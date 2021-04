Η αγιορείτικη κουζίνα είναι γεμάτη εκπληκτικές συνταγές. Οι μοναχοί χρησιμοποιώντας απλά και αγνά υλικά, καταφέρνουν να δημιουργούν ξεχωριστές γεύσεις, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως οι πιπερίες γεμιστές με μανιτάρια. Τόσο οι πιπερίες όσο και τα μανιτάρια είναι δύο λαχανικά υψηλής διατροφικής αξίας.

Η πράσινη πιπεριά ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς αποτελεί μία πολύ καλή πηγή βιταμίνης C. Η κόκκινη και η πορτοκαλί πιπεριά είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες, λυκοπένιο, βιταμίνη Κ, Α, C. Γενικότερα, οι πιπεριές όλων των χρωμάτων είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σε φυλλικό οξύ, βιταμίνη Α και C, λυκοπένιο, καθώς και καροτενοειδή.

