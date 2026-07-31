Ελλάδα

Άρση απαγορευτικού: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Το Λιμενικό συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία
Απαγορευτικό απόπλου
(Πηγή φωτογραφίας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Νεότερη ενημέρωση υπάρχει για τα δρομολόγια των πλοίων, καθώς αίρεται σταδιακά το απαγορευτικό απόπλου, το οποίο είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα (31.07.2026).

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται πλέον κανονικά, ενώ από τις 19.00 της Παρασκευής (31.07.2026) αίρεται το απαγορευτικό και στη Ραφήνα. Κανονικά πραγματοποιούνται οι αναχωρήσεις των πλοίων και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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