Οδοιπορικό στα οινοποιεία της Κρήτης, μέρος 4ο: Η δυτική γοητεία, τα αμπέλια που χορεύουν και οι εγκυκλοπαίδειες της ζωής

Το οδοιπορικό μας στον μαγικό κόσμο του κρητικού αμπελώνα αλλάζει ρότα και πυξίδα, βάζοντας πλώρη αυτή τη φορά για τη μαγευτική δυτική Κρήτη. Εκεί που το τοπίο γίνεται πιο άγριο, οι ορεινοί όγκοι σμίγουν αρμονικά με τη θάλασσα και η κρητική γη κρύβει μέσα της αρώματα και γεύσεις αιώνων.

Η διαδρομή μας, γεμάτη εναλλαγές, μας προετοίμαζε για τις δυνατές συγκινήσεις που θα ακολουθούσαν, καθώς πηγαίναμε να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν κάνει το αμπέλι και το κρασί όχι απλώς το επάγγελμά τους, αλλά απόλυτη στάση ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής τους.

Πρώτη στάση: Kourkoulou Winery, εκεί που τα αμπέλια χορεύουν πεντοζάλη

Η πρώτη μας στάση μάς βρήκε στο Ρέθυμνο, την αδιαμφισβήτητη γενέτειρα της σπουδαίας λευκής ποικιλίας του Βιδιανού. Αφήνοντας πίσω μας την πόλη, κατευθυνθήκαμε προς την καταπράσινη και γεμάτη ενέργεια Πατσό Αμαρίου.

Εκεί, κυριολεκτικά αγκαλιασμένο από την πλούσια φύση της περιοχής και τοποθετημένο πλάι στα ιδιόκτητα αμπέλια της οικογένειας, στέκει περήφανα το οινοποιείο Κουρκούλου. Μόλις φτάσαμε, μας υποδέχθηκε με ένα πλατύ, ολόθερμο χαμόγελο η ιδιοκτήτρια και οινοποιός του κτήματος, η Ξένια Κουρκούλου. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, που η μεγάλη της αγάπη για το κρασί δεν κρύβεται με τίποτα.

Μας ξενάγησε με περηφάνια στους χώρους του οινοποιείου και έπειτα κατηφορίσαμε στο υπόγειο κελάρι —εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά ανάμεσα στα βαρέλια— για την πρώτη μας συνέντευξη. Καθώς η συζήτηση κυλούσε και τη ρώτησα για το πώς ξεκίνησε αυτή η βαθιά, βιωματική σύνδεση με το κρασί, μου χάρισε μια ιστορία από τα παιδικά της χρόνια που με ανατρίχιασε. Μου περιέγραψε πώς, ως μικρό κοριτσάκι, έτρεχε και έπαιζε ανέμελα ανάμεσα στα γραμμικά αμπέλια του πατέρα της. Βλέποντας τα κλήματα στημένα το ένα δίπλα στο άλλο, το παιδικό της μυαλό έφτιαχνε την εικόνα πως τα αμπέλια είναι πιασμένα χέρι-χέρι. Και τι χορεύουν; Μα φυσικά τον παραδοσιακό κρητικό πεντοζάλη!

Όταν ακούς τέτοιες ιστορίες, καταλαβαίνεις αμέσως πως ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου έχει συνδεθεί αληθινά με αυτό που κάνει. Η επόμενη κουβέντα μας έγινε έξω, δίπλα ακριβώς σε αυτά τα αμπέλια, κλείνοντας έναν υπέροχο κύκλο συναισθημάτων.

Τι να δοκιμάσετε: Σίγουρα το Βιδιανό από το Κτήμα Κουρκούλου. Είναι μια γευστική εμπειρία που πρέπει οπωσδήποτε να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκε η ποικιλία. Επίσης, μην παραλείψετε όλη τη σειρά κρασιών με την ετικέτα «Πεντοζάλη», η οποία είναι απευθείας εμπνευσμένη από αυτό το υπέροχο παιδικό της παιχνίδι!

Δεύτερη στάση: Dourakis Winery, ένα κόσμημα στον Αλίκαμπο Αποκορώνου

Αφήνοντας το Ρέθυμνο, πήραμε τον δρόμο για τα Χανιά και τον γραφικό Αλίκαμπο, όπου μας περίμενε η επόμενη ανακάλυψη: το οινοποιείο Ντουράκη. Εκεί μας υποδέχθηκε ο ίδιος ο δημιουργός, ο Ανδρέας Ντουράκης. Ο άνθρωπος που με τα ίδια του τα χέρια, με αστείρευτο μεράκι και επιμονή, έχτισε σιγά-σιγά ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό και οινολογικό κόσμημα. Ταυτόχρονα, είναι ο πατέρας που φρόντισε για την απόλυτα ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση της σκυτάλης στη νέα γενιά, στα παιδιά του, τον Αντώνη και την Εύη.

Εδώ, νιώθω την ανάγκη να σταθώ λιγάκι παραπάνω. Ο κύριος Ανδρέας δεν είναι απλά ένας οινοποιός, είναι μια ζωντανή, κινητή εγκυκλοπαίδεια της ζωής και του κρασιού. Είναι από εκείνους τους σπάνιους ανθρώπους που δεν χορταίνεις να ακούς. Ειλικρινά, υπήρξαν στιγμές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας που κυριολεκτικά «κρεμόμουν από τα χείλη του», ρουφώντας κάθε λέξη και κάθε ιστορία που μοιραζόταν.

Έχοντας μεταδώσει αυτή την άσβεστή αγάπη για τη ζωή και τη δημιουργία στα παιδιά του, το μέλλον του κτήματος είναι εξασφαλισμένο. Ο Αντώνης διαπρέπει πλέον ως ο οινολόγος του κτήματος —ένας πραγματικά άξιος άνθρωπος— και η ευγενέστατη, γλυκύτατη Εύη έχει αναλάβει με πάθος το νευραλγικό τμήμα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Η συνέντευξή μας στήθηκε στο εντυπωσιακό υπόγειο πέτρινο κελάρι, έναν χώρο όπου η ακουστική και η ατμόσφαιρα σε ταξίδευαν σε μέρη μαγικά.

Τι να δοκιμάσετε: Οπωσδήποτε το Pavo, ένα απρόσμενο και συναρπαστικό λευκό κρασί (Blanc de Noir) που προέρχεται από την ερυθρή κρητική ποικιλία Ρωμέικο. Δίπλα σε αυτό, αναζητήστε την Cassiopeia, ένα εξαιρετικό και φινετσάτο αφρώδες κρασί φτιαγμένο με την παραδοσιακή μέθοδο, επίσης από την ποικιλία Ρωμέικο.

Τρίτη στάση: Pnevmatikakis Winery, νεανικό πάθος και αυθεντικά χαμόγελα

Για την τρίτη και τελευταία στάση της ημέρας, ταξιδέψαμε μέχρι τον Δραπανιά Χανίων, περνώντας τις πόρτες του οινοποιείου Πνευματικάκη. Εκεί μας περίμενε η απόλυτη έκρηξη ενέργειας στο πρόσωπο του Γιάννη Πνευματικάκη, του νεότερου μέλους της οινοποιητικής οικογένειας. Ένα νέο παιδί, κυριολεκτικά γεμάτο ζωή, με ένα φλογερό πάθος και τεράστια αγάπη για το κρασί.

Πρέπει να ομολογήσω πως αυτή ήταν, με μεγάλη διαφορά, η συνέντευξη όπου γελάσαμε περισσότερο στα παρασκήνια! Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ευχάριστος, πηγαίος και αυθεντικός — χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται απόλυτα και στα υπέροχα κρασιά του κτήματος. Μέσα από τα μάτια του, είδαμε την οπτική γωνία ενός πολύ νεαρού ανθρώπου που έχει βουτήξει στα βαθιά της οινοποίησης και καταφέρνει να περάσει με επιτυχία τη φρεσκάδα και τη νεανικότητά του στη συνολική εικόνα του οινοποιείου.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στον επάνω χώρο των εγκαταστάσεων, όπου δεσπόζει το εντυπωσιακό Μουσείο κρασιού. Ένας χώρος που έφτιαξε η οικογένεια Πνευματικάκη με πολύ κόπο και σεβασμό στην παράδοση, προκειμένου να φιλοξενεί τους επισκέπτες και να τους ταξιδεύει στην ιστορία ενώ απολαμβάνουν τα κρασιά του κτήματος. Εκεί ακριβώς έκλεισε και η δική μας γεμάτη μέρα, παρέα με τον Γιάννη, όπου γελάσαμε με την ψυχή μας, μιλήσαμε ατελείωτα για το κρασί και απολαύσαμε μοναδικές γεύσεις.

Τι να δοκιμάσετε: Μην φύγετε αν δεν δοκιμάσετε το «Ανοιχτό Βιβλίο» από Πλυτό, μια σπάνια και αρχαία γηγενή ποικιλία της Κρήτης που διασώθηκε και εντυπωσιάζει στο ποτήρι. Εξαιρετική επιλογή αποτελεί φυσικά και το Μοσχάτο Σπίνας του κτήματος, γεμάτο φρεσκάδα και μεθυστικά αρώματα.

Το ταξίδι μας στα αρώματα, τα χώματα και τους ανθρώπους του κρητικού κρασιού δεν σταματά εδώ. Οι εμπειρίες συλλέγονται, τα ποτήρια γεμίζουν και το οδοιπορικό μας συνεχίζεται…