Συνταγή για μπισκότα με φυστικοβούτυρο, βρώμη και χρωματιστά καραμελάκια

Τα peanut butter cookies είναι ξεκάθαρα αμερικανική υπόθεση και εκεί ονομάζονται μπισκότα «τερατάκια».

Γεννήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το φυστικοβούτυρο έγινε ευρέως διαθέσιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η εκδοχή είναι πιο «φορτωμένη», γιατί έχει τα αγαπημένα, των παιδιών, χρωματιστά καραμελάκια.

Έχει βρώμη για υφή, σοκολάτα για βάθος και χρωματιστά σοκολατάκια, για εκείνη την παιδική διάθεση που δεν φεύγει ποτέ.

Είναι μπισκότα που δεν προσπαθούν να είναι εκλεπτυσμένα — και ακριβώς γι’ αυτό «δουλεύουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπισκότα με φυστικοβούτυρο, βρώμη και χρωματιστά καραμελάκια

Υλικά:

255 γρ. φυστικοβούτυρο

60 γρ. βούτυρο

100 γρ. καστανή ζάχαρη

100 γρ. λευκή ζάχαρη

2 αυγά

10 ml βανίλια

5 γρ. σόδα

3 γρ. αλάτι

260 γρ. βρώμη

150 γρ. καραμελάκια τύπου σοκολάτας

150 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση:

Χτυπάμε το φυστικοβούτυρο με το βούτυρο και τις ζάχαρες μέχρι να αφρατέψουν.

Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα.

Ρίχνουμε τη σόδα, το αλάτι και τη βρώμη και ανακατεύουμε.

Ενσωματώνουμε τα καραμελάκια και τη σοκολάτα.

Πλάθουμε μπαλάκια και τα τοποθετούμε σε ταψί.

Ψήνουμε στους 180°C για 12–15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.