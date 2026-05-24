Vezené: Το “Spin the Bottle” φέρνει στην Αθήνα το ιστορικό οινοποιείο Gaja

Στις 27 Μαΐου, το Vezené παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο wine dinner με κρασιά του οίκου Gaja και καθοδήγηση από τον export manager του οινοποιείου, Francesco Giardino.

Το επόμενο “Spin the Bottle” του Vezené φέρνει στην Αθήνα ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου κρασιού. Στις 27 Μαΐου, το εστιατόριο του Άρη Βεζενέ φιλοξενεί το ιστορικό ιταλικό οινοποιείο Gaja, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε εμβληματικές ετικέτες που έχουν καθορίσει την εικόνα του ιταλικού αμπελώνα διεθνώς.

Με ιστορία που ξεκινά το 1859 στο Barbaresco του Piedmont, το Gaja θεωρείται σήμερα ένας από τους πλέον επιδραστικούς παραγωγούς της Ιταλίας. Υπό την ηγεσία του Angelo Gaja, το οινοποιείο επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη ταυτότητα του ιταλικού κρασιού, συνδυάζοντας καινοτόμες πρακτικές στον αμπελώνα και το κελάρι με βαθύ σεβασμό στην παράδοση και το terroir. Εκτός από το Piedmont, η παρουσία του επεκτείνεται πλέον στην Τοσκάνη, με τα Ca’ Marcanda και Pieve Santa Restituta, αλλά και στη Σικελία μέσω του project IDDA στην Αίτνα.

Η γευσιγνωσία θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση του export manager του οινοποιείου Francesco Giardino, σε συνεργασία με τον sommelier του Vezené, Γιώργο Καραμπουζούκη, προσφέροντας μια εις βάθος παρουσίαση της φιλοσοφίας και του χαρακτήρα κάθε κρασιού. Οι ετικέτες που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν τα Idda Bianco 2024, Gaja Alteni Di Brassica 2022, Gaja Gaia & Rey 2023, Gaja Barbaresco 2021 και το Ca’ Marcanda Camarcanda 2020.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η ομάδα του Vezené δημιουργεί ένα ειδικά σχεδιασμένο menu που συνομιλεί με την πολυπλοκότητα, τη δομή και την κομψότητα των κρασιών του οίκου. Η φιλοσοφία του “Spin the Bottle” παραμένει σταθερή: υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, ακρίβεια στις γεύσεις και το κρασί στο επίκεντρο της εμπειρίας.

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί για μία μόνο βραδιά και με περιορισμένες θέσεις. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 160 ευρώ ανά άτομο, ενώ οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω του reservations@vezene.gr και στο τηλέφωνο 210 7232002.