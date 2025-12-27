Τα Στενά Παπούτσια της Ζωρζ Σαρή στο Θέατρο Νέος Ακάδημος με διαδοχικά sold out

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό και διαδοχικά sold out, παρουσιάζεται στο θέατρο Νέος Ακάδημος η θεατρική μεταφορά του εμβληματικού έργου της Ζωρζ Σαρή Τα Στενά Παπούτσια, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη.

Για πρώτη φορά το πολυαγαπημένο βιβλίο ζωντανεύει στο θέατρο, φωτίζοντας με θεατρική δύναμη τις αγωνίες, τις χαρές και τα μπερδέματα των παιδιών όταν αφήνουν πίσω τους την παιδική ηλικία και κάνουν τα πρώτα βήματα προς την εφηβεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική και δράση που κεντρίζει τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει νέα πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Σπύρος Λάμπρου, με τραγούδια από τον κύκλο «Μικρά Παιδιά – Μεγάλα Όνειρα» της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου, δημιουργώντας ένα αισιόδοξο και ταυτόχρονα συγκινητικό ηχητικό περιβάλλον που συνοδεύει τα παιδικά συναισθήματα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη

Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική & Τραγούδια: Σπύρος Λάμπρου – από τον κύκλο «Μικρά Παιδιά – Μεγάλα Όνειρα»

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Μανούσης

Σκηνικά: Kids Theater

Video Art: Νάνσυ Κουρούνη

Μουσική Διδασκαλία: Ιουλία Τζαννετουλάκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πέτρος Λιόντας

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος, Μαρία Ντούρου.

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού (angienomikou@gmail.com)

Social Media: DNK 2025

Σχεδιασμός Αφίσας: Κορίνα Πριμηκυρίου

Φωτογραφίες Παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Κυρ., 28/12 – 12:00 Παρ., 2/1/26 – 12:00 Κυρ., 4/1/26 – 12:00 Τρι., 6/1/26 – 12:00



Ώρες και ημέρες παράστασης : Κάθε Κυριακή στις 12:00