H Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της: Στα 1.999 δολάρια το Duo, οι νέες δυνατότητες

Η Apple έκανε το μεγαλύτερο σχεδιαστικό άλμα στην ιστορία του iPhone και την την Τετάρτη (09.09.2026) παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της. Το νέο iPhone Duo ανοίγει για την αμερικανική εταιρεία μια κατηγορία στην οποία είχαν ήδη επενδύσει ανταγωνιστές της, όπως η Samsung, και τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, με τιμή εκκίνησης τα 1.999 δολάρια.

Με το νέο iPhone Duo, η Apple επιχειρεί να βάλει τη δική της σφραγίδα στην αγορά των foldable smartphones, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τα υφιστάμενα μοντέλα. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε τα iPhone 18 Pro και Pro Max με το νέο τσιπ A20 και μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς και τα AirPods 5 και τις νέες γενιές Apple Watch.

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Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Apple: Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Το iPhone Duo διαθέτει, όταν ανοίγει, οθόνη 7,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε iPhone. Στην εξωτερική του πλευρά υπάρχει δεύτερη οθόνη 5,4 ιντσών, η οποία επιτρέπει τη χρήση της συσκευής χωρίς να χρειάζεται να ξεδιπλωθεί.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Το νέο μοντέλο υποστηρίζει επίσης το Apple Pencil, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσης της μεγαλύτερης εσωτερικής οθόνης.

Voila l'iPhone Duo ! Le premier iPhone pliable d'Apple !#AppleEvent 🤯

Alors ? Ça vous tente comme format ? pic.twitter.com/bnOgXMm0DV — Steven (@StevenLathoud) September 9, 2026

Κατά την παρουσίαση, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, άφησε αιχμές για τα αναδιπλούμενα smartphones που προηγήθηκαν στην αγορά, παρομοιάζοντάς τα με «δύο τηλέφωνα κολλημένα μεταξύ τους».

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Η Apple υποστηρίζει ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα της συσκευής, αλλά και σε ένα από τα βασικά προβλήματα των αναδιπλούμενων οθονών: την τσάκιση που δημιουργείται στο σημείο αναδίπλωσης. Στο Duo, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή είναι λιγότερο εμφανής όταν η συσκευή βρίσκεται ανοιχτή.

Παρεμβάσεις έχουν γίνει και στο λογισμικό, ώστε οι εφαρμογές και το περιβάλλον χρήσης να αξιοποιούν τη μεγαλύτερη επιφάνεια της οθόνης και τη δυνατότητα αναδίπλωσης.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Στα 1.999 δολάρια η τιμή του Duo

Η είσοδος της Apple στα foldables γίνεται στην ανώτερη κατηγορία τιμής. Το iPhone Duo θα ξεκινά από τα 1.999 δολάρια, καθιστώντας το ακριβότερο μοντέλο της οικογένειας iPhone.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Οι προπαραγγελίες θα ανοίξουν στις 16 Οκτωβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές, ενώ η επίσημη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Παρά τη σημασία της ανακοίνωσης, η υποδοχή από τους επενδυτές ήταν μάλλον συγκρατημένη, καθώς η παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Η μετοχή της Apple υποχωρούσε κατά 1,4%, στα 311,92 δολάρια, στις απογευματινές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

iPhone 18 Pro και Pro Max με A20

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε και στα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία εξοπλίζονται με το νέο τσιπ A20.

Σύμφωνα με την Apple, τα δύο μοντέλα προσφέρουν τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε iPhone. Η αυτονομία φτάνει έως τις 36 ώρες στο iPhone 18 Pro και τις 45 ώρες στο Pro Max.

Τα νέα μοντέλα υποστηρίζουν επίσης ταχύτερη ενσύρματη φόρτιση. Κατά την εταιρεία, πέντε λεπτά φόρτισης μπορούν να εξασφαλίσουν έως έξι ώρες αναπαραγωγής βίντεο.

Στο εσωτερικό των συσκευών έχει προστεθεί σύστημα ψύξης νέας γενιάς με θάλαμο ατμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά τη χρήση απαιτητικών εφαρμογών.

Το iPhone 18 Pro θα διατίθεται και σε νέο μπορντό χρώμα, δίπλα στις επιλογές μαύρου, ασημί και της μπλε απόχρωσης «glacier».

Ακριβότερα κατά 100 δολάρια τα Pro

Οι βελτιώσεις συνοδεύονται, πάντως, και από αύξηση των τιμών. Η Apple ανεβάζει κατά 100 δολάρια την τιμή των δύο Pro μοντέλων.

Το iPhone 18 Pro θα ξεκινά από τα 1.199 δολάρια, ενώ το iPhone 18 Pro Max από τα 1.299 δολάρια.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα Pro ανοίγουν στις 12 Σεπτεμβρίου και η κυκλοφορία τους έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

«Κάναμε τεράστια άλματα στους σημαντικότερους τομείς», δήλωσε ο Τζον Τέρνους, αναφερόμενος στις επιδόσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αυτονομία της μπαταρίας και στις δυνατότητες της κάμερας.

AirPods 5 και νέα Apple Watch

Η εταιρεία ανανέωσε παράλληλα τη σειρά των ασύρματων ακουστικών της. Τα νέα AirPods 5 αποκτούν λειτουργία ακύρωσης θορύβου, ενώ η τιμή τους διατηρείται στα 129 δολάρια.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Νέα γενιά έρχεται και στα έξυπνα ρολόγια, με τα Apple Watch Series 12 και Ultra 4. Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων ξεχωρίζει το Live Rewind, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να «επιστρέψει» κατά 15 δευτερόλεπτα και να δει σε μορφή κειμένου όσα ειπώθηκαν λίγο νωρίτερα.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo κατά την παρουσίασή του στην εκδήλωση της Apple στο Steve Jobs Theater, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας (Πηγή φωτογραφίας: Carlos Barria / REUTERS)

Η εκδήλωση είχε επιπλέον ιδιαίτερο συμβολισμό για την Apple, καθώς ήταν η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του Τζον Τέρνους μετά την ανάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Τιμ Κουκ παραμένει στην εταιρεία ως εκτελεστικός πρόεδρος.

Την άνοιξη το βασικό iPhone 18

Από την παρουσίαση απουσίαζε το βασικό iPhone 18, καθώς η Apple αλλάζει το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας των smartphones της.

Το μοντέλο σχεδιάζεται πλέον να παρουσιαστεί την άνοιξη, μαζί με το οικονομικότερο iPhone 18e και τη δεύτερη γενιά του λεπτού iPhone Air.

Με το Duo στην κορυφή της γκάμας και τα βασικά μοντέλα να μετακινούνται χρονικά, η Apple επιχειρεί έτσι μία από τις μεγαλύτερες αναδιατάξεις της σειράς iPhone από την πρώτη παρουσίαση της συσκευής.