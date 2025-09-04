Google: Μεγάλη βλάβη προκάλεσε διακοπές σε YouTube, Gmail και τη μηχανή αναζήτησης – Ταχύτατη η εξάπλωσή της σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Τουρκία

Μεγάλη βλάβη σημειώθηκε την Πέμπτη το πρωί (04.09.2025) στις υπηρεσίες της Google, με τη μηχανή αναζήτησης Google, το YouTube και το Gmail να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές για τουλάχιστον δύο ώρες στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τις πλατφόρμες παρακολούθησης βλαβών DownDetector και allestoerungen.de, οι διακοπές χτύπησαν από το πρωί τη Google, το Youtube και Gmail. Η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε σταδιακά το μεσημέρι.

Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευσαν χάρτες που έδειχναν την έκταση της βλάβης, η οποία φαίνεται ότι επεκτάθηκε στα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Oh well Google services are down for eastern Europe pic.twitter.com/RkGBQYe8D4 — Deyvian (@DeyvianD) September 4, 2025

Η Τουρκία στην πρώτη γραμμή

Στην Τουρκία, οι διακοπές ξεκίνησαν γύρω στις 10:00 τοπική ώρα. Η Ένωση για την Ελευθερία της Έκφρασης, ΜΚΟ που παρακολουθεί τη λογοκρισία στο διαδίκτυο, επιβεβαίωσε το μέγεθος της βλάβης, διευκρινίζοντας ότι επηρέασε όλες τις υπηρεσίες της Google, που ανήκει στον όμιλο Alphabet.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.



Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.



Süreci yakından takip ediyoruz.



Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Ömer Fatih Sayan, αντέδρασε άμεσα με ανάρτηση στο X, δηλώνοντας ότι ζήτησε από τη Google αναλυτική τεχνική αναφορά. Χάρτης που δημοσιεύτηκε από τις τουρκικές αρχές έδειχνε ότι τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στην Τουρκία, αλλά επεκτάθηκαν επίσης στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Δυτική Ευρώπη.

Διακοπές και στην Ευρώπη

Σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία, πολλοί χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στο YouTube και στο Google, καθώς και διακοπές σε επικοινωνίες που σχετίζονται με το Gmail. Στη Γερμανία, ο ιστότοπος allestoerungen.de (θυγατρική της αμερικανικής Ookla) κατέγραψε απότομη αύξηση αναφορών από τις 9:00 τοπική ώρα.

Ανάλογες μαρτυρίες υπήρξαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, όπου χρήστες δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να φορτώσουν τα emails τους ή να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις στο YouTube εμφανίστηκαν μηνύματα σφάλματος «5xx server error».

Σύμφωνα με το DownDetector, η κορύφωση των αναφορών σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00. Έκτοτε, η κατάσταση φάνηκε να σταθεροποιείται, με τον αριθμό των αναφορών να μειώνεται σημαντικά. Μέχρι στιγμής, η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του περιστατικού, αφήνοντας ασαφή την προέλευση του προβλήματος.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την τεράστια παγκόσμια εξάρτηση στις υπηρεσίες της Google, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σε προηγούμενες βλάβες, η εταιρεία είχε αποδώσει τα προβλήματα σε τεχνικά ζητήματα ή αναβαθμίσεις υποδομών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, καμία εξήγηση δεν έχει ακόμη δοθεί.