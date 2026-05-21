Metlen: Προβλέπεται ρεκόρ τζίρου για το 2026 – Προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Metlen, εκτίμησε ότι το 2026 τα έσοδα της εταιρείας θα διαμορφωθούν σε επίπεδα – ρεκόρ και τα λειτουργικά κέρδη θα ανέλθουν σε 1 – 1,15 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι οι αποφάσεις για εισαγωγή της Μetka (θυγατρική του ομίλου που ανήκει η Metlen) στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών.

Μιλώντας για τις εξελίξεις το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε υποχώρηση της κερδοφορίας, έκανε λόγο για διδακτική περίοδο στον τομέα της εκτέλεσης έργων και πρόσθεσε ότι η αντίδραση ήταν αποφασιστική αν και κάποια θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα.

Ο Ευ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η μετοχή της εταιρείας είναι ισχυρά υποτιμημένη ενώ σε ερώτηση για τα funds που έχουν ποντάρει σε περαιτέρω υποχώρηση, δήλωσε πως γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος.

Έκανε εκτενή αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή γαλλίου για το οποίο όπως είπε η ζήτηση είναι 50 φορές υψηλότερη από τη δυνατότητα παραγωγής. Για την δραστηριότητα στην άμυνα σημείωσε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες αλλά όχι από την Ελλάδα.

Ερωτηθείς για τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει ειρήνη απόψε ή η κρίση θα κρατήσει για 6 μήνες. Για την εταιρεία είναι θετική η αύξηση των τιμών του αλουμινίου ενώ η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου ανεβάζει το κόστος παραγωγής μετάλλων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις μελλοντικές επιπτώσεις στην οικονομία από τις πολεμικές συρράξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν έχουμε αέριο ούτε από το Κατάρ ούτε από τη Ρωσία στο τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση». Τόνισε πως θα είναι ιδιαίτερα θετικό αν, παληθευθούν οι πληροφορίες για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία για το εμπόριο καυσίμων, ώστε «να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας και χαμηλότερων τιμών».

Σε ερώτηση για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Σημειώνεται πως η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά 94-98 % τις εισηγήσεις του ΔΣ, μεταξύ των οποίων για εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για έκδοση νέων μετοχών, διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή που θα καταβληθεί στις 16 Ιουλίου και για αγορά ιδίων μετοχών.