως ένα σύγχρονο θραύσμα μνήμης: μια αφαιρετική αναφορά σε θεότητες, ήρωες και αρχέτυπα που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη συλλογική μας φαντασία. Η αρχαία ελληνική αισθητική κληρονομιά αποκτά νέα ζωή μέσα από έργα που έχουν όχι μόνο εικαστική αξία, αλλά και εξαιρετική διακοσμητική δύναμη.

Οι δημιουργίες του Παρουτιάδη προορίζονται για χώρους όπου η τέχνη δεν αποτελεί απλώς διακόσμηση, αλλά δήλωση αισθητικής ταυτότητας. Έργα με έντονη παρουσία, κατάλληλα για σύγχρονες κατοικίες, συλλογές και αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.