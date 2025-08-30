Selene Vedema: η μεγαλύτερη «γιορτή» του σαντορινιού αμπελώνα επιστρέφει

Για μια ακόμη χρονιά το νησί του ηφαιστείου θα φιλοξενήσει τον οινικό θεσμό Selene Vedema, ο οποίος υπόσχεται να είναι ακόμη πιο ανανεωμένος και συναρπαστικός: νέα βιωματικά wine masterclasses, σπάνιες ετικέτες από την Σαντορίνη και τον κόσμο και παγκοσμίου βεληνεκούς επίτιμοι καλεσμένοι θα βρεθούν εκεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φυσικά, δεν θα λείψουν και τα μοναδικά γαστρονομικά δρώμενα με αύρα από αστέρια Michelin, μεταξύ των οποίων και το Wine Legends Dinner, σε συνεργασία με τα Château d’Yquem και Château Cheval Blanc.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: H Selene Vedema 2025 θα μαγέψει τους τυχερούς που θα την παρακολουθήσουν σε δύο ημέρες γιορτής του κρασιού, της δεξιοτεχνίας και του terroir, πάντοτε σε συνεργασία και υπό την επιμέλεια του Γιάννη Καρακάση MW. Το διήμερο αυτό «ταξίδι» θα περιλαμβάνει το Vedema Grand Tasting, την ολοήμερη έκθεση των καλύτερων κρασιών του τοπικού αμπελώνα από τους ίδιους τους παραγωγούς τους (27 Σεπτεμβρίου), αλλά και δύο βιωματικά masterclasses που θα πραγματοποιηθούν στην Κάναβα του Αγ. Ιωσήφ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο, με τίτλο «Argyros Vertical – Cuvée Monsignori & Cuvée Evdemon», αποτελεί μία σπάνια κάθετη γευσιγνωσία σε συνεργασία με το Κτήμα Αργυρός που αποτελεί έναν από τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες της Σαντορίνης, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του νησιού στον κόσμο του κρασιού. Αυτή η σπάνια κάθετη δοκιμή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να ανακαλύψει κανείς όλες τις χρονιές για δύο από τα πιο εμβληματικά κρασιά του, το Cuvée Monsignori και το Cuvée Evdemon, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καρακάση MW και του Ματθαίου Αργυρού.

Το δεύτερο masterclass που το έχουν ονομάσει «Santorini vs the World», θα είναι μία τολμηρή συγκριτική γευσιγνωσία μεταξύ των καλύτερων Ασύρτικων του νησιού και κορυφαίων ετικετών-ορόσημων του παγκόσμιου αμπελώνα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την εντυπωσιακή επιτυχία των προηγούμενων masterclasses, όπως το Assyrtiko vs Riesling και το Assyrtiko vs Burgundy, ο Γιάννης Καρακάσης MW επιστρέφει με μια νέα τυφλή αναμέτρηση. Έξι κορυφαία κρασιά Ασύρτικου από τη Σαντορίνη τίθενται αντιμέτωπα με έξι εμβληματικές ετικέτες από τον διεθνή αμπελώνα, μια εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις και ανακαλύψεις γύρω από τη δυναμική του Ασύρτικου.

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ: οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό 4-Hands Dinner, στο Selene Restaurant κατά το οποίο οι πολυβραβευμένοι σεφ Έκτορας Μποτρίνι (ένα αστέρι Michelin για το εστιατόριο Botrini’s) και Γιώργος Παπαζαχαρίας (δύο αστέρια Michelin για το εστιατόριο Delta) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας μία γαστρονομική εμπειρία η οποία θα συνδυάζει τις τοπικές γεύσεις με τις πιο σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές.

Η κορύφωση της Selene Vedema 2025 έρχεται στις 27 Σεπτεμβρίου μέσα από το πολυαναμενόμενο Wine Legends Dinner, παρουσία του ίδιου του Pierre Lurton, επικεφαλής των σπουδαίων Château d’Yquem και Château Cheval Blanc. Κατά τη διάρκεια αυτού του σπάνιου δείπνου στο Selene Restaurant οι εκλεκτοί καλεσμένοι θα δοκιμάσουν vintages των Château d’Yquem, Ygrec, και Château Cheval Blanc – τα κρασιά θα παρουσιάζονται από τον ίδιο τον Pierre Lurton και τον Γιάννη Καρακάση MW– συνδυασμένα με αριστοτεχνικά πιάτα από τον Executive Chef του Ομίλου Katikies Έκτορα Μποτρίνι και την ομάδα του.

Κι ας μην ξεχνάμε το πολιτιστικό κομμάτι: η Selene Vedema 2025 αποτελεί μία ωδή στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κρασιού, όπου η Σαντορίνη συναντά τον κόσμο σε έναν διάλογο γεμάτο βάθος, κομψότητα και διαχρονική ιστορία. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων καλλιτεχνικών εκθέσεων φωτογραφίας και ζωγραφικής που φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο της Selene Vedema, φέτος η διοργάνωση εμπλουτίζει εκ νέου το πολιτιστικό της αποτύπωμα, με την έναρξή της να συνοδεύεται από τα εγκαίνια έκθεσης γλυπτικής.

Η Selene Vedema τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού