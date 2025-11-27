Συνταγή για κοτόπουλο λεμονάτο κατσαρόλας

Όταν θέλουμε κάτι χορταστικό, ευέλικτο και εύκολο, για το τραπέζι μας, τότε αυτόματα το μυαλό μας πάει στο κοτόπουλο.

Στα φαγητά που γίνονται στην κατσαρόλα, οι δρόμοι είναι δύο: της ντομάτας ή του λεμονιού.

Το κοτόπουλο κατσαρόλας σε πυκνή λεμονάτη σαλτσούλα, που στο σπίτι μας σερβίρεται πολύ πιο συχνά, εκτός από μαμαδίστικη γεύση είναι και στην κατηγορία του healthy comfort φαγητού.

Μπορεί να προετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα και κρατάει αρκετά στο ψυγείο.

Σερβίρεται με πατάτες ή ρύζι σε όποια μορφή προτιμάμε.

Κοτόπουλο λεμονάτο κατσαρόλας

Υλικά:

1 κοτόπουλο περίπου 1,5 κιλό, κομμένο σε μερίδες ή παϊδάκια

5 φρέσκα λεμόνια (χυμό και ξύσμα από το ένα)

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

4 κουταλιές ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1-2 φύλλα δάφνης

1 κούπα λευκό κρασί ή ζωμό λαχανικών

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε την κατσαρόλα με το ελαιόλαδο και σοτάρουμε καλά τα κομμάτια του κοτόπουλου από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσουν.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι και να απελευθερωθούν τα αρώματα.

Ρίχνουμε το κρασί ή τον ζωμό(ή μισό – μισό) και τα φύλλα δάφνης και αλατοπιπερώνουμε.

Καλύπτουμε και σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 40-50 λεπτά, μέχρι το κοτόπουλο να γίνει τρυφερό.

Στο τέλος, βγάζουμε το καπάκι και προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, ανακατεύοντας απαλά για να ενωθούν οι γεύσεις.

Συνεχίζουμε το μαγείρεμα λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πήξει ελαφρά η σάλτσα.

Τελειώνουμε με φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε ζεστό, συνοδεύοντας με ρύζι ή πατάτες.