«The Way We Were»: Ο έρωτας που έγραψε ιστορία και θα μας θυμίζει για πάντα τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πριν από 52 χρόνια κυκλοφόρησε μια από τις σπουδαιότερες ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, το The Way We Were (Τα καλύτερά μας χρόνια). Πρωταγωνιστές ήταν ο μεγάλος ηθοποιός και αντι-σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η iconic Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η «Αστείο Κορίτσι», με τη μαγική φωνή της.

Η ταινία του Ρέντφορντ με την Στρέιζαντ διηγείται έναν αντισυμβατικό έρωτα με άδοξη κατάληξη και παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά love stories της μεγάλης οθόνης. Είναι μία από τις πρώτες ταινίες του αξέχαστου Ρέντφορντ – που πέθανε σε ηλικία 89 ετών – που έρχονται στο μυαλό στο άκουσμα του ονόματός του.

Το 2002, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου παρουσίασε τη λίστα με τις «100 μεγαλύτερες ερωτικές ιστορίες του σινεμά».

Στην κορυφή βρέθηκαν κλασικά αριστουργήματα όπως το Casablanca, το Όσα παίρνει ο άνεμος και το Μεγάλε μου έρωτα. Κι όμως, στην 6η θέση, ακριβώς πάνω από το επικό Δόκτωρ Ζιβάγκο, υπήρχε το The Way We Were (Τα καλύτερά μας Χρόνια) η ιστορία αγάπης της ριζοσπαστικής Εβραίας ακτιβίστριας Κέιτι Μορόσκι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ) και του καταδικασμένου έρωτά της με τον «χρυσό» Αμερικανό γόη Χάμπελ Γκάρντινερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

Σύμφωνα με το βιβλίο του δημοσιογράφου Ρόμπερτ Χόφλερ «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen», η επιτυχία της ταινίας ήταν έκπληξη για όλους.

Το γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.

Η ταινία και οι χαρακτήρες

Το αισθηματικό δράμα του Σίντνεϊ Πόλακ πραγματεύεται τον θυελλώδη, ανεκπλήρωτο έρωτα της δυναμικής και πολιτικοποιημένης Κέιτι με τον γοητευτικά ψυχρό Χάμπελ.

Η Κέιτι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ) είναι Εβραία, κομμουνίστρια, χαμηλού εισοδήματος, σκληρά εργαζόμενη και όχι συμβατικά όμορφη, με πάθος για την πολιτική και τις ιδέες της.

Ο Χάμπελ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), από την άλλη είναι ξανθός, προτεστάντης, από καλή οικογένεια, άνετος, όμορφος, χωρίς ενδιαφέρον για την πολιτική.

Η ταινία έδωσε στον Ρέντφορντ την ευκαιρία να αναδείξει διαφορετικές πλευρές του ταλέντου του και να καθιερωθεί ως sex symbol.

Η Στρέιζαντ, γοητευμένη και ενθουσιασμένη με τον συμπρωταγωνιστή της, ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία τον ρόλο της βαθιά ερωτευμένης Κέιτι, ενώ ο Ρέντφορντ προσπαθούσε να περιορίσει το πάθος της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Λέγεται πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η ηθοποιός είχε αναπτύξει εμμονή για τον πανέμορφο συμπρωταγωνιστή της που με τη σειρά του ζήτησε να φορέσει διπλά ενισχυμένα εσώρουχα για τις ερωτικές σκηνές.

Παρασκήνιο γεμάτο εντάσεις

Τα γυρίσματα σημαδεύτηκαν από καβγάδες και εμπόδια. Ο Ράιαν Ο’Νιλ, τότε σύντροφος της Στρέιζαντ, διεκδικούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ώσπου ο απρόθυμος Ρέντφορντ συμφώνησε να συμμετάσχει.

Ο σκηνοθέτης Σίντνεϊ Πόλακ αναγκάστηκε να προσλάβει δέκα σεναριογράφους για να ενισχύσουν τον χαρακτήρα του.

Η Στρέιζαντ ήρθε γρήγορα σε σύγκρουση με τον Ρέντφορντ. Εκείνος προτιμούσε να εμφανίζεται στο πλατό χωρίς πρόβα, για να κρατά τις σκηνές «φρέσκες», ενώ η τελειομανής Στρέιζαντ ήθελε αναλυτικές πρόβες και λεπτομερή επεξεργασία του ρόλου.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός αφηγείται στην αυτοβιογραφία της πως προς μεγάλη της ενόχληση ο Ρέντφορντ απέφευγε τα τηλεφωνήματα της πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας.

Όπως κατάλαβε αργότερα, ο ηθοποιός ήθελε στην πραγματικότητα να συναντηθούν για πρώτη φορά στο πλατό ώστε η φυσική αμηχανία τους να βγει στην κάμερα.

Ο σεναριογράφος Άρθουρ Λόρεντς, δημιουργός του West Side Story και του Gypsy, μισούσε την τελική εκδοχή της ταινίας λόγω περικοπών, ενώ ο παραγωγός Ρέι Σταρκ δεν πίστευε στην επιτυχία της.

Οι πρώτες δοκιμαστικές προβολές απέτυχαν να συγκινήσουν το κοινό και ο Ρέντφορντ δεν παρευρέθηκε καν στην πρεμιέρα.

Από την αμφιβολία στον θρίαμβο

Κι όμως, το κοινό αγάπησε την ταινία. Το The Way We Were σημείωσε εισπράξεις σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων, κατακτώντας τη θέση της πέμπτης πιο εμπορικής ταινίας του 1973.

Ο Λόρεντς είχε αντλήσει έμπνευση από τις δικές του εμπειρίες με τον αντικομμουνιστικό αποκλεισμό στο Χόλιγουντ και δημιούργησε την Κέιτι με στοιχεία από τη Στρέιζαντ αλλά και από τη δική του ζωή.

Η ταινία είχε κι ένα άλλο στοιχείο που την έκανε να ξεχωρίσει. Ανέτρεψε τα κινηματογραφικά στερεότυπα: η γυναίκα μάχεται για τις αξίες της, ενώ ο άνδρας εμφανίζεται πιο ανασφαλής και διστακτικός.

Το κοινό, ιδιαίτερα οι γυναίκες, γοητεύτηκε από τη δυνατή, ανεξάρτητη ηρωίδα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, ενώ ο λαμπερός άνδρας παραμένει ένας ατελής πρίγκιπας της διπλανής πόρτας.

Και φυσικά, κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στη γοητεία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Μισό αιώνα μετά, το The Way We Were παραμένει ένα διαχρονικό αριστούργημα, μια ιστορία αγάπης που συνδυάζει πάθος, πολιτική και αντισυμβατικότητα, και θυμίζει γιατί ο Ρέντφορντ και η Στρέιζαντ θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη του σινεμά.