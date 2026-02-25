Συνταγή για γρήγορο και εύκολο κέικ λεμονιού

Μπορούμε να έχουμε τη φρεσκάδα του λεμονιού σε κάθε κομμάτι από αυτό το εύκολο κέικ.

Η δυνατή έκρηξη αρωμάτων, είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απλότητά του.

Ιδανικό για να συνοδεύσουμε τον καφέ μας, με γλάσο ή χωρίς.

Αν επιλέξουμε να φτιάξουμε το γλάσο, γίνεται σε 1 λεπτό με ένα ανακάτεμα.

Το κέικ διατηρείται σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου για 3 ημέρες.

Γρήγορο κέικ λεμόνι

Υλικά:

μαγειρικό σπρέι για το ταψί

200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

ξύσμα από 2 λεμόνια

χυμός από 2 λεμόνια (περίπου 60 γρ. συνολικά) — θα χρησιμοποιήσουμε 45γρ. για το κέικ και το υπόλοιπο για το γλάσο

245 γρ. γιαούρτι πλήρες ή χαμηλών λιπαρών

2 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

120 γρ. έλαιο της αρεσκείας μας (ελαιόλαδο ή σπορέλαιο)

210 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. μαγειρική σόδα

113 γρ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη (για το γλάσο, προαιρετικά) + επιπλέον αν χρειαστεί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Ψεκάζουμε ή λαδώνουμε ένα ταψί 20×20 εκατοστών και το στρώνουμε με λαδόκολλα, αφήνοντας λίγο περίσσευμα στις άκρες.

Σε μεγάλη λεκάνη βάζουμε τη ζάχαρη και το ξύσμα λεμονιού. Τρίβουμε με τα δάχτυλά μας το ξύσμα μέσα στη ζάχαρη περίπου 1 λεπτό, μέχρι να αρωματιστεί έντονα.

Στη ζάχαρη προσθέτουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το λάδι και 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. Χτυπάμε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τη σόδα και ανακατεύουμε με λαστιχένια σπάτουλα, μέχρι να μην υπάρχουν ραβδώσεις αλευριού.

Αδειάζουμε το μείγμα στο προετοιμασμένο ταψί και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι η κορυφή να φουσκώσει και ένα μαχαίρι να βγαίνει καθαρό.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει στο ταψί, τουλάχιστον, για 30 λεπτά.

Ετοιμάζουμε το γλάσο, αν βάλουμε: σε καθαρό μπολ βάζουμε την άχνη 113 g και προσθέτουμε 1 1/2 κουταλιά της σούπας από τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού.

Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο, με πυκνόρευστη υφή. Αν θέλουμε πιο λεπτό γλάσο προσθέτουμε λίγο χυμό, αν θέλουμε πιο πηχτό προσθέτουμε άχνη.

Όταν το κέικ είναι εντελώς κρύο, το βγάζουμε σε πιατέλα και ρίχνουμε το γλάσο, αφήνοντας να κυλήσει φυσικά στα πλάγια. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.