Ο Άντριεν Μπρόντι έφαγε φαγητό για Όσκαρ στο Iώdio

Μια μίνι αναστάτωση προκλήθηκε χθες (02.04.2025) στο Κολωνάκι, όταν στο talk of the town εστιατόριο της Γεωργιάννας Χιλιαδάκη έφτασε ο διάσημος και βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ A’ ανδρικού ρόλου (The Pianist, 2002 και The Brutalist, 2025) ηθοποιός Άντριεν Μπρόντι μαζί με τη σύζυγό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν. Ο λόγος φυσικά για το Iώdio, το οποίο σπάει κάθε ρεκόρ προσέλευσης των Αθηναίων, ακόμη και τις καθημερινές.

Τίποτα φυσικά δεν είναι τυχαίο: το νέο σουξέ της ψαροφαγίας δεν είναι καθόλου στημένο, αλλά χαλαρό, εξωστρεφές και πάνω από όλα φιλόξενο.

Άλλωστε ακριβώς αυτό έψαχναν τόσο η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, όσο και ο συνέταιρός της σε αυτό το πρότζεκτ, ο Χάρης Σπύρου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του Zurbaran: ένα στέκι για ψάρι, φωτεινό, σοφιστικέ, που να ανεβάσει τις στροφές και να κάνει γκελ σε όποιον βρεθεί στη σάλα του. Για να ξανάρθει.

Σε αυτό το high end ψαράδικο η κουζίνα είναι ξεκάθαρα γυναικεία υπόθεση. Η Γεωργιάννα δεν είναι μόνο συνιδιοκτήτρια, αλλά και head chef με πραγματική παρουσία στον χώρο, ενώ έχει δύο «δεξιά χέρια»: τη Δανάη Βορίδου και την Ερασμία Μπαλάσκα που τις είχε μαζί της στο θρυλικό πλέον Funky Gourmet, που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική εστίαση και όχι μόνο επειδή είχε κατακτήσει τα δύο αστέρια Michelin.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IODIO (@iodio_athens)

To πρώτο μέρος του μενού είναι αφιερωμένο στα delicacies και περιλαμβάνει νοστιμιές όπως τα ολόφρεσκα στρείδια και η αχινοσαλάτα, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου και το χαβιάρι Ossetra. Τα δύο τελευταία, μάλιστα, τα σερβίρουν σε μια μεγάλη πιατέλα παρέα με φρέσκο βούτυρο και λευκή σοκολάτα και ταιριάζουν πολύ με το φρυγανισμένο ψωμί σίκαλης.

Η δεύτερη ενότητα του καταλόγου είναι αφιερωμένη στα ωμά και από αυτή ξεχωρίζουν τα γιουβαρλάκια σφυρίδας, ένα πιάτο που συζητιέται πολύ για τη βαθιά του νοστιμιά. Εξίσου δημοφιλής είναι η πληθωρική ταραμοσαλάτα που γαρνίρεται με bonito flakes και συνοδεύεται από μια mini, χειροποίητη λαγάνα. Εξίσου ενδιαφέροντα είναι το ελληνικό χταπόδι στα κάρβουνα με σάλτσα chimichurri αλλά και η σεφταλιά μπακαλιάρου, που τη σερβίρουν μαζί με μία σάλτσα από γιαούρτι και παστράμι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IODIO (@iodio_athens)

Δεν ξέρουμε τι ακριβώς παρήγγειλε ο Άντριεν Μπρόντι με τη σύζυγό του, αλλά παίζουμε στοίχημα πως αποκλείεται να είπαν όχι στην αριστουργηματική αχινομακαρονάδα που έχει την ίδια συνταγή με αυτή του Funky Gourmet, στο signature spaghetti με πορφύρες και σε ένα μεγάλο ψητό ψάρι, το οποίο από ότι μαθαίνουμε ότι δίνει ρέστα.

Και σίγουρα εντυπωσιάστηκαν τόσο με την εκτενή λίστα κρασιών, όσο και από τα ιδιαίτερα επιδόρπια. Ανάμεσά τους, άλλωστε, βρίσκεται το ινσταγκραμικό Chicago, με το διάσημο παγωτό να φωλιάζει σε μια custom made συσκευασία, η οποία παραπέμπει απευθείας στα κυπελλάκια της ΕΒΓΑ που αγαπήσαμε παιδιά.

Αν κρίνουμε πάντως από τα χαμόγελα του ζεύγους στη φωτογραφία που έβγαλαν με τη chef, το φαγητό άξιζε για Όσκαρ.

Λουκιανού 36, Κολωνάκι

Τηλ. 2130263656