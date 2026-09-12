Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια: Το Φεστιβάλ της Λίμνης συνεχίζεται με συναυλίες των musicAeterna byzantina και Λογιάδη με Ζερμπίνου

Μετά την περσινή επιτυχή έναρξη, το Φεστιβάλ της Λίμνης στη βόρεια Εύβοια επανήλθε δυναμικά και θα μείνει μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, εμπλουτισμένο με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εννέα εκδηλώσεων.

Το φεστιβάλ θα απλωθεί σε πολλά σημεία της πόλης της Εύβοιας όπως το ιστορικό κινηματοθέατρο Ελύμνιο, ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου, ο Ναυτικός Όμιλος, η Σκάλα. Μουσική κλασσική, βυζαντινή, τζαζ, κινηματογράφος, χορός, ελληνικό τραγούδι, ρεσιτάλ, διαλέξεις, μπάντες, ξεδιπλώνουν ένα ηχητικό και οπτικό καλειδοσκόπιο με κορυφαίες εκδηλώσεις, όπως η συναυλία της musicAeterna byzantina που ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά ο Θεόδωρος Κουρεντζής με Χοράρχη τον Αντώνιο Κουτρουπή, η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, το οπτικοακουστικό αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και η βραδιά solo χορού της Ειρήνης Άννας Γεωργίου που κατάγεται από τη Λίμνη.

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Το Φεστιβάλ της Λίμνης συνεχίζεται με δύο βραδιές, η καθεμία με τη δική της ξεχωριστή γλώσσα: η μία κατανυκτική και πνευματική, η άλλη ζεστή και νοσταλγική. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, μια κοινή αγάπη για τη μουσική.

MusicAeterna Byzantina

12 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Λίμνης

Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής

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Υπάρχουν χορωδίες που ακούς και υπάρχουν χορωδίες που βιώνεις. Η musicAeterna Byzantina ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ιδρυμένη και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς Έλληνα μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή, η χορωδία έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για την απαράμιλλη ποιότητα, την ένταση και τη βαθιά πνευματικότητα των ερμηνειών της.

Στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου της Λίμνης, έναν χώρο που από μόνος του αναπνέει ιστορία και κατάνυξη, η χορωδία προσφέρει μια βραδιά που ξεπερνά τα όρια της συναυλίας και γίνεται εμπειρία ψυχής. Υπό τον χοράρχη Αντώνιο Κουτρουπή, οι φωνές της musicAeterna Byzantina θα μετατρέψουν τον ναό σε έναν τόπο όπου συναντιέται η μουσική με την πίστη.

Μίλτος Λογιάδης και Χρήστος Ζερμπίνος

13 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Νυχτερινές Εξομολογήσεις

Η μουσική που θα προσφέρουν στη Λίμνη ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο και ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν δεν χρειάζεται εξήγηση: απλώς την αναγνωρίζεις, γιατί κάπου μέσα σου την ξέρεις από πάντα. Δύο εξαιρετικοί μουσικοί με αγάπη για την ελληνική μουσική παράδοση, ταξιδεύουν το κοινό στον κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μάνου Χατζιδάκι και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής – τριών κόσμων που φαινομενικά απέχουν, αλλά μοιράζονται κάτι ουσιαστικό: την ικανότητα να μιλούν στην ψυχή με ειλικρίνεια και χωρίς περιττά λόγια.

Πιάνο και ακορντεόν συνομιλούν, αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν ένα ηχόχρωμα οικείο και ταυτόχρονα ξεχωριστό, σαν μια νυχτερινή εξομολόγηση.

«Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έφερε τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με ένα εμπλουτισμένο και πολυδιάστατο πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων -συναυλίες, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες, το Φεστιβάλ της Λίμνης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά συνθέτουν μια γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, σε Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι και Λίμνη Ευβοίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.