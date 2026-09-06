Πέθανε η ηθοποιός Καίτη Φούτση – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ακόμα μία απώλεια μετρά ο χώρος της υποκριτικής τέχνης, καθώς έφυγε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα από τη ζωή η ηθοποιός, Καίτη Φούτση.

Η Καίτη Φούτση άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 85 ετών την Τετάρτη (02.09.2026) και την είδηση του χαμού της ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας την Κυριακή.

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Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ αποχαιρέτισε την Καίτη Φούτση, υπογραμμίζοντας ότι είχε πάρει μέρος σε σημαντικά θεατρικά έργα αλλά και σε σειρές της τηλεόρασης.

«Αθόρυβα έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 2/9, μια αγαπημένη συνάδελφος ηθοποιός, που σε όλη την καριέρα της ήταν πολύ εργατική και αθόρυβη. Η Καίτη Φούτση δεν είναι πια κοντά μας. Γεννημένη την 1η Φεβρουαρίου του 1941, δούλευε για 50 σχεδόν χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε οικογένεια. Πάντα ευγενική και με διάθεση αλληλεγγύης.

Την πρωτοσυνάντησα το μακρινό 1982, όταν με τον θίασο Νέα Πορεία παίζαμε τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Χαραλαμπίδη «Έχω στόχο κύριε Πρόεδρε» στην Αθήνα και σε περιοδεία. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το «Χτυποκάρδια στο θρανίο» στο θέατρο, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η τρίτη είναι από την τηλεοπτική της εμφάνιση στον πρώτο «Γιούγκερμαν» για την ΕΡΤ.

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Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη Καιτούλα… Θα σε θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την καριέρα της ηθοποιού.

Ποια ήταν η Καίτη Φούτση

Η Καίτη Φούτση γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1941 και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπήρξε Ελληνίδα ηθοποιός με μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, που διήρκησε περίπου 50 χρόνια.

Κάποιες από τις σειρές που έχει πάρει μέρος είναι οι εξής:

Λεηλασία μιας ζωής (1978, ΕΡΤ)

Ο ζητιάνος (1982, ΥΕΝΕΔ)

Οι Αξιόπιστοι (1982, ΥΕΝΕΔ)

Ο Θείος μας ο Μίμης (1984, ΕΡΤ2)

Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα (1984, ΕΡΤ2)

Η αλεπού και ο μπούφος (1987, ΕΤ2)

Ο άγνωστος (1988, ΕΤ2)