Aυτό το κέικ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τελευταία. H συνταγή είναι της Barefoot Contessa, διάσημης Αμερικανίδας τηλεμαγείρισσας και συγγραφέως γαστρονομίας. Τα μήλα είναι, άλλωστε, το hot υλικό της εποχής.

Έχω φτιάξει πολλά κέικ με μήλο, αλλά αυτό είναι το πιο αρωματικό! Είναι καρυκευμένο με πολλά μπαχαρικά και ξύσμα πορτοκαλιού, έχει καρύδια πεκάν και σταφίδες μουσκεμένες στο ρούμι. What’s not to like? που θα έλεγε και ο Joey από τα Φιλαράκια.

Επιπλέον, είναι ένα κέικ με βάση το λάδι, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε να μαλακώσει το βούτυρο και δεν χρειάζεται μίξερ για να αναμειχθούν τα υλικά. Μπορείτε να τα ανακατέψετε όλα με το χέρι.

Μια σημείωση για τη λίστα με τα υλικά: αν δεν έχετε ρούμι στο σπίτι, μπορείτε να μουλιάσετε τις σταφίδες σε κονιάκ ή χλιαρό νερό. Εξάλλου, θα στραγγίξουμε τα περιττά υγρά πριν προσθέσουμε τις σταφίδες στο μείγμα μας. Ακόμη, αν δεν θέλετε να βρίσκετε το μήλο μέσα στο κέικ, μπορείτε να τα τρίψετε στη χοντρή μεριά του τρίφτη, αντί να τα κόψετε κυβάκια.

Κέικ μήλο με φθινοπωρινά μπαχαρικά

Υλικά:

2 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

1/2 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη τζίντζερ

1/4 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο

1 φλιτζάνι πεκάν ή καρύδια ψιλοκομμένα

1 φλιτζάνι σταφίδα ξανθή

1/2 φλιτζάνι σκούρο ρούμι ή κονιάκ

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη

3 μεγάλα αυγά

3/4 φλιτζάνι φυτικό λάδι

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή 3 βανιλίνες

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

3 μεγάλα ή 4 μεσαία ξινόμηλα ξεφλουδισμένα και κομμένα σε μικρά κυβάκια

Σάλτσα καραμέλας, προαιρετικά, για το σερβίρισμα

Παγωτό βανίλια, προαιρετικά, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα παραλληλόγραμμο μέτριο ταψί.

Πάνω σε ένα κομμάτι λαδόκολλα, κοσκινίζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το τζίντζερ και το γαρύφαλλο μαζί. Αφήνουμε στην άκρη.

Μόλις ζεσταθεί ο φούρνος, βάζουμε τα πεκάν σε ένα μικρό ταψί και ψήνουμε για 5 έως 10 λεπτά ή μέχρι να μυρίσουν. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν.

Τοποθετούμε τις σταφίδες σε ένα μέτριο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και καλύπτουμε με ρούμι. Σκεπάζουμε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων για 60 δευτερόλεπτα. Αφήνουμε και τις σταφίδες στην άκρη.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά, την καστανή ζάχαρη, την κρυσταλλική ζάχαρη, τα αυγά, το λάδι, το ξύσμα και τη βανίλια.

Πιάνουμε από τις γωνίες τη λαδόκολλα, με το μείγμα αλευριού και μπαχαρικών και σχηματίζουμε ένα χωνί, ώστε να πέφτει λίγο-λίγο αλεύρι, στο μπολ με τα υγρά υλικά. Ανακατεύουμε, μέχρι να μείνουν μόνο μερικές λωρίδες αλεύρι.

Στραγγίζουμε τις σταφίδες, πετάμε το υγρό, τις προσθέτουμε στο μείγμα μαζί με τα ψημένα πεκάν και τα κυβάκια μήλου.

Ενώνουμε όλα τα υλικά με σπάτουλα σιλικόνης.

Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 35 με 40 λεπτά.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και σερβίρουμε με σάλτσα ζεστής καραμέλας και παγωτό βανίλια.