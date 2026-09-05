Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη

Πρόωρα έφυγε από τη ζωή η σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Μαρία Τσιώλη, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Την τραγική αυτή είδηση έφερε στο φως ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, το Σάββατο (05.09.2026), μέσω ανάρτησης στο Facebook. Η Μαρία Τσιώλη που έκανε ταινίες για τον κινηματογράφο έχασε τη ζωή της στο τροχαίο σε ηλικία μόλις 29 ετών.

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«Δυστυχώς έφυγε πρόωρα στα 29 της μόλις χρόνια η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη.

Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε με εσένα ως σεναριογράφο και τον Σπύρο Σκάνδαλο ως παραγωγό για την ταινία που θα γυρίζατε αυτό το Φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων.

Η ταινία όπως μου είπες θα είχε πρωταγωνιστή έναν έφηβο βοσκό που ζει στο χωριό, θα είχε τον τίτλο “Πέρασμα”, θα γυριζόταν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και στην οποία θα ήταν χορηγός ο δήμος μας.

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Η ζωή δυστυχώς είχε αλλά σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια.

Ότι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου.

Υποσχόμαστε αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ότι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», έγραψε ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης.