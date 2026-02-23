Οινόραμα 2026: Η μεγάλη έκθεση ελληνικού κρασιού μεταφέρεται στο ONASSIS READY

Το Οινόραμα 2026, η μεγαλύτερη έκθεση ελληνικού κρασιού στον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί 13–16 Μαρτίου στο ONASSIS READY, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η μεταφορά από το Ζάππειο οφείλεται στην προγραμματισμένη αναστολή λειτουργίας του Μεγάρου για ανακαίνιση, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας και η δομή της διοργάνωσης

Η αλλαγή χώρου προέκυψε έπειτα από την αιφνιδιαστική απόφαση αναστολής λειτουργίας του Ζαππείου Μεγάρου από 1ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο ανακαίνισης ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. το β’ εξάμηνο του 2027. Η διοργάνωση της Vinetum – Οινική Επικοινωνία κινήθηκε άμεσα, εξασφαλίζοντας έναν νέο, σύγχρονο χώρο που μπορεί να υποστηρίξει το μέγεθος και τις απαιτήσεις της έκθεσης.

Το ONASSIS READY, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Ωνάση, έχει σχεδιαστεί για τη φιλοξενία σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων και το Οινόραμα 2026 θα είναι η πρώτη διοργάνωση τρίτου φορέα που πραγματοποιείται εκεί. Η επιλογή δεν λειτουργεί ως επικοινωνιακή μετατόπιση, αλλά ως πρακτική λύση που διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή μιας έκθεσης με 32 χρόνια ιστορίας και διεθνή απήχηση.

Τι παραμένει σταθερό στο Οινόραμα

Η φυσιογνωμία της έκθεσης ελληνικού κρασιού δεν αλλάζει. Οι εκθέτες οργανώνονται σε σαφείς ενότητες, με γεωγραφική και ποικιλιακή ταυτότητα, επιτρέποντας ουσιαστική χαρτογράφηση του σύγχρονου ελληνικού αμπελώνα. Επαγγελματίες της εστίασης, του εμπορίου και της οινικής εκπαίδευσης, καθώς και επισκέπτες με σταθερό ενδιαφέρον για το κρασί, έχουν ήδη εντάξει τις ημερομηνίες στο πρόγραμμά τους.

Το Οινόραμα λειτουργεί διαχρονικά ως σημείο συνάντησης παραγωγών και αγορών, με έμφαση στη γευσιγνωσία νέων εσοδειών, στη δοκιμή εμβληματικών ετικετών και στην καταγραφή τάσεων που διαμορφώνουν την ελληνική οινοποιία. Με τη μεταφορά του στο ONASSIS READY, το Οινόραμα 2026 αλλάζει διεύθυνση, όχι όμως προσανατολισμό: παραμένει ο βασικός θεσμός για την παρουσίαση του ελληνικού κρασιού σε επαγγελματίες και κοινό, με πλήρη ανάπτυξη εκθετών και σταθερή προσήλωση στην οργανωμένη γευσιγνωσία.

Πρόσβαση στο ONASSIS READY

Το ONASSIS READY βρίσκεται στη Στρατή Τσίρκα 2, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης. Διαθέτει επαρκή δυνατότητα στάθμευσης, ενώ εξυπηρετείται από γραμμές λεωφορείων που συνδέονται με κεντρικούς σταθμούς Μετρό. Παράλληλα, η διοργάνωση θα διαθέσει δωρεάν shuttle bus από σταθμό Μετρό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ημερομηνίες και ωράριο – Οινόραμα 2026