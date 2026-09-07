Γιάννης Στάνκογλου και Κρατερός Κατσούλης στο μιούζικαλ «Το κλουβί με τις τρελές», του Γιώργου Βάλαρη

Το θρυλικό μιούζικαλ με μουσική και στίχους του Jerry Herman και κείμενο του Harvey Fierstein, που βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Jean Poiret έρχεται φέτος τον χειμώνα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, στο θέατρο Βέμπο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του μιούζικαλ θα βρεθούν ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Κρατερός Κατσούλης, ενώ οι παραστάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυβραβευμένα έργα του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, σε μια μεγάλη παραγωγή που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία θεατρικά γεγονότα της νέας σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κλουβί με τις τρελές» (La Cage aux Folles), το θρυλικό έργο του Ζαν Πουαρέ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway και στο West End, απέσπασε έξι βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων το Tony Καλύτερου Μιούζικαλ, ενώ η διαχρονική του αξία επιβεβαιώθηκε και με το Tony Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ. Παράλληλα έχει τιμηθεί με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Drama Desk Awards και τα Laurence Olivier Awards, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα σπουδαιότερα μιούζικαλ όλων των εποχών.

Ο Γιώργος Βάλαρης μετρ των μιούζικαλ στην Ελλάδα, υπογράφει μια ολοκαίνουργια διασκευή και σκηνοθεσία, προσεγγίζοντας το έργο με σύγχρονη ματιά και αναδεικνύοντας τη βαθύτερηβκοινωνικοπολιτική ουσία του έργου. Πίσω από τη λάμψη, το χιούμορ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τα φαντασμαγορικά μουσικοχορευτικά νούμερα, το «Κλουβί με τις τρελές».