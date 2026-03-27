Οδοιπορικό στα οινοποιεία της Κρήτης: Αυθεντικά οινοποιεία, σπουδαίοι άνθρωποι

Τον προηγούμενο μήνα νομίζω πως έζησα την απόλυτη εμπειρία γύρω από το κρασί. Η συνεργασία μου με το Wines of Crete –με σκοπό να δημιουργήσουμε βίντεο που θα αναδεικνύουν τα κρητικά οινοποιεία και τον απίστευτο πλούτο των γηγενών ποικιλιών του νησιού– ήταν για μένα κάτι το μοναδικό, αλλά και μια τεράστια πρόκληση.

Ομολογώ πως πριν φτάσω στην Κρήτη, δεν πίστευα επ’ ουδενί ότι θα μπορούσα να ζήσω μια τέτοια οινική εμπειρία. Η αγάπη που έχουν οι άνθρωποι εκεί για αυτό που φτιάχνουν, ο σεβασμός τους στη γη, είναι στοιχεία πρωτόγνωρα. Τα περισσότερα οινοποιεία που επισκέφθηκα ήταν σχετικά μικρά σε μέγεθος, γεμάτα όμως με “μεγάλους” ανθρώπους και τεράστιες δυνατότητες για την παραγωγή σπουδαίων κρασιών.

Efrosini Winery (Δαφνές): Η μαγεία του κελαριού και η «Ωραία Ελένη» της Κρήτης

Το οδοιπορικό μου ξεκίνησε από το Efrosini Winery στις Δαφνές Ηρακλείου. Εκεί με περίμενε ο Μανώλης για το πρώτο μας βίντεο. Ένας νεαρός οινοποιός, γεμάτος πάθος και απόλυτη προσήλωση σε αυτό που κάνει.

Εννοείται πως το άγχος μου ήταν μεγάλο. Ήθελα τα τέλεια πλάνα, αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια. Έβρεχε ασταμάτητα –κάτι ασυνήθιστο για την Κρήτη– και δεν μπορούσα να βρω το ιδανικό σημείο. Μέχρι που κατεβήκαμε στο κελάρι. Ανάμεσα στα βαρέλια, με τον σωστό φωτισμό, το άγχος εξαφανίστηκε και κάναμε μια από τις πιο ειλικρινείς κουβέντες.

Εκεί, ήρθα για πρώτη φορά σε ουσιαστική επαφή με την περιοχή ΠΟΠ Δαφνές και το Λιάτικο. Μέχρι πρότινος, είχα στο μυαλό μου το Λιάτικο κυρίως ως μια ποικιλία που δίνει γλυκά κρασιά. Ο Μανώλης όμως μου έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό, ξηρό προφίλ.

Τελικά, χαρακτήρισα το Λιάτικο την «Ωραία Ελένη» των ποικιλιών: την ξέρουμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (το γλυκό), αλλά κρύβει και άλλες, ίσως ακόμα πιο γοητευτικές και ενδιαφέρουσες πλευρές. Το δυναμικό της ποικιλίας είναι τεράστιο και στο Efrosini Winery κάνουν εξαιρετική δουλειά για να το αναδείξουν.

Τι να δοκιμάσετε: Πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε στο ποτήρι σας το Λιάτικο που φτιάχνουν με τη μέθοδο της ανθρακικής εκχύλισης (carbonic maceration) – μια πραγματική έκρηξη φρέσκου φρούτου! Φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και το Λιάτικο που παλαιώνει υπέροχα στο βαρέλι, δείχνοντας τον πιο πολύπλοκο, γήινο και ώριμο χαρακτήρα αυτής της σπουδαίας ποικιλίας.

Moinoterra (Αρχάνες): Η αναβίωση της ιστορίας και ο Καζαντζάκης

Δεύτερη στάση στο Moinoterra στις Αρχάνες. Ένα ολοκαίνουργιο, υπερσύγχρονο οινοποιείο. Εκεί μας υποδέχτηκε η Εύα, γλυκύτατη και τρομερά παθιασμένη με τη δουλειά της. Λίγο αργότερα ήρθε και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νίκος. Από το τηλέφωνο μου ακουγόταν συμπαθέστατος, αλλά από κοντά ήταν απλά απολαυστικός!

Ο κύριος Νίκος είναι γέννημα-θρέμμα της περιοχής. Στα 50 του χρόνια αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να ακούσει αυτή την εσωτερική φωνή που τον καλούσε στο αμπέλι. Σε μια ιστορική ζώνη, την ΠΟΠ Αρχάνες (η οποία διαθέτει ένα από τα αρχαιότερα πατητήρια στον κόσμο), η παραγωγή κρασιού είχε σχεδόν σταματήσει. Εκείνος βάλθηκε να την αναβιώσει. Τι άλλο θέλει να ακούσει ένας οινόφιλος για να υποκλιθεί;

Η σύνδεσή μας έγινε απόλυτη όταν στην κουβέντα μας «πάντρεψε» το κρασί με μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη – τον οποίο υπεραγαπώ. Όταν βγήκαμε στα αμπέλια, ο καιρός συνέχιζε τα δικά του, αλλά τελικά όλα γίνονται για κάποιο λόγο, αφού τα πλάνα βγήκαν φανταστικά, με μια δραματική, κινηματογραφική ομορφιά.

Τι να δοκιμάσετε: Αν και η ΠΟΠ Αρχάνες φημίζεται για το ερυθρό blend (Κοτσιφάλι – Μανδηλάρι), ο τρόπος που διαχειρίζεται ο κύριος Νίκος τη λευκή Βιλάνα είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.

Diamantakis Wines (Κάτω Ασίτες): Ένα πραγματικό οινολογικό «διαμάντι»

Τρίτη στάση, Diamantakis Wines στους Κάτω Ασίτες. Η διαδρομή μέχρι να φτάσεις είναι σκέτη μαγεία, σου αποκαλύπτει όλη την άγρια ομορφιά της κρητικής ενδοχώρας. Το όνομα του οινοποιείου προέρχεται από το επίθετο της οικογένειας (Διαμαντάκης), ενώ η ναυαρχίδα τους ονομάζεται «Διαμαντόπετρα». Ε, περιμένεις να δοκιμάσεις ένα διαμάντι. Και πιστέψτε με, είναι όνομα και πράγμα.

Μας ξενάγησε ο Ζαχαρίας Διαμαντάκης. Μας μίλησε για την πορεία τους, τον κόπο τους και το τι μπορεί να γευτεί ο επισκέπτης σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Την ώρα της βιντεοσκόπησης, πετύχαμε τον αδερφό του μέσα στο αμπέλι, ακριβώς μπροστά από το οινοποιείο, να κλαδεύει.

Τότε εκτυλίχθηκε ένα απίστευτο σκηνικό. Ενώ εγώ τραβούσα πλάνα, ακούω τον Ζαχαρία να φωνάζει στον αδερφό του: “Θέλω κλάδεμα αυστηρό!”. Προς στιγμήν «πάγωσα». Ως μη γνώστης της τέχνης του κλαδέματος του αμπελιού, νόμιζα ότι του έλεγε να πάρει ένα «αυστηρό ύφος» για να γράφει ωραία στην κάμερα! Τελικά κατάλαβα πως το «αυστηρό» αφορούσε την τεχνική: να αφήσει μόνο τα απολύτως απαραίτητα «μάτια» στο κλήμα για να πάρουν τον κορυφαίο ποιοτικά καρπό. Αυστηρό κλάδεμα λοιπόν, αλλά με πολλή αγάπη.

Τι να δοκιμάσετε: Η έκφανση του Βιδιανού τους (τόσο δεξαμενής όσο και βαρελιού) είναι μοναδική. Μπορεί η Διαμαντόπετρα να κλέβει τις εντυπώσεις, όμως και το Λιάτικο τους, το “Πετάλι”, έχει πάρα πολλά να πει στον ουρανίσκο σας.

Το οδοιπορικό στα οινοποιεία της Κρήτης μόλις ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η συνέχεια στο επόμενο άρθρο κρύβει εξίσου μεγάλες εκπλήξεις και ακόμα πιο “μεγάλους” ανθρώπους.