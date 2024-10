Η τέλεια μπριζόλα στο σπίτι: Ψήσε ό,τι κομμάτι έχεις όπως οι επαγγελματίες

Νομίζεις ότι δεν μπορείς να φτιάξεις την τέλεια μοσχαρίσια μπριζόλα, στην κουζίνα σου; Νομίζεις! Μπορείς, γιατί είναι τόσο εύκολο να έχεις την επιτυχία του επαγγελματία, αν ακολουθήσεις τους παρακάτω κανόνες.

Πραγματικά, δεν έχει σημασία να αγοράσεις το πιο ακριβό κομμάτι κρέατος ή να έχεις μοσχαρίσιο φιλέτο για να καταφέρεις να το βγάλεις μαλακό, τρυφερό και νόστιμο.

Οποιαδήποτε μπριζόλα από οποιοδήποτε μέρος, μπορεί να ψηθεί τέλεια στο σπίτι, αν έχει το σωστό πάχος, το σωστό χρόνο ψησίματος, το σωστό καρύκευμα και τη σωστή ξεκούραση μετά.

Μερικά, ακόμη, μυστικά και λεπτομέρειες που θα προσέξετε και θα έχετε πάντα επιτυχία και αποτέλεσμα steak house, μέσα από την ταπεινή σας κουζίνα.

Τα μυστικά της τέλειας μπριζόλας στο σπίτι

1. Τύπος τηγανιού:

Χρησιμοποιήστε ένα τηγάνι με βαριά βάση (όπως χυτοσίδηρο ή μαντεμί) ή ένα σχαροτήγανο. Θέλουμε το σκεύος που θα ψήσουμε τη μπριζόλα να κρατάει ψηλά και ομοιόμορφα τη θερμοκρασία.

2. Ποσότητα στο τηγάνι

Ψήστε, όχι περισσότερες, από 2 μπριζόλες τη φορά. Εάν το τηγάνι είναι πολύ γεμάτο, η θερμότητα θα μειωθεί, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε υγρό βγαίνει από τις μπριζόλες δεν θα μπορεί να εξατμιστεί αρκετά γρήγορα και θα καταλήξουν να βράζουν αντί να τηγανιστούν, κάτι που σημαίνει, πολύ λιγότερη γεύση.

3. Λαδώνουμε τη μπριζόλα όχι το τηγάνι:

Χρειαζόμαστε ηλιέλαιο, (που μπορεί να πιάσει υψηλές θερμοκρασίες), για να λαδώσουμε το κρέας, που θα μπει στο καυτό τηγάνι.

4. Καρυκεύστε καλά:

Εκτός από το λάδι, αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα τη μπριζόλα, πριν τη βάλουμε στο τηγάνι. Ιδανικά με ανθό αλατιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

5. Σωστό πάχος στη μπριζόλα:

Το ιδανικό πάχος του κομματιού, είναι περίπου 2εκ.- 2,5εκ.. Οι χρόνοι ψησίματος για φιλέτο, Rib eye, ή σπαλομπριζόλα, γυρίζοντας τη μπριζόλα κάθε λεπτό, είναι:

Rare: 3 λεπτά συνολικά

Medium: 4 λεπτά συνολικά

Medium Well: 5-6 λεπτά συνολικά

Well done: 8 λεπτά συνολικά



6. Μην ψήνετε κατευθείαν από το ψυγείο:

Αφήνουμε το κρέας να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, πριν το ρίξουμε στην «κόλαση» του καυτού τηγανιού.

7. Αφήστε τη μπριζόλα ξεκουραστεί:

Μετά το τηγάνι, αφήνουμε, για 4-5 λεπτά, τη μπριζόλα μας σκεπασμένη, χωρίς να την τρυπήσουμε ή να την κόψουμε, ώστε να ανακτήσει τους χυμούς της, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε σάλτσα, ή απλώς να την περιχύσουμε στα κομμάτια του κρέατος, πριν σερβίρουμε.

Βασικά απαραίτητα υλικά:

Για το μαγείρεμα της μπριζόλας χρειαζόμαστε, όπως ανέφερα πιο πάνω, ηλιέλαιο, άφθονο αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, λίγο βούτυρο και αν θέλετε να προσθέσετε λίγη επιπλέον γεύση, μερικές σκελίδες σκόρδο και μερικά κλαράκια φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο.

Κατά το τελευταίο λεπτό του μαγειρέματος, προσθέστε το βούτυρο στο τηγάνι, συν μερικές ελαφρώς θρυμματισμένες, ξεφλουδισμένες σκελίδες σκόρδο και μερικά κλωνάρια θυμάρι ή δεντρολίβανο. «Λούζετε» τη μπριζόλα με λιωμένο βούτυρο, από το τηγάνι, μαζί με τα κομμάτια σκόρδου και τα φρέσκα μυρωδικά, όσο ψήνεται.