Το «Χειμωνιάτικο Παραμύθι» επιστρέφει για 2ο χρόνο στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Η παιδική σκηνή «Ονειροπόληση» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη για τους μικρούς θεατές την παράσταση «Χειμωνιάτικο Παραμύθι» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο περιπέτεια, δράση, έντονες καταστάσεις, κωμικές σκηνές, τραγούδια, χορό, με αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα (Μαντείο Δελφών), με στοιχεία από την Αναγέννηση (Αυτόλυκος), αλλά και την κακιά ώρα, η οποία παίρνει ανθρώπινη μορφή, επεμβαίνει και επηρεάζει τον χαρακτήρα των ηρώων. Τελικά η ζωή όλων αλλάζει στην παράσταση που παρουσιάζεται στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Ο χρόνος σαν αφηγητής αναλαμβάνει να μεταφέρει μαγικά τους μικρούς θεατές, κάνοντας ταξίδια σε άλλους τόπους μακρινούς, κόσμους παραμυθένιους… εκεί που εξελίσσεται και διαδραματίζεται το… «Χειμωνιάτικο Παραμύθι».

Υπόθεση

Ένα έργο πλούσιο σε συναισθήματα, το οποίο θα συναρπάσει τα παιδιά, θα τα κάνει να διασκεδάσουν, να ονειρευτούν, να συγκινηθούν, να γελάσουν, να περάσουν όμορφα. Η ιστορία διαδραματίζεται αρχικά στη μυθική Σικελία όπου ο Βασιλιάς Λεόντιος φιλοξενεί στο παλάτι του τον παιδικό του φίλο Πολύξενο. Όλα περνούν πολύ όμορφα έως ότου εμφανιστεί η κακιά ώρα. Τότε θα συμβεί κάτι… που θα αλλάξει την ζωή των ηρώων του έργου αλλά και των παιδιών τους!

Στο δεύτερο μέρος του έργου, στη μακρινή Βοημία, πατρίδα του Πολύξενου, έρχεται η λύση… μετά από πολλές περιπέτειες.

Όλα έχουν ένα απρόσμενα ευτυχισμένο τέλος.

Συντελεστές

Διασκευή: Σίσσυ Αλατά και Τούλα Ζαχαριουδάκη

Σκηνοθεσία: Τούλα Ζαχαριουδάκη

Μουσική: Σάκης Τσιλίκης,

Σκηνικά: Παύλος Καρακασίδης

Κοστούμια: Βεστιάριο της ονειροπόλησης

Χορογραφίες: Έλλη Λορέντη

Επιμέλεια video Κοσμάς Φιλιούσης

Στην παράσταση θα υπάρχουν και κινηματογραφημένες σκηνές καθώς το θέατρο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντιγόνη Γλυκού, Μαρτίνος Παντελής, Τσιάκος Κωνσταντίνος, Πρωτογεράκης Δημήτρης, Αλέξαντρος Κουκ, Δήμητρα Δερζέκου και η Τούλα Ζαχαριουδάκη

Έναρξη παραστάσεων Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Παραστάσεις Κάθε Κυριακή 11.15 και 15.00