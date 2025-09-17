Πίτα εντσιλάδας με κοτόπουλο και τυριά στον φούρνο

Πρόκειται για «μεξικάνικα» λαζάνια με κοτόπουλο, πικάντικες πιπεριές και λιωμένα τυριά.

Αντί για φύλλα ζυμαρικού, έχει τορτίγιες καλαμποκιού.

Επίσης με αυτό το εύκολο πιάτο, αξιοποιούμε το ψητό ή βραστό κοτόπουλο που μας περίσσεψε.

Είναι τέλειο για το μπουφέ και τα γιορτινά μας τραπέζια.

Σίγουρα μια διαφορετική πρόταση από αυτά που έχουμε συνηθίσει, γευστικά.

Πίτα εντσιλάδας με κοτόπουλο

Υλικά:

2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

1 πιπεριά jalapeño, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένη (βαζάκι)

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο

220 γρ. πράσινες πιπεριές τσίλι σε κύβους (βαζάκι ή κονσέρβα)

1/2 κ.γ. πάπρικα

αλάτι – πιπέρι

850 γρ. πράσινη ή κόκκινη σάλτσα enchilada

2/3 φλιτζανιού γιαούρτι ή ξινόκρεμα

18 τορτίγιες καλαμποκιού, κομμένες στη μέση

3 φλιτζάνια μιξ τριμμένων τυριών (περίπου 350 γραμμάρια)

φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός, ψιλοκομμένος, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς κελσίου.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε το φυτικό λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο, τις πιπεριές jalapeño και το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 3 λεπτά.

Προσθέτουμε το κοτόπουλο, τις πράσινες πιπεριές τσίλι, την πάπρικα και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι.

Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι από τη σάλτσα enchilada και ρίχνουμε την υπόλοιπη στο τηγάνι, ανακατεύοντας για 1 έως 2 λεπτά. Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε την ξινόκρεμα.

Απλώνουμε το 1/2 φλιτζάνι σάλτσα enchilada που κρατήσαμε, στον πάτο ενός παραλληλόγραμμου πυρέξ.

Στρώνουμε κάτω 12 μισά τορτίγιας (επικαλύπτοντας τα κενά), βάζουμε το ένα τρίτο του μείγματος κοτόπουλου και 1 φλιτζάνι τριμμένα τυριά.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για να φτιάξουμε 2 ακόμη στρώσεις από τορτίγιες, μείγμα κοτόπουλου και τυρί.

Ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά. Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο κόλιανδρο και σερβίρουμε.