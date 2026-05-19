Η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τον τελικό των πλέι οφ της Championship λόγω κατασκοπείας

Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η απόφαση της English Football League, να αποβάλει τη Σαουθάμπτον από τον τελικό των πλέι οφ της Championship, επιβάλλοντάς της παράλληλα αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μετά την υπόθεση κατασκοπείας της Μίντλεσμπρο, αλλά και δυο άλλων αντιπάλων.

Η EFL κατηγόρησε τη Σαουθάμπτον για παρακολούθηση προπονήσεων της Όξφορντ και της Ίπσουιτς, καθώς και για βιντεοσκόπηση της Μίντλεσμπρο την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου.

Η απόφαση ελήφθη από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή. Σύμφωνα με την EFL, η Σαουθάμπτον παραδέχθηκε πολλαπλές παραβάσεις που αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων αντιπάλων συλλόγων. Οι παραβιάσεις σχετίζονται με αναμετρήσεις απέναντι στις Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, Ίπσουιτς. τον Απρίλιο του 2026 και Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026 (σ.σ. ηττημένη από τη Σαουθάμπτον στα ημιτελικά).

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Μίντλεσμπρο παίρνει τη θέση της Σαουθάμπτιν στον τελικότων πλέι οφ της Champioship και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στον μεγάλο αγώνα για την άνοδο στην Premier League, ο οποίος παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο (23.05.2026) στο Wembley Stadium.

Η Σαουθάμπτον έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με την πειθαρχική επιτροπή να στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έως την Τετάρτη (20.05.2026). Όπως ανέφερε η EFL σε ανακοίνωσή της, το αποτέλεσμα της έφεσης ενδέχεται να επιφέρει νέα αλλαγή στο ζευγάρι του τελικού.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι επηρεάστηκε η ακεραιότητα της διοργάνωσης.