Συνταγή για σιροπιαστή πορτοκαλόπιτα με σιμιγδάλι

Περισσότερο ένα ζουμερό, αρωματικό κέικ, παρά η παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα, όπως την ξέρουμε.

Συνδυάζει την τραγανή επιφάνεια της ψημένης κρούστας, με αέρινη εσωτερική υφή και πλούσιο σιρόπιασμα.

Το σιμιγδάλι δίνει σώμα, ενώ ο χυμός και το ξύσμα των πορτοκαλιών προσφέρουν φρεσκάδα και έντονο άρωμα.

Η τεχνική του διαχωρισμού αυγών και της ανάμειξης μαρέγκας με κρόκους, εξασφαλίζει ελαφρύ αποτέλεσμα.

Η προσοχή μας, πρέπει να στραφεί στο σωστό σιρόπιασμα, δηλαδή, κρύο το σιρόπι και καυτό το γλυκό και σιγά – σιγά με κουτάλα, να το «ρουφά» το κέικ.

Πορτοκαλόπιτα με σιμιγδάλι

Υλικά:

Για το σιρόπι:

3 1/2 κούπες ζάχαρη κρυσταλλική (875 γρ.)

2 1/2 κούπες νερό ( 625 ml)

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

Για το κέικ:

8 αυγά, χωριστά (8 κρόκοι + 8 ασπράδια)

2 κούπες σιμιγδάλι ψιλό (350 γρ.)

2 κούπες ζάχαρη (400 γρ.) — ξεχωρίζουμε 2 κουταλιές για τη μαρέγκα

ξύσμα από 5 πορτοκάλια

400 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

βούτυρο για βουτύρωμα φόρμας και λίγο σιμιγδάλι για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού σε κατσαρόλα, φέρνουμε σε βρασμό και βράζουμε για 5 λεπτά από τη στιγμή που αρχίζει ο βρασμός.

Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά σε θερμοκρασία δωματίου.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C (αέρα). Βουτυρώνουμε το ταψί και πασπαλίζουμε ελαφρά με σιμιγδάλι ώστε να μην κολλήσει το γλυκό.

Βάζουμε τα ασπράδια σε καθαρό, στεγνό μπολ και χτυπάμε με μίξερ σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα προσθέτοντας 2 κουταλιές της ζάχαρης σταδιακά, μέχρι να αποκτήσουμε σταθερή, γυαλιστερή μαρέγκα με σφιχτές κορυφές.

Αφήνουμε στην άκρη.

Σε καθαρό μπολ χτυπάμε τους κρόκους με την υπόλοιπη ζάχαρη και το ξύσμα των πορτοκαλιών μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν (περίπου 4–6 λεπτά με ηλεκτρικό μίξερ).

Προσθέτουμε σταδιακά τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε έως ότου ενσωματωθεί.

Ρίχνουμε το σιμιγδάλι στο μείγμα των κρόκων και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθεί ομοιογενώς.

Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί 5–10 λεπτά ώστε το σιμιγδάλι να απορροφήσει καλά, το υγρό. Ανακατεύουμε ξανά πριν την τελική ανάμειξη.

Ενσωματώνουμε τη μισή μαρέγκα με απαλές, κοφτές κινήσεις για να χαλαρώσουμε το μείγμα και ύστερα προσθέτουμε την υπόλοιπη μαρέγκα και αναδιπλώνουμε μέχρι να έχουμε ομοιόμορφο, αφράτο μείγμα χωρίς να χάσει τον όγκο του.

Βάζουμε το μείγμα στο ταψί, στρώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να σταθεροποιηθεί.

Βγάζουμε από τον φούρνο και τρυπάμε προσεκτικά την επιφάνεια με ξυλάκι για σουβλάκι ή μαχαίρι σε πολλά σημεία, ώστε να εισχωρήσει το σιρόπι.

Περιχύνουμε το κρύο σιρόπι σε δόσεις, καλύπτοντας ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια και αφήνοντας κάθε δόση να απορροφηθεί πριν προσθέσουμε την επόμενη.

Ρίχνουμε όλο το σιρόπι και αφήνουμε την πορτοκαλόπιτα να κρυώσει καλά και να απορροφήσει πλήρως το σιρόπι (τουλάχιστον 2–3 ώρες, ιδανικά όλη νύχτα).