Thessaloniki Wine Show 2026: η μεγάλη οινική έκθεση της άνοιξης επιστρέφει στη ΔΕΘ

Το Thessaloniki Wine Show 2026 επιστρέφει για έκτη χρονιά στη ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για το ελληνικό κρασί και τον διεθνή αμπελώνα στην Ελλάδα. Για δύο ημέρες, το Περίπτερο 6 μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης παραγωγών, εισαγωγέων, εμπόρων, αγοραστών, sommeliers και κοινού, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει γευσιγνωσία, τάσεις της αγοράς και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του κρασιού.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 20:00, στο Περίπτερο των Εθνών (Νο 6) της ΔΕΘ. Η φετινή διοργάνωση έρχεται να ενισχύσει μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, όταν το Thessaloniki Wine Show έκανε την πρώτη του εμφάνιση, χτίζοντας σταδιακά μια ταυτότητα που το ξεχωρίζει από άλλες οινικές εκδηλώσεις: νεανικό κοινό, ισχυρή παρουσία επαγγελματιών και ένα format που αντιμετωπίζει το κρασί όχι μόνο ως προϊόν γευσιγνωσίας αλλά και ως κομμάτι της σύγχρονης αστικής κουλτούρας.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται περισσότεροι από 120 εκθέτες, ανάμεσά τους οινοποιεία και εισαγωγείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συνολικά 1.500 ετικέτες κρασιών. Από αυτές, περισσότερες από 300 αφορούν κρασιά εισαγωγής από σημαντικές αμπελουργικές περιοχές του κόσμου, στοιχείο που δίνει στη διοργάνωση ένα πιο ανοιχτό, διεθνές αποτύπωμα. Η συνάντηση της δυναμικής των ελληνικών ποικιλιών με τον παγκόσμιο αμπελώνα παραμένει άλλωστε μία από τις βασικές ιδέες του show, μαζί με την ανάδειξη των νέων τάσεων στην οινοποίηση, των διαφορετικών τρόπων απόλαυσης του κρασιού και των νέων αγορών που διαμορφώνονται γύρω από αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στα καινοτόμα προϊόντα και στους Έλληνες παραγωγούς που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ενότητα Best Of Aris Sklavenitis, με τον Άρη Σκλαβενίτη, τρεις φορές καλύτερος Έλληνας sommelier στους διαγωνισμούς της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων και Advanced Master Sommelier, να παρουσιάζει τις ετικέτες που τον εντυπωσίασαν περισσότερο. Οι επιλογές του για το 2026 αφορούν 30 κορυφαία κρασιά.

Αντίστοιχα, στην ενότητα Best Value by Alexandros Bouzikas, ο Αλέξανδρος Μπουζίκας —κορυφαίος Έλληνας sommelier, πρώτος στον διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων το 2017 και Advanced Master Sommelier— επιλέγει και παρουσιάζει τα 25 κρασιά εισαγωγής με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής για το 2026.

Σημαντικό κομμάτι του παράλληλου προγράμματος αποτελεί και η SUPER IOULIOS COLLECTION, ένα ειδικά διαμορφωμένο section που ο Μάνος Νικολάου και η ομάδα του Wine Bar Super Ioulios παρουσιάζοντας κρασιά που έχουν επιλέξει από όλη την Ελλάδα. Η έμφαση εδώ δίνεται σε κρασιά ήπιας ή μηδενικής παρέμβασης, αλλά και σε βιολογικά, βιοδυναμικά και vegan-friendly labels, δηλαδή σε μία κατηγορία που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική στη σύγχρονη αγορά του κρασιού.

Στο ίδιο πνεύμα, το Gegas’s Selections φέρνει στο προσκήνιο μια πιο προσωπική, αξιολογική ματιά. Ο οινοκριτικός Παύλος Γκέγκας, γνωστός για το ιδιαίτερο ύφος γραφής του και τις αξιολογήσεις του τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή αμπελώνα, θα παρουσιάσει μαζί με την ομάδα του τα κρασιά που ξεχώρισε μέσα στο 2025, σε όλη τη διάρκεια του Thessaloniki Wine Show 2026.

Η διοργάνωση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις κλασικές μορφές γευσιγνωσίας. Ένα από τα πιο ζωντανά στοιχεία του φετινού προγράμματος είναι το Cocktail Bar, όπου τίθεται ένα ερώτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη σκηνή του bartending: έχει θέση το ελληνικό κρασί στα βασικά υλικά που χρησιμοποιεί ένας bartender ή mixologist; Η απάντηση δίνεται επί σκηνής από οκτώ γνωστά bar της Θεσσαλονίκης — Pelosof, Bad Habit, Casablanca, Tribeca, Cin Cin, Afesou Spitzeria, Barnum’s & Co και Akti Ntovil — που θα παρουσιάσουν από δύο cocktails το καθένα. Συνολικά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 16 διαφορετικά cocktails, βασισμένα στο κρασί και στα αποστάγματα της Genka1877, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Central Stage.

Ένα ακόμη στοιχείο που διευρύνει το αποτύπωμα του Thessaloniki Wine Show 2026 είναι το Consumer Choices, μια ενότητα αφιερωμένη στις επιλογές των ίδιων των καταναλωτών στην καθημερινότητά τους. Η παρουσίασή της βασίζεται, στην πιο εκτεταμένη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στα social media από το Explore Thess και το περιοδικό Beater.gr. Με αυτό τον τρόπο, η διοργάνωση επιχειρεί να φέρει δίπλα στην επαγγελματική αξιολόγηση και τη φωνή της αγοράς όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε ένα μοντέλο έκθεσης που επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά, αλλά αλληλοσυμπληρούμενα κοινά. Από τη μία έχουμε τους επαγγελματίες του χώρου —εμπόρους, εισαγωγείς, αγοραστές, sommeliers και ανθρώπους της εστίασης— και από την άλλη το ευρύτερο οινόφιλο κοινό που αναζητά έναν πιο άμεσο και σύγχρονο τρόπο γνωριμίας με το κρασί.

Η γενική είσοδος διαμορφώνεται στα 12 ευρώ στο ταμείο και στα 10 ευρώ σε προπώληση, ενώ το φοιτητικό εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ στο ταμείο και 7 ευρώ online. Διατίθεται επίσης διήμερο εισιτήριο στα 18 ευρώ. Το εισιτήριο περιλαμβάνει ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας, ενώ είχε διατεθεί και early bird τιμή έως τις 15 Μαρτίου. Το Thessaloniki Wine Show 2026 διοργανώνεται από τη Wine Style. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες στο https://thessalonikiwineshow.gr/