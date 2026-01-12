Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, Φωτεινή Αποστολίδου

Μία δυσάρεστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς η κόρη της αξέχαστης Ελληνίδας ηθοποιού, Γεωργίας Βασιλειάδου, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η Φωτεινή Αποστολίδου ήταν το μοναδικό παιδί της Γεωργίας Βασιλειάδου και πέθανε «αθόρυβα» πριν από δύο μήνες, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Νικόλιζας μέσα από την εφημερίδα Espresso. Η κηδεία της έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο κοιμητήριο Αμαρουσίου, χωρίς να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Σημειώνεται ότι η Φωτεινή Αποστολίδου είχε ζήσει μία μεγάλη οικογενειακή τραγωδία, διότι το 2023 είχε «φύγει» από τη ζωή η κόρη της και εγγονή της Γεωργίας Βασιλειάδου, Τζίνα. Ο θάνατος του παιδιού της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατέβαλε την κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, η οποία κλείστηκε στον εαυτό της και σπάνια έβγαινε από το σπίτι της, ενώ στο πλευρό της είχε τη δεύτερη κόρη της, Κατερίνα.

Η Φωτεινή Αποστολίδου είχε παντρευτεί τον έμπορο δερμάτινων ειδών Αποστολίδη, που διατηρεί ακόμα και σήμερα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και είχε αποκτήσει δύο κόρες τη Τζίνα και την Κατερίνα.

Η Κατερίνα είναι εικαστικός, με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Ecole Nationale De Beaux Arts στο Παρίσι, με αντικείμενά της τη γλυπτική, σχέδιο και video.