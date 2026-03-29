Great Greek Wines: Το ελληνικό κρασί  ανοίγει διάλογο με Γερμανία και Πολωνία

Το ελληνικό κρασί περνά σε μια πιο ώριμη φάση διεθνούς παρουσίας, με τη στρατηγική εξωστρέφεια να συνδυάζεται με τεκμηριωμένη γνώση και σαφή τοποθέτηση. Οι πρόσφατες δράσεις των Great Greek Wines σε Γερμανία και Πολωνία, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου Greek Wine Explained 2026, δείχνουν με καθαρό τρόπο προς τα πού κινείται σήμερα ο κλάδος.

Το ελληνικό κρασί σε Γερμανία και Πολωνία μέσα από τις δράσεις του Great Greek Wines

Η παρουσία του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό ενισχύεται μέσα από κινήσεις με σαφή προσανατολισμό και επιλογή αγορών που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο απαιτητική τοποθέτηση. Στο τέλος Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου, τα Great Greek Wines πραγματοποίησαν σειρά δράσεων σε Γερμανία και Πολωνία, φέρνοντας συνολικά 46 οινοποιεία από την Ελλάδα και την Κύπρο σε άμεση επαφή με επαγγελματίες της αγοράς, sommeliers και δημοσιογράφους.

Η Γερμανία παραμένει η σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό κρασί σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και μία από τις πιο απαιτητικές. Οι εκδηλώσεις στο Αμβούργο και στο νησί Sylt ανέδειξαν ακριβώς αυτή τη διάσταση, τοποθετώντας το ελληνικό κρασί στο «περιβάλλον» της υψηλής γαστρονομίας. Τα wine dinners και τα masterclasses δημιούργησαν έναν ουσιαστικό διάλογο με ένα κοινό που διαθέτει γνώση και κριτήριο. Παράλληλα, η παρουσία σε εστιατόρια υψηλού επιπέδου, όπως το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin Söl’ring Hof, λειτούργησε ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση προς ένα πιο premium positioning.

Ο Γιάννης Καρακάσης MW, ιδρυτής του Great Greek Wines, υπογράμμισε: «Η γερμανική αγορά είναι ιδιαίτερα απαιτητική και εξαιρετικά ανταγωνιστική. Παράλληλα, όμως, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα υψηλής ποιότητας ελληνικά κρασιά, επιβεβαιώνοντας ότι η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε ένα πιο premium επίπεδο αποτελεί μια σημαντική στρατηγική κατεύθυνση».

Λίγες ημέρες αργότερα, η δράση μεταφέρθηκε στη Βαρσοβία, σε μια αγορά που εξελίσσεται γρήγορα και δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες προελεύσεις και κρασιά υψηλότερης αξίας. Το Panorama Walk Around Tasting συγκέντρωσε 27 οινοποιεία, ενώ η παρουσία των ίδιων των παραγωγών ενίσχυσε τις επαφές με την τοπική αγορά και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες. Τα δύο masterclasses, ένα αφιερωμένο σε λευκά, ροζέ και αφρώδη κρασιά και ένα αφιερωμένο σε ροζέ και ερυθρά, που συντόνισαν ο Γιάννης Καρακάσης MW και ο Wojciech Bońkowski MW λειτούργησαν συμπληρωματικά, δίνοντας μια πιο δομημένη εικόνα του ελληνικού αμπελώνα.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Μιχαήλος DipWSET Development Manager του GGW ανέφερε: «Αναμένουμε σύντομα τα θετικά αποτελέσματα της δράσης μέσα από νέες συνεργασίες στην αγορά για τα οινοποιεία του GGW. Αυτό θα αποτελέσει και την ουσιαστικότερη απόδειξη της επιτυχίας της διοργάνωσης».

Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό κρασί δεν περιορίζεται πλέον σε αποσπασματική παρουσία στο εξωτερικό. Τώρα πια χτίζει σταδιακά μια συνεκτική στρατηγική, με έμφαση στην ποιότητα, τις αυτόχθονες ποικιλίες και τη σαφή ταυτότητα.

Που βρίσκεται σήμερα το ελληνικό κρασί, σύμφωνα με το Greek Wine Explained 2026

Παράλληλα με αυτές τις δράσεις εξωστρέφειας, η ανάγκη για τεκμηριωμένη αποτύπωση της πραγματικότητας του κλάδου εκφράζεται μέσα από το Greek Wine Explained 2026, τη νέα ψηφιακή έκδοση του Γιάννη Καρακάση MW.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του report και την πιο εκτενή μέχρι σήμερα, με 152 σελίδες που συγκεντρώνουν δεδομένα, αναλύσεις και προτάσεις για το σύγχρονο ελληνικό κρασί. Το γεγονός ότι είναι γραμμένο στα αγγλικά πέρα από πρακτική επιλογή αποτελεί μέρος της ίδιας στρατηγικής εξωστρέφειας, καθώς επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του διεθνούς κοινού σε αυτή τη γνώση.

Το report καταγράφει τις βασικές εξελίξεις της χρονιάς, εξετάζει ζητήματα όπως το terroir και τις πιέσεις που δέχεται ο ελληνικός αμπελώνας, ενώ συνδέει τις επιλογές των παραγωγών με τις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, δίνει χώρο στα πρόσωπα, τα οποία διαμορφώνουν τη νέα φάση του κλάδου και συγκεντρώνει εκτενείς λίστες οινοποιείων και κρασιών, λειτουργώντας ως πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες και ενημερωμένους καταναλωτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ποικιλίες και περιοχές αποτυπώνοντας τη σημερινή τους εικόνα, όπως το Ασύρτικο πέρα από τη Σαντορίνη, με τυφλή δοκιμή 66 κρασιών Ασύρτικων από όλη την Ελλάδα και η εξέλιξη του Ξινόμαυρου στη Νάουσα, με δοκιμή 28 κρασιών. Εξίσου σημαντική ενότητα είναι αυτή με τον τίτλο «Η Κύπρος, ως μέρος της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου», με ειδικό κεφάλαιο από τον Master Sommelier Σωτήρη Νεοφύτου.

Το Greek Wine Explained 2026 λειτουργεί τελικά ως εργαλείο που γεφυρώνει την παραγωγή με την αγορά, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη φάση για το ελληνικό κρασί δεν αφορά μόνο στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως στη συνέπεια και στη σαφή στρατηγική κατεύθυνση.

Οι δράσεις των Great Greek Wines πραγματοποιήθηκαν από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026 σε Γερμανία και Πολωνία, με συμμετοχή συνολικά 46 οινοποιείων.

Το Greek Wine Explained 2026 είναι διαθέσιμο online μέσω της πλατφόρμας του Γιάννη Καρακάση MW στο www.karakasis.mw.