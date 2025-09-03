APON: Σπάει κοντέρ το «Ονειροπόλος» – Η τεράστια επιτυχία που κατάφερε μέσα σε μόλις 4 μήνες

Ο Apon συνεχίζει τη σαρωτική επιτυχία του καθώς το album «Ονειροπόλος» έγινε τριπλά πλατινένιο κι αποτελεί τον πιο επιτυχημένο δίσκο των τελευταίων μηνών.

Το «Ονειροπόλος», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μετρά μέσα σε περίπου 4 μήνες πάνω από 270 εκατομμύρια streaming points και συνεχίζει ακάθεκτο να σπάει τα κοντέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, πολλά από τα τραγούδια του έχουν γίνει διαμαντένια και πολυπλατινένια, μεταξύ των οποίων τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Γουλιά Γουλιά» και «Καίγομαι».

Τα τραγούδια του album κατέκτησαν αμέσως τις καρδιές του κόσμου και «σαρώνουν», τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες και το YouTube, όσο και στα social media μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες video creations στο TikTok, ενώ βρέθηκαν ακόμα και στο no1 του ραδιοφωνικού airplay επί σειρά εβδομάδων.

Παράλληλα με την τεράστια επιτυχία του album του, ο Apon, που κατάφερε να καθιερωθεί από το πρώτο του κιόλας τραγούδι και να αποτελεί ένα από τα πιο super επιτυχημένα και ταλαντούχα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής, έκανε μία εξίσου επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Το «Ονειροπόλος summer tour» ολοκληρώνεται με ακόμα μία μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, στις 16 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη.