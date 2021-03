Το Discovery «γιορτάζει» τα 40 του χρόνια. Με αφορμή τα 40ά γενέθλια του διαστημικού λεωφορείου της NASA, η εταιρία παιχνιδιών LEGO το έφτιαξε με 2.354 κυβάκια.

Για να τιμήσει το Discovery η NASA συνεργάστηκε με τη LEGO, τη γνωστή δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών, σε ένα σετ που περιλαμβάνει τόσο το διαστημικό λεωφορείο όσο και το περίφημο διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

Με 2.354 κυβάκια και σε κλίμακα 1 προς 70, το κιτ που θα είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη, 1η Απριλίου 2021 υπόσχεται απίστευτες λεπτομέρειες: από κινητά μέρη μέχρι μικρά μπλε καθίσματα όπου κάθονται οι αστροναύτες.

Για να είναι η κατασκευή όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική, η δανέζικη εταιρεία εισήγαγε τρία νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τοιχώματα του χώρου μεταφοράς φορτίου και καμπυλωτό στοιχείο για το παρμπρίζ της ακάτου. Οι διαστάσεις του διαστημικού λεωφορείου είναι 55,46 εκατοστά μήκος, 34,60 εκατοστά πλάτος και 21,78 εκατοστά ύψος. Το Hubble μπορεί να διπλωθεί και να τοποθετηθεί στον χώρο φορτίου του Discovery ή να ανοιχτούν οι ηλιακές πτέρυγές του και να εκτεθεί χωριστά. Το μοντέλο συνοδεύεται από δύο βάσεις και δύο πλακέτες (για το Disovery και το Hubble).

Δείτε την ανάρτηση της LEGO στο Twitter για το Discovery:

Watch our exclusive conversation with former NASA Astronaut Dr. Kathy Sullivan, the first American woman to complete a spacewalk in 1984. Join VIP to see the full interview. https://t.co/eqA62Cv3R8 pic.twitter.com/e15TRong7U