Διάσημος Καναδός σεφ: «Η Βαλκανική κουζίνα έχει σημαντική άνθιση»

Θεωρεί ότι η βαλκανική κουζίνα γνωρίζει σημαντική άνθιση με την δυναμική παρουσία νέων σεφ και ότι σε ποιότητα δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις αντίστοιχες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Οι απόψεις και οι εμπειρίες ανήκουν στον σαρανταοκτάχρονο Καναδό σεφ Ηugues Boutin, που πρόσφατα βρέθηκε -για πρώτη φορά – στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 11ου Διεθνή Διαγωνισμού Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης.

Με καταγωγή από την πόλη Thetford Μines του Καναδά ξεκίνησε να εργάζεται το 1990 ως μπάρμαν, σπουδάζοντας παράλληλα διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως δήλωσε στο περιοδικό free press «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ» του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μια μέρα ωστόσο, χρειάστηκε, να προσφέρει τη βοήθειά του και στην… κουζίνα. Κι εκεί ήταν που γεννήθηκε μια μεγάλη… αγάπη. Η αγάπη του για τη μαγειρική, και όπως φαίνεται ήταν καταλυτική. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά και μετά από τρειάμισι χρόνια αποφάσισε να ταξιδέψει στην «καρδιά» της γαστρονομίας, τη Γαλλία, όπου εργάστηκε στο πλευρό του σεφ Bernard Loiseau, βραβευμένου με τρία αστέρια Michelin.

Η ανάγκη για γνωριμία με κουζίνες άλλων χωρών

Η παραμονή του στη Γαλλία και όσα έμαθε κοντά στον χαρισματικό Γάλλο σεφ αποτέλεσε για τον ίδιο «μοναδική εμπειρία», όπως χαρακτηριστικά λέει, όμως η ανάγκη του για δημιουργία και για γνωριμία με τις κουζίνες κι άλλων χωρών, τον οδήγηε μετά τη Γαλλία στο Μεξικό, τις Μπαχάμες, την Ιταλία την Κούβα, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Μαλαισία και πολλές άλλες χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια. «Οι εμπειρίες που αποκόμισα ως ταξιδιώτης, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης είναι μοναδικές, καθώς είχα την ευκαιρία να διδαχθώ πολλά από ταλαντούχους ανθρώπους» συμπληρώνει.

Εξακολουθεί να αγαπάει την κουζίνα του Καναδά που έμαθε από την μητέρα του και τη γιαγιά του, ωστόσο η μεξικάνικη κουζίνα είναι από τις πιο αγαπημένες του καθώς πέρασε εννιά χρόνια σε αυτή τη χώρα.

Προορισμός: Βαλκάνια

Τα επαγγελματικά του βήματα τον οδήγησαν στη Βάρνα στη Βουλγαρία, όπου και ζει τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Εκεί έχει συνδυάσει τη μαγειρική με τη διδασκαλία. Είναι διευθυντής Προγράμματος Σπουδών στο Ινστιτούτο Μαγειρικής στο Πανεπιστήμιο της Βάρνα και απολαμβάνει να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μαθητές του. Για το πώς βρέθηκε στη Βουλγαρία, μας εξηγεί πως όταν εργαζόταν στο Άσπεν του Κολοράντο δέχτηκε μια πρόταση για διδασκαλία στη Σόφια. Την αποδέχτηκε δίχως πολλή σκέψη, καθώς, όπως λέει, ήταν ένας νέος πολιτισμός, που τον προκαλούσε να τον γνωρίσει.

Γνωριμία με τη Θεσσαλονίκη και τον διαγωνισμό

Ο Ηugues Boutin επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη και ένιωσε, όπως μας εκμυστηρεύτηκε, «τη φιλοξενία και το χαμόγελο που διακρίνει τους ανθρώπους της, μαγεύτηκε από τα φρέσκα θαλασσινά και τα ψάρια, που», όπως επισήμανε «του λείπουν στη Βουλγαρία». Εκτιμά πάντως πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες στις κουζίνες των βαλκανικών χωρών και ότι λόγω γειτνίασης οι επιρροές είναι πάρα πολλές.

Για τη συμμετοχή της ομάδας του στον διαγωνισμό είπε ότι «ήταν μία καταπληκτική εμπειρία, μάθαμε πολλά, κι εγώ και οι μαθητές μου. Γνωρίσαμε μοναδικούς ανθρώπους και θα προπονηθούμε σκληρά για να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι για τον επόμενο διαγωνισμό σε δύο χρόνια». Πάντως ο Ηugues Boutin έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, αφού ο συνεργάτης του, Kaloyan Kolev, σεφ κι αυτός, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Chef of the year», η μαθήτρια του Kristina Dimitrova πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία ζαχαροπλαστικής «Chef of the year» και ο μαθητής του Iv-Angelo Nikolov τιμήθηκε με το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία «μαθητής της χρονιάς».

Η πιο παράξενη επιθυμία πελατών

Αναπολώντας τα ταξίδια του στον κόσμο, θυμήθηκε την πιο παράξενη επιθυμία πελάτη που κλήθηκε να ικανοποιήσει. Συνέβη όταν εργαζόταν στις Μπαχάμες. Αυτό που του ζήτησαν ήταν να μαγειρέψει έναν καρχαρία, μήκους 1,3 μέτρων, ο οποίος, όπως σημειώνει, «ήταν πολύ εντυπωσιακός». Μάλιστα οι πελάτες-ταξιδιώτες του ζήτησαν να ζεματίσει τα σαγόνια του καρχαρία και να τα αφήσει να στεγνώσουν ώστε να τα πάρουν μαζί τους.

Όσον αφορά στη βαλκανική Κουζίνα εκτιμά ότι έχει γίνει πολύ καλύτερη τα τελευταία χρόνια καθώς υπάρχουν νέες ιδέες και προσθέτει ότι γνωρίζει σημαντική άνθιση καθώς πολλοί σεφ αναδεικνύουν την ποιότητα και τα συστατικά της που είναι εξαιρετικά. Θεωρεί πολύ σημαντικό οι λαοί να διατηρήσουν την ιστορία τους και την παραδοσιακή τους κουζίνα.