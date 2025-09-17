Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το συγκινητικό αντίο από τα εγγόνια του – «Ήταν ο καλύτερος παππούς»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν κάτι περισσότερο από ένας εμβληματικός ηθοποιός – ο πιο τρυφερός του ρόλος, ήταν αυτός του παππού.

Τα εγγόνια του, αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον θρύλο της 7ης τέχνης Ρόμπερτ Ρέντφορντ ο οποίος «έσβησε» χθες Τρίτη (16.09.2025) σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα ενώ κοιμόταν. Τα αγαπημένα του πρόσωπα, προχώρησαν σε συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram, οι οποίες περιελάμβαναν οικογενειακές φωτογραφίες που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Ο Κόνορ Σλόσερ, γιος της μεγαλύτερης κόρης του Ρέντφορντ, Σόνα Ρέντφορντ, δημοσίευσε πέντε φωτογραφίες με τον σταρ του «Barefoot in the Park», δυο από αυτές, είναι από την παιδική ηλικία του Κόνορ, όπου μαζί με τον παππού του ιππεύει άλογο και παίζει γκολφ.

Ο 33χρονος μοιράστηκε επίσης δύο ακόμη πρόσφατες φωτογραφίες με τον Ρέντφορντ, μία από τις οποίες τους δείχνει να χαμογελούν σε ένα τραπέζι.

«Ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή για τον κόσμο, αλλά για την οικογένειά του, ήταν απλώς αυτή… οικογένεια», έγραψε ο Σλόσερ στη λεζάντα του. «Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη conor schlosser (@conorschlosser)

Ο Κόνορ απευθυνόμενος στους χιλιάδες θαυμαστές του αείμνηστου παππού του, έγραψε: «Αν κάποιος έχει μια αγαπημένη ιστορία για αυτόν που θα θέλατε να μοιραστείτε, παρακαλώ στείλτε την σε μένα σε προσωπικό μήνυμα – θα ήθελα πολύ να την παραλάβω».

Η Λένα Χαρτ Ρέντφορντ, κόρη του εκλιπόντος γιου του Ρέντφορντ, Τζέιμς Ρέντφορντ, δημοσίευσε επίσης μια πληθώρα φωτογραφιών με τον θρύλο του Χόλιγουντ στο δικό της αφιέρωμα στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena ➪ Redford (@lilredford)

Όπως και η ξαδέρφη της, η Λένα, 29 ετών, μοιράστηκε νέες και παλιές φωτογραφίες προς τιμήν του Ρέντφορντ. Τα social media της 29χρονης «πλημμύρισαν» από οικογενειακά ενσταντανέ με εκείνη και τον Ρέντφορντ να κάνουν ιππασία.

«Ήταν ο καλύτερος παππούς που θα μπορούσε να ζητήσει ένας εγγονός. Έφτιαχνε επίσης καταπληκτικά πράγματα, βοηθούσε άλλους να φτιάξουν καταπληκτικά πράγματα και προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος», έγραψε σε μια παρόμοια ανάρτηση ο αδελφός της Λένα, Ντίλαν Ρέντφορντ.

Σε ένα αφιέρωμα στο Instagram Story, η Λένα μοιράστηκε μια φωτογραφία από το παρελθόν, όπου εκείνη και ο Ρέντφορντ φορούν σκουφάκια μάρκας Kangol. «Με δίδαξε τόσα πολλά… Μας έφερε όλους στο Kangol», έγραψε.

Η Λένα δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του Ρέντφορντ και του Τζέιμς να κάνουν ιππασία. «Μπαμπάς και παππούς, νιώθω ότι ιππεύουν φοβερά άλογα στον παράδεισο», έγραψε.

Ο Ρέντφορντ ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών – δυο αγόρια, Σκοτ ​​και Τζέιμς και δυο κορίτσια, Σόνα, 64 ετών, και Έιμι, 54 ετών- τις οποίες απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Λόλα Βαν Βάγκενεν.

Ο Σκοτ ​​πέθανε το 1959 σε ηλικία 2 μηνών λόγω συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Ο Τζέιμς πέθανε το 2020 σε ηλικία 58 ετών μετά από μάχη με καρκίνο του ήπατος.

Ο θρυλικός ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβιστής, ήταν παππούς επτά εγγονιών. Από το 2009 έως τον θάνατό του, ήταν παντρεμένος με τη Γερμανίδα περιβαλλοντολόγο και καλλιτέχνη Σίμπιλε Σάγκαρς.