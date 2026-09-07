Η Σαντορίνη στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού οινογαστρονομικού ταξιδιού από το Rizes Gastro Taverna

Μπορεί ένας τόπος να αφηγηθεί την ιστορία του μέσα από ένα πιάτο και ένα ποτήρι κρασί; Στη Σαντορίνη, όπου το αμπέλι καλλιεργείται αδιάλειπτα εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια πάνω στην ηφαιστειακή γη, η γαστρονομία δεν είναι απλώς μέρος της φιλοξενίας – είναι η ίδια η ταυτότητα του νησιού. Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, το Rizes Gastro Taverna δημιουργεί μια σειρά ξεχωριστών οινογαστρονομικών εμπειριών που συστήνουν στους επισκέπτες τις πιο αυθεντικές εκφράσεις του ελληνικού terroir.

Πιστό στο όνομά του, το Rizes επιστρέφει στις ρίζες της ελληνικής γεύσης. Με φόντο την Καλντέρα, φέρνει στο ίδιο τραπέζι σημαντικούς Έλληνες οινοποιούς, αυτόχθονες ποικιλίες και σύγχρονη ελληνική κουζίνα, μετατρέποντας κάθε βραδιά σε ένα βιωματικό ταξίδι στους τόπους, στους ανθρώπους και στις ιστορίες πίσω από το ελληνικό κρασί.

Εδώ, η εμπειρία δεν σταματά στη γεύση: ξεδιπλώνεται μέσα από τη ζεστασιά του κοινού τραπεζιού, τη γνωριμία με τους δημιουργούς και την αίσθηση ότι κάθε πιάτο και κάθε ποτήρι κουβαλούν έναν ολόκληρο τόπο.

Από τη Σαντορίνη στο Αμύνταιο: «Two Terroirs, One Vision»

Ο δεύτερος σταθμός αυτού του οινικού ταξιδιού πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου, όταν το Rizes Gastro Taverna συνεργάστηκε με το Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος και τους Αμπελώνες ARKTOS Elevation για την εμπειρία «Two Terroirs, One Vision».

Η βραδιά έφερε σε έναν δημιουργικό διάλογο δύο εντελώς διαφορετικά ελληνικά αμπελουργικά τοπία: την άνυδρη, ηφαιστειακή γη της Σαντορίνης, όπου τα αιωνόβια κλήματα πλέκονται σε χαμηλές «κουλούρες» για να προστατευθούν από τον άνεμο και τον ήλιο, και το δροσερό, ορεινό terroir του Αμυνταίου στη Βόρεια Ελλάδα.

Μέσα από επιλεγμένες ετικέτες και ένα ειδικά σχεδιασμένο pairing menu, οι επισκέπτες ανακάλυψαν πώς το υψόμετρο, το κλίμα, το έδαφος και οι διαφορετικές φιλοσοφίες οινοποίησης διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του ελληνικού κρασιού. Η γαστρονομική ομάδα του Rizes δημιούργησε πιάτα που συνομιλούν με κάθε κρασί, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εστιατορίου: αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, εποχικές πρώτες ύλες και οικείες συνταγές που επανασυστήνονται μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Από την ένταση του ηφαιστειακού εδάφους έως τη φρεσκάδα του ορεινού αμπελώνα, η βραδιά ανέδειξε την εντυπωσιακή ποικιλομορφία του ελληνικού αμπελώνα και τη δυνατότητα του κρασιού να λειτουργήσει ως ένας διαφορετικός, βαθιά αυθεντικός τρόπος γνωριμίας με την Ελλάδα.

Τρίτος σταθμός: Rizes Gastro Taverna × GAIA Wines

Το οινικό ταξίδι συνεχίζεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με το Rizes Gastro Taverna να υποδέχεται την GAIA Wines για μία νέα βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό terroir, τη σύγχρονη οινοποίηση και τη φυσική σύνδεση κρασιού και γαστρονομίας.

Ιδρυμένη το 1994 από δύο οραματιστές οινολόγους, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στον ελληνικό οινικό χώρο, η GAIA Wines έχει συνδέσει τη διαδρομή της με δύο από τις σημαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, τη Σαντορίνη και τη Νεμέα, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα των αυτόχθονων ποικιλιών τους μέσα από μια σύγχρονη οινοποιητική προσέγγιση και βαθύ σεβασμό στη γη.

Για τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου, επιλεγμένες ετικέτες της GAIA Wines θα συναντήσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο μενού από τη γαστρονομική ομάδα του Rizes, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα ξεδιπλώνεται πιάτο με το πιάτο και ποτήρι με το ποτήρι.

Κάθε στάδιο του δείπνου θα αποκαλύπτει μια διαφορετική πτυχή των κρασιών και της προέλευσής τους: η ηφαιστειακή γη της Σαντορίνης, το Ασύρτικο και οι ελληνικές ποικιλίες, οι εποχικές πρώτες ύλες και η σύγχρονη ματιά στην ελληνική κουζίνα συνθέτουν μια βραδιά που φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μέσα από όλες τις αισθήσεις.

Η γεύση ως ο πιο αυθεντικός τρόπος να ανακαλύψεις τη Σαντορίνη

Οι βραδιές αυτές εντάσσονται στη φιλοσοφία του Rizes να προσεγγίζει τη γαστρονομία όχι απλώς ως μέρος της εστίασης, αλλά ως μια αυθεντική, βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τον προορισμό. Σε ένα νησί με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αμπελουργικές ταυτότητες της Μεσογείου, η σύνδεση της τοπικής κουζίνας με το ελληνικό κρασί δίνει στον επισκέπτη έναν ακόμη λόγο να γνωρίσει τη Σαντορίνη μέσα από τον πολιτισμό, τις πρώτες ύλες και πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους της.

«Αυτές οι βραδιές δεν είναι απλώς δείπνα οινογαστρονομίας. Είναι μια ευκαιρία να φέρουμε τους επισκέπτες μας πιο κοντά στους ανθρώπους, στους τόπους και στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε φιάλη. Μετά την εξαιρετική εμπειρία που μοιραστήκαμε με το Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος και τους Αμπελώνες ARKTOS Elevation, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι με την GAIA Wines, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής οινοποιίας», αναφέρει ο Απόστολος Μάρας, Sommelier του Rizes Gastro Taverna.

Με φόντο την Καλντέρα της Σαντορίνης, η βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ακόμη εμπειρία όπου το κρασί, η γαστρονομία και ο τόπος εξελίσσονται μαζί, προσφέροντας στους επισκέπτες μια διαφορετική γευστική ανάγνωση της Ελλάδας.

Οι θέσεις για το Rizes Gastro Taverna × GAIA Wines είναι περιορισμένες και απαιτείται έγκαιρη κράτηση.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Rizes Gastro Taverna × GAIA Wines

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Rizes Gastro Taverna, Φηρά, Σαντορίνη

T: +30 22860 21885

Email: reserve@rizessantorini.com Website: www.rizessantorini.com Instagram: @rizes_santorini Facebook: rizessantorini

Το Rizes Gastro Taverna ανήκει στον όμιλο AESTIAN GROUP.

Σχετικά με το Rizes Gastro Taverna

Χτισμένο στους βράχους της Καλντέρας, στα Φηρά, το Rizes Gastro Taverna εκφράζει μια αυθεντική και γενναιόδωρη προσέγγιση της ελληνικής γαστρονομίας.

Με αφετηρία τη γευστική μνήμη, την εποχικότητα και την ελληνική φιλοξενία, η κουζίνα του επαναπροσδιορίζει αγαπημένες παραδοσιακές συνταγές μέσα από σύγχρονες τεχνικές και προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες.

Υπό τη γαστρονομική καθοδήγηση του συνιδιοκτήτη και Executive Chef Αλέξανδρου Μακρόπουλου και της Head Chef Μαρίας Σύλλα, το Rizes προσκαλεί τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν την Ελλάδα μέσα από το φαγητό, το κρασί και τη ζεστασιά του κοινού τραπεζιού.

AESTIAN GROUP

Ο ελληνικός όμιλος εταιρειών διαχείρισης ξενοδοχείων και εστιατορίων υψηλής ποιότητας, Aestian Group, διαφυλάσσει την αυθεντική ελληνική πολυτέλεια και δεσμεύεται να αναδείξει την ουσία της φιλοξενίας της Σαντορίνης. Με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά ξενοδοχεία, η εταιρεία δείχνει την αφοσίωσή της στην τελειότητα.

Το Athina Luxury Suites βρίσκεται στην καλντέρα της πόλης των Φηρών, της πρωτεύουσας της Σαντορίνης, με τις πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, μαζί με το πολυβραβευμένο εστιατόριο Esperisma, γνωστό για τα signature κοκτέιλ και την εκλεκτή κουζίνα του.

Το Venus Sunrise Suites & Villas βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του Βούρβουλου, το Eteoro Suites σε όμορφη τοποθεσία πάνω στους βράχους του Ημεροβιγλίου και το Sienna Eco Resort στον Έξω Γυαλό Φηρών.

Στο γαστρονομικό του αποτύπωμα, ο όμιλος περιλαμβάνει επίσης το Rizes Gastro Taverna, μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία που τιμά την ελληνική παράδοση μέσα από τη φιλοσοφία farm-to-table και τα τοπικά υλικά της Σαντορίνης. Κάθε ακίνητο που διαχειρίζεται η εταιρεία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, που αναδεικνύει την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου.

Website: www.aestian.gr