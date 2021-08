Η Apple «ψηφίζει» τηλεργασία. Ο αμερικανικός κολοσσός υψηλής τεχνολογίας καθυστερεί την επιστροφή των εργαζομένων του στα γραφεία έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, η Apple Inc προσανατολίζεται στην παράταση της τηλεργασίας για άλλους τρεις μήνες, από τον Οκτώβριο που προβλεπόταν προηγουμένως. Ο λόγος είναι η αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και των νέων παραλλαγών του, μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο υπόμνημα, την Παρασκευή (20.08.2021).

Η κατασκευάστρια του iPhone ενημέρωσε το προσωπικό ότι θα επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα για το εκ νέου άνοιγμά της έναν μήνα προτού να ζητηθεί να επιστρέψουν στα γραφεία οι υπάλληλοί της.

Η Apple δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα που έστειλε το Reuters εκτός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας για σχολιασμό της είδησης αυτής.

Ορισμένες εταιρείες στις ΗΠΑ άλλαξαν τα σχέδιά τους όσον αφορά τους εμβολιασμούς, την χρήση μάσκας και την επιστροφή στο γραφείο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και την ανακοίνωση νέων οδηγιών από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ.

Apple delays office return to at least January – Bloomberg News | Reuters https://t.co/FyLe2mdPak