Athens Cocktail Festival 2026: Πέντε χρόνια που άλλαξαν την cocktail κουλτούρα της Αθήνας

Σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να βρεθεί στον παγκόσμιο χάρτη των cocktails, το Athens Cocktail Festival γιορτάζει την πρώτη του πενταετία με μια διοργάνωση που μεταφέρεται στο κέντρο της Αθήνας και επιχειρεί να φέρει ακόμη πιο κοντά τα bars, τα brands και το κοινό.

Όταν το Athens Cocktail Festival ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, η ελληνική cocktail σκηνή βρισκόταν ήδη σε ανοδική πορεία. Τα αθηναϊκά bars κέρδιζαν διεθνείς διακρίσεις, οι νέοι bartenders έκαναν αισθητή την παρουσία τους και το κοινό άρχιζε να αντιμετωπίζει το cocktail όχι ως μια περιστασιακή έξοδο, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης αστικής κουλτούρας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε ένας θεσμός που στόχο είχε να φέρει κοντά επαγγελματίες, brands και καταναλωτές μέσα από μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο ποτό.

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Φέτος, το Athens Cocktail Festival συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας και περνά σε μια νέα φάση. Για πρώτη φορά μεταφέρεται στο Ζάππειο, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες και είσοδο από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μόλις λίγα λεπτά από το μετρό Συντάγματος. Η νέα τοποθεσία ενισχύει τον αστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και συνδέει ακόμη περισσότερο το φεστιβάλ με τον καθημερινό παλμό της πόλης.

Στις 5 και 6 Ιουνίου, περισσότεροι από 18 χώροι και brands θα παρουσιάσουν πάνω από 40 cocktails, δημιουργώντας ένα μεγάλο open-air gathering στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές με gin, tequila, rum, whiskey, aperitivos, αλλά και alcohol-free serves, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν νέες γεύσεις ή να επιστρέψουν σε αγαπημένα classics μέσα από σύγχρονες εκδοχές τους. Live DJ sets, happenings, photobooth activations και καλοκαιρινό κλίμα συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο γιορτή δρόμου παρά ένα συμβατικό φεστιβάλ. Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνουν οι παραγωγοί του Best 92.6, Εύη Σιδηροπούλου και Βασίλης Μπρουσιανός.

Σταθερός συνοδοιπόρος του θεσμού παραμένει το Schweppes, το οποίο στηρίζει τη διοργάνωση από την πρώτη χρονιά. Στο χαρακτηριστικό κίτρινο bar του brand, ο Βασίλης Κυρίτσης, Global Brand Ambassador του Schweppes, θα παρουσιάσει μια σειρά από highball και aperitivo cocktails. Παράλληλα, το εμβληματικό Schweppes van θα υποδέχεται τους επισκέπτες με επιλογές όπως το Pink Grapefruit, οι Zero Sugar Orangeade & Lemonade, αλλά και τη νέα γεύση Schweppes Βύσσινο με νότες μαύρου πιπεριού.

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Το φεστιβάλ, όμως, δεν τελειώνει στο Ζάππειο. Από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου, το Athens Cocktail Week μεταφέρει τη δράση στα bars της πόλης. Όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ θα λάβουν ειδικό κουπόνι που προσφέρει 1+1 cocktails σε περισσότερα από 15 συμμετέχοντα bars, ανάμεσά τους τα Line Athens, Baba Au Rum, Bless Me Father, The Clumsies, Barro Negro, 360 Cocktail Bar, The Bar in Front of the Bar, Santarosa, Frau και πολλά ακόμη.

Η είσοδος κοστίζει 18 ευρώ και περιλαμβάνει δύο cocktails, με προπώληση μέσω του more.com αλλά και δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου στην είσοδο.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη του διοργάνωση, το Athens Cocktail Festival έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη consumer-facing εκδήλωση γύρω από το ποτό στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας την ωρίμαση μιας σκηνής που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να διεκδικεί τη θέση της ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες της Ευρώπης.