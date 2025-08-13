Λειψοί, εκεί που το μόνο που χρειάζεστε είναι καλή παρέα!

Καταμεσίς του νοτιο – ανατολικού Αιγαίου ένα σύμπλεγμα 30 νησιών με αυθεντική νησιώτικη ατμόσφαιρα, μακριά από το σύνδρομο της ξύλινης χλιδάτης ξαπλώστρας, των executive εστιατορίων και τα υπερπολυτελή καταλύματα που σας περιμένει να τα ανακαλύψετε.

Στο κεντρικό νησί των Λειψών το οποίο είναι και το μόνο που κατοικείται άλλωστε θα χαλαρώσετε όσο δεν πάει! Είναι ένας από τους ιδανικούς προορισμούς που θα νιώσεις την απόλυτη χαλάρωση, θα αδειάσεις από κάθε είδους τοξικότητα και θα γεμίσεις μπαταρίες όπως τον παλιό καλό καιρό στις πραγματικές διακοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως θα φτάσεις:

Για να φτάσει κανείς στους Λειψούς θα ταξιδέψει από το Λιμάνι του Πειραιά – 2 φορές την εβδομάδα έχει δρομολόγιο – και μετά από περίπου 10 ώρες ταξίδι, το καράβι θα αφήσει πίσω την Πάτμο και θα φτάσει στους Λειψούς.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε το αεροπλάνο μέχρι την Πάτμο ή την Λέρο και να φτάσετε στους Λειψούς με τοπικό καραβάκι που κάνει καθημερινά δρομολόγια. Επίσης δρομολόγια φτάνουν στους Λειψούς από την Κω, τη Ρόδο, την Κάλυμνο και τη Σάμο σε καθημερινή βάση επίσης.

Ας αφήσουμε την ιστορία να πει όσα ξέρει..

Η ονομασία των Λειψών είναι αρχαία και συνδέεται με τη θεά Καλυψώ. Σε κάποιες επιγραφές προχριστιανικών χρόνων που ανακαλύφθηκαν, εμφανίζεται το όνομα Λεψία, ενώ στα χριστιανικά χρόνια αναφέρεται η ονομασία του νησιού με τις μορφές: Λειψός, Λιψός και Λειψώ. Λένε μάλιστα οι ντόπιοι ότι κάποτε τα 30 νησάκια και βραχονησίδες αποτελούσαν ένα ενιαίο σώμα που κάποτε χωρίστηκαν και πήραν τη σημερινή τους μορφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διακοπές με τα απαραίτητα

Τι ωραία που είναι να προγραμματίζεις διακοπές και να μην σε νοιάζει καθόλου τι ρούχα θα πάρεις μαζί σου. Για τη διαμονή σας στους Λειψούς δεν θα χρειαστείτε πολλά πράγματα, μόνο τα απολύτως απαραίτητα σε μια μικρή cabin case βαλίτσα. Μόλις φτάσετε άλλωστε στο λιμάνι, στον κεντρικό οικισμό άλλωστε όπου ζουν οι 778 κάτοικοι του νησιού, θα καταλάβετε πόσο περιττά είναι τα περισσότερα πράγματα που κουβαλάμε μαζί στις διακοπές.

Ο οικισμός των Λειψών είναι κουκλίστικος. Λευκά διόροφα σπιτάκια, μικρά εκκλησάκια, πολύχρωμες μπουκαμβίλιες και ανοιχτοί φιλόξενοι άνθρωποι είναι το φετινό «σκηνικό» για τις φετινές σας διακοπές. Και ησυχία. Τόσο ωραία ησυχία που σε κάνει να αναρωτιέσαι: που είναι οι υπόλοιποι; Έκπληξη! Δεν έχει υπόλοιπους!!! Ακόμα και τον Αύγουστο τα πράγματα είναι χαλαρά και θα το διαπιστώσετε παντού: στα καφενεία, τις λιγοστές ταβέρνες, στην αύρα γύρω σας.

Αφού τακτοποιηθείτε στο δωμάτιό σας, η κίνηση είναι απλή. Παίρνετε πετσέτα και μαγιό και πηγαίνετε κατευθείαν για μπάνιο. Με τα πόδια εννοείται. Όλα είναι δίπλα σας και δεν χρειάζεστε καν αυτοκίνητο. Τα νερά είναι μαγευτικά, κρυστάλλινα και πεντακάθαρα. Δίπλα και πίσω από τον οικισμό είναι ο Πλατύς Γιαλός με ρηχά διάφανα νερά και η Λιεντού αλλά μη νομίζετε ότι το νησί υπολείπεται από άλλες παραλίες.

Η Κατσαδιά με τη στενή αμμουδιά και τα αλμυρίκια είναι εξαιρετικής ομορφιάς, οι Καμάρες με το πιο άγριο σκηνικό και με έναν βυθό σκέτη μαγεία, το Τουρκόμνημα με το μικρούλι εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ο Ξηρόκαμπος, η Χοχλακούρα αλλά και το δύσβατο Μονοδένδρι είναι οι επιλογές για το μπάνιο σας. Πιστέψτε με, για ένα τόσο μικρό νησί, οι επιλογές είναι πολλές!

Πεινάσατε;

Όσο να το πεις, μετά τη θάλασσα, μια λιγούρα την έχεις. Όπως είσαστε με τα μαγιό λοιπόν – ποιος ο λόγος να αλλάξεις άλλωστε; – επισκεφθείτε κάποιο από τα υπέροχα ταβερνάκια του λιμανιού που σερβίρουν ντόπιες λιχουδιές όπως τα πιταρούδια και το ντόπιο κόκκινο κρασί, το Φωκιανό.

Και μονοπάτια έχουμε…

Τα μονοπάτια στα νησιά είναι το καλύτερό μου. Ανακαλύψτε τους Λειψούς περπατώντας στα μονοπάτια και μυρίστε γύρω σας αγριορίγανη, θρούμπι, θυμάρια, κέδρους και φωτογραφήστε τα κατάλευκα ξωκλήσια. Ένα πολύ όμορφο μονοπάτι με υπέροχη θέα στη θάλασσα είναι αυτό που οδηγεί στο εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτόκου στα δυτικά του νησιού από όπου θα απολαύσετε και το ηλιοβασίλεμα.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η διαμονή σας στους Λειψούς θα σας μείνουν αξέχαστες και θα θέλετε να βρεθείτε και πάλι στο πανέμορφο ήσυχο αυτό νησί. Γιατί; Πολύ απλά γιατί θα κάνετε νέους καλούς φίλους, θα συνδεθείτε με τους ντόπιους και θα συνδεθείτε με έναν μοναδικό τρόπο.