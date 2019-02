Σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά στις χαμηλές θερμοκρασίες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις ανέμους. Σε πολλές περιοχές παρατηρούνται προβλήματα, με τα συνεργεία να βρίσκονται επί ποδός, για να μείνουν ανοιχτοί όσοι περισσότεροι δρόμοι γίνονται. Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφονται σε όλη τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, που φθάνουν τα 9 και στο Αιγαίο τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό και τη Σαλαμίνα.

Δύσκολη βάρδια για τους λιμενικούς και πιο συγκεκριμένα για το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού Σκάφους 511 το οποίο βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή στη Σύρο. Το σκάφος όταν επιχειρεί επανδρώνεται από 7μελές πλήρωμα και στην παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν σε αυτό συνολικά 8 άτομα.

Κύρια αποστολή του Ν/Γ 511 είναι η παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια και λέμβους. Στο επόμενο βίντεο φαίνονται οι συνθήκες που συνάντησαν πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο.

Στα Τρίκαλα το έχει στρώσει ακόμα και μέσα στην πόλη, ενώ στο Πετρούλι το ύψος του χιονιού ξεπερνάει σε ορισμένα σημεία το ένα μέτρο.

Οκτώ άτομα απεγκλωβίστηκαν στην Πάρνηθα. Πρόκειται για 2 οικογένειες που είχαν παγιδευτεί με τα αυτοκίνητα τους στη θέση Φλαμπούρι.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 5 άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω χιονόπτωσης στο Καρπενήσι. Άλλα δυο άτομα χρειάστηκαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής καθώς αποκλείστηκαν στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου.

Πυροσβεστική απεγκλώβισε έναν οδηγό που είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του στη Σαμοθράκη – που αντιμετωπίζει σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

So it begins! Fresh snow and near-blizzard conditions on Samothrace Island, northern Aegean, Greece this morning, Feb 23. Report: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ pic.twitter.com/qnNHQnFB5V

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 23, 2019