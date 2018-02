Να έχεις μεγαλώσει παρέα με αυτα τα παιδιά,να παίζεις παρέα με τον μεγάλο σου τον γιο @larentzakis_5 κ τώρα να κατακτάς τον πρώτο τίτλο της ομάδας μετά απο τόσα χρόνια μαζί τους.. αξια ανεκτίμητη!!με Μήτσο κ Ντούσαν έχοντας περασει κ οι τρεις απίστευτες δυσκολίες.. αλλα οταν φτάνει η στιγμη που κατακτάς τον τίτλο ξεχνάς τα πάντα κ αξίζει κάθε δευτερόλεπτο που ταλαιπωρήθηκες..#aekbc κυπελλούχοι 2018

A post shared by Panagiotis Vasilopoulos (@vasilo21) on Feb 17, 2018 at 10:59am PST