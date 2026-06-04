Συνταγή για κριθαράκι με πράσινες και κόκκινες πιπεριές

Μην πάθετε «Μαντάμ Σουσού» με τον όρο «φτωχή» κουζίνα. Δεν κυριολεκτούμε.

Εννοούμε, ταπεινά υλικά, εύκολα να τα βρεις στην αγορά και προσιτά, που δίνουν φαγητό με βαθιά γεύση.

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Οι πιπεριές, λοιπόν, πράσινες και κόκκινες, ανοίγουν την αυλαία, την ώρα που πέφτουν στο καυτό ελαιόλαδο.

Η κουζίνα γεμίζει μυρωδιές ψητής πιπεριάς, σοταρισμένου κρεμμυδιού και ντομάτας που δίνουν σε ένα καθημερινό ζυμαρικό, νέα προσωπικότητα.

Χωρίς κρέας, χωρίς βούτυρο ή κρέμα, μόνο λαχανικά, ελαιόλαδο, ζυμαρικό και λίγος χρόνος.

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Κριθαράκι με πιπεριές

Υλικά:

500 γρ. κριθαράκι μέτριο

3 πράσινες πιπεριές

3 κόκκινες πιπεριές

2 μέτρια κρεμμύδια

400 γρ. ντομάτα στον τρίφτη

80 ml ελαιόλαδο

1,2 λίτρα νερό

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τις πιπεριές, αφαιρούμε τα σπόρια και τις κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις πιπεριές και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γίνουν τρυφερές και να αρχίσουν να γλυκαίνουν.

Ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα, αλατίζουμε, προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς.

Προσθέτουμε το νερό και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε το κριθαράκι. Ανακατεύουμε συχνά ώστε να μη κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας.

Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι το κριθαράκι να απορροφήσει τα υγρά και να αποκτήσει χυλωμένη υφή. Αποσύρουμε από τη φωτιά όσο διατηρεί ακόμη λίγη υγρασία.

Σερβίρουμε αμέσως, με επιπλέον μαύρο πιπέρι και λίγο ωμό ελαιόλαδο για πιο γεμάτη γεύση.