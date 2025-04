Τhe Diners: Μια σειρά λαμπερών γαστρονομικών γεγονότων ξεκινά στη Θεσσαλονίκη

Σε πολύ λίγο καιρό το Τhe Diners, ένα καινοτόμο γαστρονομικό πρότζεκτ του Hyatt Regency Thessaloniki και της Estrella, θα «παντρέψει» την παράδοση με το fine dining στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να δημιουργήσουν έναν διάλογο πέρα από σύνορα και περιορισμούς, όπου κάθε δείπνο θα είναι μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη συμφωνία γεύσεων και η απλότητα θα συναντά την πολυπλοκότητα και την πρωτοπορία.

Το The Dinners δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια σειρά γευμάτων, αλλά να αναδειχθεί σε πρόσκληση σε ένα ταξίδι με πρωταγωνιστές chefs που λάμπουν στο γαστρονομικό στερέωμα κι έχουν κατακτήσει τον κόσμο του Οδηγού Michelin. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι καλεσμένοι θα ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία που θα θυμούνται για καιρό, προσεκτικά σχεδιασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οι γαστρονομικοί ορίζοντες διευρύνονται, μιας και πρόκειται για έναν νέο θεσμό που θα υπερβαίνει τα όρια του fine dining, μετατρέποντας κάθε βραδιά σε μια πολιτιστική εμπειρία, προορισμένη να τιμήσει την γαστρονομία. Έτσι, καθώς η κουζίνα θα εξελίσσεται σε μορφή τέχνης, τα δείπνα του Τhe Diners θα αποτελούν την έκφραση μιας φιλοσοφίας που αναδεικνύει την αριστεία, την αυθεντικότητα και τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών γαστρονομικών παραδόσεων.

Από τη στιγμή που οι καλεσμένοι θα περνούν την είσοδο του Hyatt Regency Thessaloniki, θα μεταφέρονται σε έναν κόσμο όπου κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία – από το περιβάλλον και τη μουσική μέχρι το σερβίρισμα και την παρουσίαση. Δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά θα συμμετέχουν σε μια διαδραστική γαστρονομική παράσταση, όπου κάθε πιάτο είναι μια πράξη και κάθε γεύση μια αποκάλυψη. Οι chefs θα μοιράζονται την ιστορία και το όραμά τους, μετατρέποντας το δείπνο σε μια πολυδιάστατη, συναισθηματική εμπειρία.

Κάθε βραδιά των GALA Michelin Nights θα αποτελεί μια μοναδική αφήγηση, μια ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από γεύσεις, αρώματα και τεχνικές που αντανακλούν το προσωπικό ταξίδι και το όραμα του εκάστοτε σεφ.

Την αρχή κάνουν στις 5 Απριλίου ο Chef de Cuisine, Νίκος Λειβαδιάς και ο Pastry Chef, Αλέξανδρος Κούφας από το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin Τudor Hall Restaurant, του ξενοδοχείου King George, το οποίο ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό τρόπο που προσεγγίζει την υψηλή γαστρονομία, μέσα από το πρίσμα της παράδοσης, επενδύοντας σε ένα μενού υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων.

Στις 31 Μαΐου 2025 τη σκυτάλη παίρνει ο Γρηγόρης Κίκης head chef και συνιδιοκτήτης του βραβευμένου με ένα αστέρι Michelin εστιατορίου Herve, ο οποίος μεταφέρει τη φιλοσοφία του “less is more” σε κάθε πιάτο, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην ουσία.

Τιμή κατ’ άτομο 98 €

Για πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 2310-401411

Προπώληση για την πρώτη βραδιά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/n-leibadias-a-koufas-hyatt-the-diners