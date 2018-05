Σύντεκνος… Κάρολος: Χόρεψε κρητικά και αποθεώθηκε! Το χρονικό της επίσκεψης στην Κρήτη

Με τον καλύτερο και τον πιο… Κρητικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγους στην Ελλάδα. Ο Κάρολος και η Καμίλα χόρεψαν στο γλέντι που στήθηκε προς τιμήν τους στις Αρχάνες!

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης στην Κρήτη για τον πρίγκιπα Κάρολο και την δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα ήταν οι Αρχάνες.

Από τις 2 το μεσημέρι οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ήταν πανέτοιμοι για την υποδοχή του πριγκιπικού ζεύγους.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έφτασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στις Αρχάνες όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Μανώλης Κοκοσάλης και άλλοι φορείς του τόπου ενώ λίγο αργότερα έφτασε και η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα.

Κάρολος και Καμίλα γεύτηκαν τοπικές νοστιμιές, όπως κρασί, σταφίδες, λάδι, λουκάνικα, αρωματικά και τυριά από τα τραπέζια που στήθηκαν προς τιμήν τους στην πλατεία.

Ο Κάρολος περιηγήθηκε και σε καφενεία του χωριού συνομίλησε και χαιρέτισε πολίτες που τον υποδέχθηκαν με θέρμη. Του προσφέρθηκαν δώρα, ιστορικά βιβλία κι ένα καλάθι με κρητικά προϊόντα.

Το πριγκιπικό ζεύγος χαιρέτησε τους κατοίκους που περίμεναν για να τους συναντήσει από κοντά. Ο χορός είχε ήδη ξεκινήσει και ο Κάρολος μαζί με την Καμίλα πλησίασαν και μπήκαν στον χορό.

Το πριγκιπικό ζεύγος δεν δίστασε να σηκωθεί και να αναμιχθεί με τους χορευτές των παραδοσιακών συγκροτημάτων προσπαθώντας να ακολουθήσει τα βήματα του σιγανού στο παραδοσιακό τραγούδι «Βοσκαρουδάκι Αμούστακο». Μάλιστα εισέπραξαν θερμό χειροκρότημα για την προσπάθεια τους!

Το στιγμιότυπο μάλιστα ανέβασε στο Twitter ο επίσημος λογαριασμός του πριγκιπικού ζεύγους.

In Archanes, Greek dancers welcome The Prince and The Duchess to a fantastic celebration of local Cretan food and culture.#RoyalVisitGreece pic.twitter.com/UjTeQyO5ws

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 11, 2018