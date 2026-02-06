Έδεσσα – Άγιος Αθανάσιος – Λουτρά Πόζαρ: Εκεί που το νερό συναντά το βουνό – Πού να μείνετε, τι να δοκιμάσετε

Η γη της Πέλλας δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο ιστορίας, όπου κάθε ποτάμι, κάθε φαράγγι και κάθε κορυφή κουβαλά μνήμες αιώνων. Στην ενδοχώρα της, η φύση δεν στέκεται σιωπηλή· μιλά μέσα από τα νερά της Έδεσσας, τις πλαγιές του Βόρα, τους θρύλους της Αλμωπίας και τις παγωμένες κορυφές του Καϊμάκτσαλαν. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει μυσταγωγικά το παρελθόν με τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία.

Έδεσσα – Η αρχέγονη πόλη του νερού

Η Έδεσσα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αρχαιότερες πόλεις της Μακεδονίας. Πριν ακόμη η Πέλλα γίνει λαμπρή πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου, η Έδεσσα αποτελούσε διοικητικό και στρατηγικό κέντρο, προστατευμένο φυσικά από τα άφθονα νερά και τους απόκρημνους βράχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταρράκτες της Έδεσσας, με κορυφαίο τον Κάρανο, μοιάζουν να αποτελούν φυσική πύλη προς την ιστορία της πόλης. Το νερό πέφτει αδιάκοπα, σαν να μετρά τον χρόνο, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο η φυσική οχύρωση που δημιουργούσαν καθιστούσε την πόλη σχεδόν απόρθητη. Το Πάρκο Καταρρακτών και το Υπαίθριο Μουσείο Νερού αναδεικνύουν τη μακραίωνη σχέση της πόλης με το υδάτινο στοιχείο, ενώ στη συνοικία Βαρόσι τα μακεδονίτικα αρχοντικά διατηρούν ζωντανή την εικόνα μιας άλλης εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού να φάτε

Montenegro: To hotspot της ιταλικής γαστρονομίας

Στην καρδιά της Έδεσσας, το ιταλικό εστιατόριο Montenegro γράφει τη δική του γαστρονομική ιστορία από το 1994. Για πάνω από τρεις δεκαετίες, γενιές ανθρώπων πέρασαν από τις κουζίνες και τα τραπέζια του, αφήνοντας πίσω τους κάτι πολύ πιο δυνατό από αναμνήσεις: συνταγές με χαρακτήρα, πάθος και αυθεντικότητα, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού.

Στο Montenegro η παράδοση δεν μένει στάσιμη· εξελίσσεται. Θρυλικές πίτσες,έμπνευσης των ιδιοκτητών, όπως η Calabrese, η Pepito και η Paveza έχουν αποκτήσει φανατικούς φίλους, ενώ πρωτοποριακές δημιουργίες, όπως η μοναδική 4 τυριά καμένα, αποδεικνύουν ότι η ιταλική κουζίνα, προσαρμοσμένη από τους ιδιοκτήτες στο ελληνικό ταμπεραμέντο μπορεί να είναι ταυτόχρονα κλασική και τολμηρή.

Εδώ, κάθε πιάτο είναι μια μικρή ιστορία. Μυσταγωγία. Ζεστός χώρος, χαμόγελα στο σέρβις και γεύσεις που θες να ανεβάσεις story πριν καν δοκιμάσεις.

Την εμπειρία ολοκληρώνει μια προσεγμένη επιλογή ιταλικών κρασιών, ειδικά εισαγόμενων για να συνοδεύσουν κάθε στιγμή του γεύματος:

Pro Dinner Wine για το ξεκίνημα, Dinner Wine για το κυρίως πιάτο και Dessert Wine για ένα φινάλε που μένει αξέχαστο, προσφορά του montenegro στους πελάτες.

Το Montenegro δεν είναι απλώς ένα ιταλικό εστιατόριο. Είναι σημείο αναφοράς, είναι γεύση με ιστορία, όπως τη ζει η Έδεσσα από το 1994.

Montenegro

Le Gateau: Το ζαχαροπλαστείο που έγινε λατρεία

Η ιστορία του ζαχαροπλαστείου Le Gateau στην Έδεσσα ξεκίνησε ένα απλό πρωινό Δευτέρας το 2013, με μια ιδέα που από την αρχή έμελλε να κάνει τη διαφορά. Μια ιδέα που βασίστηκε στις σωστές «Πρώτες Ύλες»: αγάπη για το γλυκό, σεβασμό στην ποιότητα και την πεποίθηση ότι κάθε δημιουργία αξίζει την ίδια προσοχή. Στο Le Gâteau δεν υπάρχει «το» γλυκό που κλέβει την παράσταση. Υπάρχει μια βιτρίνα γεμάτη ισάξιες γλυκές προτάσεις, έτοιμες να ανακαλυφθούν από το δικό τους κοινό.

Εδώ, κάθε γλυκό παρασκευάζεται αποκλειστικά από το team του ζαχαροπλαστείου, με φροντίδα και μεράκι, χωρίς συμβιβασμούς. Από τις τούρτες μέχρι τα παγωτά, κάθε δημιουργία έχει τον δικό της χαρακτήρα και την υπόσχεση ότι αξίζει να τη δοκιμάσεις – ακόμα κι αν νομίζεις πως δεν ταιριάζει απόλυτα στις γευστικές σου συνήθειες. Γιατί το στοίχημα είναι ακριβώς αυτό: να σε προσκαλέσουν να πειραματιστείς, να ανακαλύψεις νέες γεύσεις και να αγαπήσεις κάτι που δεν περίμενες.

Το Le Gateau δεν είναι απλώς ένα ζαχαροπλαστείο. Είναι λατρεία και μια εμπειρία γεύσης που εξελίσσεται συνεχώς και σε προσκαλεί να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Le Gateau

Οβελιστήριο Θωμάς: Ένα τοπ ψητοπωλείο στην Έδεσσα

Στην καρδιά της Έδεσσας, από το 1982, το οβελιστήριο Θωμάς γράφει τη δική του γευστική ιστορία και συνεχίζει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για όσους ξέρουν τι σημαίνει πραγματικά καλό σουβλάκι. Με εμπειρία δεκαετιών, μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, ο ΘΩΜΑΣ έχει κάνει το απλό… τέλειο.

Εδώ το σουβλάκι δεν είναι απλώς φαγητό· είναι εμπειρία.Extra bonus,τα Ζουμερά μπιφτέκια, η καλοψημένη πανσέτα που λιώνει στο στόμα, το κοτόπουλο όπως πρέπει και ψημένο στην εντέλεια, όλα φτιαγμένα με άψογα, επιλεγμένα υλικά και καθημερινή φροντίδα. Κάθε μπουκιά αποδεικνύει ότι η ποιότητα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα αγάπης και γνώσης. Το χοιρινό σουβλάκι, το μπιφτέκι και η πίτα είναι χειροποίητα ,πράγμα που εξασφαλίζει υψηλά στάνταρ ποιότητας και γεύσης.

Το γρήγορο σέρβις εγγυάται ότι δεν περιμένεις ποτέ, ενώ ο φιλόξενος και ζεστός χώρος σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου – είτε έρχεσαι για ένα γρήγορο γεύμα είτε για να απολαύσεις χαλαρά την παρέα σου.

Το οβελιστήριο Θωμάς δεν ακολουθεί τις μόδες. Δημιουργεί γεύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Και αυτός είναι ο λόγος που, από το 1982 μέχρι σήμερα, παραμένει μια σταθερή αξία στην Έδεσσα.

Θωμάς

Άγιος Αθανάσιος – Το πέτρινο μπαλκόνι του Βόρα

Αφήνοντας τον υδάτινο κόσμο της Έδεσσας και ανηφορίζοντας προς τις πλαγιές του Βόρα, ο Άγιος Αθανάσιος αποκαλύπτεται σαν φυσικό παρατηρητήριο της Μακεδονίας. Χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, ο παραδοσιακός αυτός οικισμός αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα μακεδονίτικης ορεινής αρχιτεκτονικής.

Τα πέτρινα σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και οι αυλές που αγκαλιάζουν το τοπίο δημιουργούν μια αίσθηση αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το βουνό. Τον χειμώνα, ο οικισμός ζει στους ρυθμούς του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ τις υπόλοιπες εποχές αποκαλύπτει μια πιο ήσυχη, στοχαστική πλευρά, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά αργά, σχεδόν τελετουργικά.

Πού να μείνετε

Ξενοδοχείο Γιώρας: Ποιότητα στη διαμονή που ξεχωρίζει

Στην καρδιά του παραδοσιακού, διατηρητέου οικισμού του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, το Ξενοδοχείο Γιώρας αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν χαλάρωση, αυθεντικότητα και άνεση. Μόλις 32 χλμ. από την Έδεσσα και 16 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμάκτσαλαν), συνδυάζει μοναδικά το βουνό με την εύκολη πρόσβαση.

Χτισμένο με πέτρα και ξύλο, πλήρως εναρμονισμένο με το παραδοσιακό στυλ του χωριού, το ξενοδοχείο αποπνέει ζεστασιά και φιλοξενία.

Οι πέντε διαφορετικοί τύποι δωματίων (δίκλινο, Junior Suite, King Suite με υδρομασάζ, Suite με σάουνα και Superior) καλύπτουν κάθε ανάγκη και υπόσχονται απόλυτη ξεκούραση. Σοφίτες με χαρακτήρα, τζάκια για ρομαντικές βραδιές, σάουνα και υδρομασάζ για στιγμές ευεξίας, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη διαμονή.

Το Ξενοδοχείο Γιώρας λειτουργεί όλο τον χρόνο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε κάθε εποχή. Κατά τη θερινή περίοδο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες εναλλακτικού και extreme τουρισμού, όπως παραπέντε και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής από μια διαφορετική οπτική. Τον χειμώνα, το ξενοδοχείο συνδυάζει ιδανικά τη διαμονή με το κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού σκι, προσφέροντας άνεση και άμεση εξυπηρέτηση στους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Γιώρας

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Τηλ: 2381039994 – 6978829418 – 6981400392

Εmail: skigioras@gmail.com

Site: giorashotel.gr

Facebook: Hotel Gioras

Λουτρά Πόζαρ – Όρμα – Λουτράκι: Μύθος και Ιστορία

Κατηφορίζοντας από τις πλαγιές του Βόρα προς το εσωτερικό της Πέλλας, ο ταξιδιώτης εισέρχεται στην Αλμωπία, μια περιοχή που ισορροπεί ανάμεσα στον μύθο και την ιστορία. Το όνομά της συνδέεται με τους αρχαίους Αλμώπες, μυθικούς γίγαντες, παιδιά του Ποσειδώνα, που σύμφωνα με την παράδοση κατοικούσαν σε μια άγρια αλλά εύφορη γη, γεμάτη νερά και δάση. Το τοπίο διατηρεί μέχρι σήμερα αυτή την αίσθηση αρχέγονης δύναμης.

Στην καρδιά της περιοχής βρίσκονται τα Λουτρά Πόζαρ, ένας από τους σημαντικότερους τόπους ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η χρήση των θερμών νερών είναι γνωστή από την αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ οι θρύλοι μιλούν για νερά που γιατρεύουν σώμα και ψυχή. Το φυσικό περιβάλλον –φαράγγια, καταρράκτες, πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα νερά– δημιουργεί μια εμπειρία σχεδόν μυσταγωγική, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Σε μικρή απόσταση, η Όρμα διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Τα πέτρινα σπίτια, τα γεφύρια και τα τρεχούμενα νερά συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει ξεφύγει από τον χρόνο. Η καθημερινότητα εδώ παραμένει δεμένη με τη φύση και την εποχικότητα, προσφέροντας στον επισκέπτη την αίσθηση της αυθεντικής μακεδονίτικης ζωής.

Το Λουτράκι Αλμωπίας λειτουργεί ως φυσική πύλη και σημείο φιλοξενίας για την περιοχή. Πιο σύγχρονο σε όψη, αλλά άρρηκτα δεμένο με το περιβάλλον του, συγκεντρώνει τη δραστηριότητα και τη φιλοξενία της Αλμωπίας, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση και την εξερεύνηση.

Φαγητό και διασκέδαση

Διόνυσος: Ωδή στη γεύση

Λίγο πριν ο ατμός των Λουτρών Πόζαρ σβήσει στον αέρα και το βλέμμα χαθεί στις πλαγιές του Καϊμάκτσαλαν, η Όρμα σε καλεί να ζήσεις τη γεύση αλλιώς. Όχι βιαστικά. Όχι επιφανειακά. Αλλά όπως της αξίζει.

Κάτω από τα υπεραιωνόβια πλατάνια της πλατείας, δίπλα στο νερό που κυλάει αδιάκοπα, ο Διόνυσος δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι εμπειρία. Είναι στάση ζωής. Με ιστορία τριών και πλέον δεκαετιών, παντρεύει τη μνήμη της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας με τη σύγχρονη, τολμηρή ματιά του σήμερα — χωρίς φανφάρες, μόνο με ουσία.

Εδώ η πρώτη ύλη έχει πρόσωπο και τόπο. Τοπικά προϊόντα από τις οικοτεχνίες της Αλμωπίας, συνταγές που σιγοψήνονται με υπομονή και πιάτα που μιλούν κατευθείαν στις αισθήσεις.

Το θρυλικό παραδοσιακό τσομπλέκι, οι χειροποίητες σούβλες που μοσχοβολούν Κυριακή, το αγριογούρουνο κρασάτο με κάστανα και πουρέ από ξινόμηλα και το κυδωνάτο χοιρινό με κυδώνια και δαμάσκηνα, γεύσεις μιας άλλης κλάσης.

Και για όσους αναζητούν το απρόσμενο: οι περίφημες «Μπαμπαλάσκες» και ο κατσικίσιος κορμός με κομπόστα ροδάκινο και δυόσμο. Ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στο rustic και το gourmet, στο χωριάτικο και το refined.

Στον Διόνυσο, η γαστρονομία δεν είναι επίδειξη. Είναι εμπειρία. Είναι χρόνος, φροντίδα και φιλοξενία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις. Ένας προορισμός που δεν ακολουθεί τάσεις — τις υπερβαίνει.

Διόνυσος

Κόκκινο Πιπέρι: Αυθεντική γαστρονομική εμπειρία

Στο Κόκκινο Πιπέρι, θα ζήσεις μια αυθεντική ελληνική γαστρονομική εμπειρία σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη ζεστασιά με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα. Βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο Λουτρακίου – Όρμας και μόλις 1 χιλιόμετρο από τα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου, καθιστώντας το ιδανική στάση για φαγητό μετά από μια χαλαρωτική βουτιά ή μια εκδρομή στη φύση.

Η κουζίνα του είναι παραδοσιακή με δημιουργική πινελιά, με πιάτα που τιμούν την ελληνική παράδοση αλλά και τον σύγχρονο ουρανίσκο. Εδώ θα βρεις μαγειρευτά και φρέσκα πιάτα της ώρας, προσεκτικά φτιαγμένα με αγνά υλικά και σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν την καλή εξυπηρέτηση, τη φιλική ατμόσφαιρα και το ευχάριστο περιβάλλον, ιδανικό για οικογενειακά γεύματα, ρομαντικά δείπνα ή παρέες φίλων. Οι μερίδες χαρακτηρίζονται γενναιόδωρες και οι τιμές λογικές σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρεται.

Είτε επιστρέφεις από τα Λουτρά, είτε ψάχνεις ένα ζεστό εστιατόριο με γνήσιες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας, το Κόκκινο Πιπέρι υπόσχεται να σε συνοδεύσει με νοστιμιά και αυθεντικό χαρακτήρα σε κάθε μπουκιά.

Κόκκινο Πιπέρι

2o ΧΛΜ. Λουτρακίου – Όρμας

Τηλ.: 23840 91100

Εmail: kokinopiperi@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/kokkino.piperi/

Facebοοκ: https://www.facebook.com/KokkinoPiperiOrma/

Menu: https://kokkinopiperi.s2o.menu/

Τσολιάς: Γεύσεις και σπεσιαλιτέ με live μουσική

Η ταβέρνα Τσολιάς στο Λουτράκι Πόζαρ συνεχίζει δυναμικά με νέα διεύθυνση και φέρνει μαζί της μια αυθεντική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας, ιδανική για ντόπιους και επισκέπτες που θέλουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση των ιαματικών λουτρών με καλό φαγητό και ζεστή ατμόσφαιρα.

Η κουζίνα βασίζεται στην παραδοσιακή ελληνική γεύση, με πλούσιες μαγειρεμένες σπεσιαλιτέ που θυμίζουν σπιτικό τραπέζι, αλλά και εκλεκτές σούβλες και ψητά, καλοψημένα με μεράκι και αγνά υλικά. Κάθε πιάτο είναι φτιαγμένο με φροντίδα, σεβασμό στην παράδοση και έμφαση στην ποιότητα.

Ο χώρος διαθέτει μεγάλη, άνετη αίθουσα χωρητικότητας έως 300 άτομα, ιδανική για γάμους, βαπτίσεις, οικογενειακές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, προσφέροντας άνεση, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ικανοποιούν κάθε καλεσμένο.

Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με live μουσική κάθε Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι αλλά και όποτε κάποιο γκρουπ το ζητήσει.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, η μεγάλη και δροσερή αυλή της ταβέρνας γίνεται σημείο συνάντησης για όμορφες βραδιές μετά το μπάνιο στα Λουτρά Πόζαρ, με καλό φαγητό, παγωμένο κρασί και χαλαρή διάθεση μέσα στη φύση.

Η ταβέρνα Τσολιάς στα Λουτρά Πόζαρ είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, άνετο χώρο και πραγματική ελληνική φιλοξενία, σε ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία χαλάρωσης της περιοχής.

Τσολιάς

Κάτω Λουτράκι-Πόζαρ

Τηλ: 2384091634

Εmail:perispapagiannis@gmail.com

Facebook: Τσολιάς Λουτράκι Αριδαίας

Καϊμάκτσαλαν – Το βουνό της σιωπής και της μνήμης

Το Καϊμάκτσαλαν, γνωστό και ως Βόρας, αποτελεί το φυσικό και νοηματικό αποκορύφωμα της διαδρομής. Το όνομά του, που σημαίνει «παγωμένη κορυφή», αποτυπώνει τη σκληρότητα αλλά και τη μεγαλοπρέπεια του τοπίου. Πρόκειται για το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, έναν τόπο βαθιά φορτισμένο από ιστορική μνήμη και γεγονότα των αρχών του 20ού αιώνα.

Πέρα από την ιστορία, το Καϊμάκτσαλαν είναι τόπος σιωπής και εσωτερικής ανάτασης. Τον χειμώνα φιλοξενεί ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, ενώ τις υπόλοιπες εποχές αποκαλύπτει αλπικά λιβάδια, σπάνια χλωρίδα και διαδρομές μοναδικής θέας. Η ανάβαση προς την κορυφή του Προφήτη Ηλία λειτουργεί ως σιωπηλή συνάντηση με τη φύση και τη μνήμη του τόπου.

Ο κ. Βαγγέλης Γιώρας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και καταστήματος ειδών σκι, αλλά και μέλος της πανελλήνιας ένωσης χιονοδρομικών κέντρων καταθέτει την δική του άποψη για το status στο χιονοδρομικό αλλά και τι μπορεί να βελτιωθεί:

«Το Καιμακτσαλάν έχει το πιο ψηλό χιονοδρομικό σε ύψος 2524 μέτρων, σε αλπική ζώνη. Είναι μία τεράστιας σημασίας έκταση και ένας χώρος που θα μπορούσε το χιονοδρομικό κέντρο να είναι πρότυπο και να τελειώσει το πρόβλημα της χιονοδρομίας στην Ελλάδα, στο κομμάτι της τεχνητής χιόνωσης. Υπάρχει υψόμετρο αφθονία νερού και χαμηλές θερμοκρασίες με μεγάλη διάρκεια. Είναι τραγικό να χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια και να επισκέπτονται τα χιονοδρομικά γειτονικών χωρών, όταν μπορούμε να αναπτύξουμε τα ελληνικά χιονοδρομικά, για να σταματήσουν να έχουν πρόβλημα οι ελληνικές επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν τον χειμώνα».