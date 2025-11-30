Αορίτης: Η ταβέρνα που αποδεικνύει ότι η απλότητα θέλει τέχνη

Το αγαπημένο στέκι των Ιλισσίων δεν κολλάει σε φολκλορικές αγκυλώσεις και δείχνει πώς μπορεί να σταθεί σήμερα μια ελληνική ταβέρνα: με ουσία στα πιάτα, ξεκάθαρη ταυτότητα και value for money φιλοσοφία.

Μια κουζίνα που ξεκίνησε από την Κρήτη και αγκάλιασε όλη την Ελλάδα

Ο Αορίτης έχει πλέον καθιερωθεί στα Ιλίσια κι ας ξεκίνησε την «καριέρα» του σε άλλη βάση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πίσω του βρίσκεται μια ομάδα με γερή εμπειρία: ο σεφ Σήφης Μανουσέλης, μαζί με τους Βάιο Κορομηλά, Μπάμπη Καζάνα και Δημήτρη Ψυχογιό. Η συνεργασία τους ξεκίνησε στο Tsiftis Gastrokoutouki και εξελίχθηκε εδώ, με μία κοινή μαγειρική αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στην πρώτη ύλη και στη συνέπεια.

Το εστιατόριο άνοιξε το φθινόπωρο του 2023 με καθαρά κρητική ταυτότητα, στηριγμένη σε μνήμες, υλικά και συνταγές του νησιού. Τότε, μάλιστα, δίπλα στο όνομά του υπήρχε και η χαρακτηριστική ένδειξη «Κρήτης Θύμισες». Σύντομα όμως η κουζίνα άνοιξε τα φτερά της: σήμερα αντλεί υλικά και έμπνευση από τη Ρούμελη, τις Κυκλάδες, τη Μακεδονία και κάθε γωνιά της Ελλάδας, χωρίς να χάνει τη συνοχή της. Έτσι, παρά το γεγονός ότι πλέον το αντικρυστό έχει παραχωρήσει τη θέση του στις σούβλες και μας λείπει, η μαγειρική προσέγγιση παραμένει αταλάντευτα ευθύβολη με γεύσεις καθαρές και καλοδουλεμένες.

Τα πιάτα που λένε όσα χρειάζεται να ξέρεις

Θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα, από τα κυρίως. Κι αυτό γιατί τα αρνίσια παϊδάκια στον Αορίτη αποτελούν πραγματικό σημείο αναφοράς: τρυφερά, ζουμερά, αυτό που λέμε μαστόρικα ψημένα και για αυτό πεντανόστιμα, δικαίως θεωρούνται από τα καλύτερα της Αθήνας. Αξίζει, επίσης, να δοκιμάσετε το περίφημο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, καθώς είναι αφράτο, δουλεμένο με μέτρο, με αληθινή γεύση μοσχαριού και σωστή υγρασία, αλλά και το σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι με παπαρδέλες με την μπόλικη, τριμμένη, ξερή μυζήθρα, ένα πιάτο που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.

Στο σταθερό μενού βρίσκεις, επίσης, αρνάκι λεμονάτο με ισορροπημένη οξύτητα, κλασικό και γιουβέτσι με μοσχάρι και γραβιέρα, κρεατένιους, πληθωρικούς λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο και υποδειγματικό μουσακά με ανάλαφρη μπεσαμέλ. Η ομάδα της κουζίνας δεν κυνηγά εντυπωσιασμούς. Επιλέγει να δουλεύει κάθε υλικό με σεβασμό όχι μόνο αποφεύγοντας αποτελεσματικά να ακολουθήσει τα μονοπάτια που οδήγησαν στη συστηματική κακοποίηση των παραδοσιακών συνταγών, αλλά αναδεικνύοντας το μέτρο.

Τα πιάτα ημέρας αντικατοπτρίζουν τις συνεργασίες με παραγωγούς από όλη τη χώρα. Ανάλογα με την εποχή, λοιπόν, μπορεί να εμφανιστούν ένα αρνίσιο συκώτι «σαβόρο» με σκόρδο και δεντρολίβανο, μια τροφαντή κοτόπιτα ή μια περιποιημένη μπατζίνα, αλλά και μια βαθιάς νοστιμιάς γίδα στη γάστρα με πατάτες. Παράλληλα, πιο ανάλαφρες επιλογές — όπως μελιτζάνα στα κάρβουνα με μέλι, οι best seller τραγανοί γίγαντες με χόρτα εποχής και σκορδαλιά ντομάτας, οι κροκέτες «γεμιστά» με σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης και πρόβειο γιαούρτι— αποδεικνύουν ότι σε κάθε επιλογή του μενού υπάρχουν το ίδιο μέτρο και η ίδια φροντίδα.

Το «γλυκό» κλείσιμο και η προσεγμένη τιμολόγηση

Στα γλυκά, το αρμενοβίλ με αλατισμένη καραμέλα και crumble σοκολάτας–κερήθρας, όπως και το εκμέκ με μαστίχα και τσουρέκι, δείχνουν την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ στην ατζέντα μας προστέθηκε και η καρυδόπιτα με κρέμα σοκολάτας και παγωτό βανίλια, το τρίτο επιδόρπιο του καταλόγου, για το οποίο σκοπεύουμε να επιστρέψουμε.

Η τιμολόγηση του Αορίτη είναι ένα από τα δυνατά σημεία: από 25 έως 40€ το άτομο (χωρίς ποτό και κουβέρ), επίπεδο που αντικατοπτρίζει πλήρως την πρόθεση διατήρησης της σταθερότητατας μεταξύ ποιότητας-τιμής. Το ίδιο ισορροπημένη είναι και η wine list, με στοχευμένες επιλογές από τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα που αναδεικνύουν τα πιάτα του μενού.

Ο χώρος που “μιλάει” χωρίς υπερβολές

Η Nine Design έχει σχεδιάσει μια φιλόξενη σάλα που «παίζει» ανάμεσα στο οικείο και στο σύγχρονο. Η ξύλινη οροφή, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα παλιά σκεύη και αντικείμενα δίνουν κάτι από την αύρα που είχαν τα ελληνικά σπίτια περασμένων δεκαετιών, αλλά μη φανταστείτε ότι εδώ θα συναντήσετε κάτι φολκλόρ ή «βουκολικά σκηνοθετημένο». Η ανοιχτή κουζίνα χαρίζει ενέργεια και διαφάνεια στην εμπειρία, ενώ τα εξωτερικά τραπέζια στον πεζόδρομο της Μαιάνδρου προσφέρουν μια από τις πιο ευχάριστες, ήσυχες γωνιές των Ιλισίων για φαγητό.

Info

Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, Τηλ.: 2107255699

Ανοιχτά και μεσημέρι Παρασκευή–Κυριακή

Κόστος ανά άτομο: 25–40€ (χωρίς ποτό και κουβέρ)